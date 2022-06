Cesta od rakouských filosofů ke kryptosměnárně. Marek Kyrsch chce dát s bitcoinem lidem svobodu

V době, kdy bitcoin jen za poslední měsíc ztratil čtvrtinu své hodnoty, to může působit naivně, ale zkuste si představit, že budete část mzdy dostávat právě v kryptoměně. Co teď zní komicky, by před rokem vypadalo lákavě a za nějakou dobu znovu bude. Nepochybuje o tom Marek Kyrsch, spoluzakladatel kryptosměnárny Anycoin, který platební systém, jenž by firmám pomohl vyplácet zaměstnance v kryptu, vyvíjí. „Propady ke kryptu patří, jsem v klidu,“ dodává.

Jeho cesta k bitcoinu a spol. vedla přes Rakousko, respektive přes slavnou rakouskou školu. Jde o směr ekonomického myšlení, který staví na liberalismu a prosazuje co nejmenší zásahy státu. Ikonami této hodnotové linie byli Ludwig von Mises a jeho žák Friedrich August von Hayek. Právě kniha nobelisty Hayeka nazvaná Soukromé peníze Marka Kyrsche ke kryptu nasměrovala.

„Soukromé peníze jsem četl kolem roku 2012 a nadšeně o tom povídal kamarádovi. Ten mi pak poradil, že bych se měl podívat na bitcoin, že to je něco, co by moji libertariánskou duši mohlo bavit,“ říká jednačtyřicetiletý rodák z Uherského Brodu. A prý to byla láska na první pohled. Svůj první bitcoin si koupil v roce 2013 a pak tu a tam pomáhal známým, kteří jej poprosili, jestli by jim nějaký nekoupil, nesměnil, neuschoval…

„Ve druhé polovině roku 2017 začali známí chodit opravdu hodně. A tehdy se začal rodit nápad vytvořit portál, který službu nabídne veřejnosti,“ poukazuje Kyrsch na kryptoměnový boom z doby před čtyřmi lety, kdy k sobě bitcoin a další měny poprvé přilákaly pozornost i širších investorských vrstev. Než vznikla směnárna Anycoin, ještě ale chvíli trvalo. Krypto se během roku 2018 propadlo o desítky procent, takže nebylo kam spěchat.

Coby absolvent brněnské Fakulty informačních technologií VUT měl Kyrsch vždy blízko k počítačům a živil se hlavně jako programátor, postupně vybudoval menší softwarové studio. Na jaře 2018 ale s kamarádem Martinem Čechem, který do té doby působil v londýnské pobočce Facebooku, založili nový podnik MP Developers.

„Idea byla, že budeme zkoušet rozjet nějaký startup. Nápadů byla spousta. Postavili jsme třeba takový Uber pro služby. Ale hodně pozornosti jsme věnovali kryptoměnám, zkoušeli jsme arbitráže a market-making. Postupně jsme se ale soustředili na směnárnu, kterou jsme pojmenovali Anycoin.“

Směnárna se naplno spustila v roce 2020, což byl i rok, kdy se krypto kvůli covidu nejdřív prudce propadlo, aby pak začalo růst až v loňském listopadu vystoupalo na svá historická maxima. Od té doby zase padá, v čemž ale není samo, protože dolů jdou i akciové trhy – jen ne tak rychle. Index S&P 500 kopírující cenu akcií pěti set největších amerických firem letos odepsal 21 procent, technologický Nasdaq 100 je dole o 30 procent a bitcoin o 50 procent. „Tohle ke kryptu patří, je zatím hodně volatilní, přesto má velkou budoucnost,“ říká Marek Kyrsch.

Foto: Anycoin Domovská stránka kryptoměnové směnárny Anycoin

Aktuální ochladnutí kryptohorečky se v případě Anycoinu projevuje tím, že sice oslabil příliv nových klientů, ale naopak ti tradiční a zkušení vidí v cenových poklesech příležitost, takže své investiční nákupy zvyšují. A větší roli než v časech, kdy všechno roste, začíná hrát bitcoin, který se těší největší důvěře: „Podíl bitcoinu na obchodování oproti menším kryptoměnám výrazně narostl,“ říká k tomu Kyrsch.

Podnikatel je skutečným kryptooptimistou, který už ledacos zažil. Jednak propady z let 2013, 2018, 2020 a ten aktuální, kdy zmizely z trhu miliardy dolarů, jednak velké krádeže, které se ho osobně dotkly. „Měl jsem z roku 2013 pár bitcoinů, kupoval jsem je za střední stovky dolarů. O všechno jsem ale přišel při pádu burzy Mt Gox na jaře 2014,“ vzpomíná.

A proč tedy pořád bitcoinu věří? „Je to cesta, jak nás osvobodit. Jsem hodně pravicový člověk a v kryptoměnách vidím šanci na decentralizaci, na rozbourání aspoň části vlivu, který nad námi mají moderní státy. Je to svoboda a také odpovědnost.“

Směnárna Anycoin, která je také jedním z partnerů našeho speciálu Průvodce světem krypta, se postupně rozšiřuje, aby nebyla jen online směnárnou. Snaží se vyrážet do dalších sfér – jednou je tvorba systému, který firmám zjednoduší možnost přijímat platby v kryptoměnách, další vertikálou je služba, která jiným společnostem pomůže platit svým lidem část mzdy v kryptu. „V zásadě jde o to, že to pro firmy zařídíme a zprocesujeme na klíč, aby se s tím ony nemusely trápit. To je i taková naše vize, být těmi, kteří používání a adopci krypta zjednodušují,“ připomíná.

A dává další příklad – Anycoin vydala mobilní aplikaci, která usnadňuje placení kryptem v obchodech jen s pomocí QR kódů, vše běží prostřednictvím nového protokolu bitcoin lightning, který je mnohem levnější a rychlejší než platby klasickým bitcoinem.

„Chystáme se postupně stát mezinárodní službou. Kromě Česka jdeme na Slovensko a pak bychom rádi pokračovali dál. Je to ale investičně náročné, všechno si financujeme sami a většinu zisku dáváme zpět do rozvoje služeb. Některé nápady možná budou potřebovat i investici zvenčí,“ říká Marek Kyrsch.

V současné době podíl bitcoinu na obchodování oproti menším kryptoměnám výrazně narostl.

To dokládá i další aktivita, které se kromě směnárny Anycoin, jež patří s konkurenční platformou BitPlus k největším na českém trhu, věnuje. Marek Kyrsch je i za ODS radním v rodném Uherském Brodě. Na komunální úrovni se problematice krypta věnovat moc nemůže, ale na té vyšší by rád, aby jeho strana v tomto směru byla aktivnější.

„Pro ODS je to ideální tematika, která může přilákat pozornost mladších voličů. Vlastně se divím, proč se tomu nikdo moc nevěnuje. U nás se teď ale věci začínají posouvat, vznikla skupina, která tohle chce změnit,“ upozorňuje na to, že uvnitř ODS se momentálně diskutuje o tom, zda by se například neměli na zisky z krypta vztahovat podobné podmínky jako u akcií. Navíc v Bruselu vzniká nová celoevropská regulace, jejíž dotažení připadne na české předsednictví EU, které začne v červenci.

To je ovšem něco, co Marka Kyrsche coby správného odpůrce nových omezování, moc netěší: „Obávám se, že regulace známá jako MiCA dění kolem krypta v Evropě umrtví. Ne že mu pomůže. Spousta firem skončí, protože neprojdou registračním procesem. Ujede nám vlak. Chápu, že pro banky to je potřeba, ale hrozí, že zápory převáží nad pozitivy.“