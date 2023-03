Čeští baseballisté získali respekt světové elity. Budou hrát i na příštím mistrovství

Jedna výhra, tři porážky. Taková je konečná bilance českých baseballistů na World Baseball Classic (WBC), neoficiálním mistrovství světa. Čeští reprezentanti, z nichž se většina sportu věnuje pouze na amatérské úrovni, se nicméně mezi profesionální světovou elitou neztratili. Nejenže jim nakonec výhra z prvního zápasu proti Číně zajistila účast na dalším ročníku, ale také si svým příběhem a výkony získali respekt od soupeřů a fanoušků – a dostali se na titulní stránky předních deníků, třeba The New York Times.

Po úvodním utkání s Čínou na Čechy čekal ten nejobtížnější možný test – souboj s japonským týmem, nejlepší reprezentací světa nabitou hráči jak z věhlasné americké MLB, tak japonské soutěže. Baseball je v zemi nejoblíbenějším sportem a hráče tam veřejnost vnímá jako ikony. Český tým s Japonskem sice nakonec prohrál 3:10, ještě ve třetí směně však vedl 1:0 a výkonu týmu tleskal i zaplněný stadion Tokyo Dome, který jinak hnal dopředu hlavně domácí. Podle šéfkomentátora ČT Sport Roberta Záruby se přenos utkání dostal k 840 tisícům divákům a stal se tak nejsledovanějším baseballovým utkáním v Česku.

Rozdíl ve výkonnosti týmů byl přece jen znát, například při pohledu na maximální rychlost nadhozů českých a japonských nadhazovačů. Hvězdný japonský mladík Roki Sasaki pravidelně během zápasu posílal míček směrem k domácí metě rychlostí přesahující 160 kilometrů za hodinu.

Nad svými nadhozy měl kontrolu, ale jedním nedopatřením trefil českého reprezentanta Willieho Escalu do kolene. Syn české matky a kubánského otce se skácel k zemi. Byť mu na koleni zůstala památka v podobě modřiny, Escala zápas dohrál. Sasaki se mu navíc po zápase omluvil a přidal k tomu i dvě tašky plné japonských sladkostí.

Satoria is in the zone today! What a big strike out of Ohtani for the Czech Republic starter 🇨🇿

Český nadhazovač Ondřej Satoria, který odehrál začátek utkání, se sice rychlostně hodům Japonců nevyrovnal – jeho nejrychlejší měl 127 km/h –, pálkaře ze strany soupeře se mu však dařilo držet na uzdě i tak. Satoria si také připsal velmi cenný skalp. Ve třetí směně, kdy Češi vedli 1:0, se proti Satoriovi na pálku postavil podle mnohých nejlepší hráč baseballové současnosti – Shohei Ohtani, kterému jeho současná smlouva v týmu Los Angeles Angels za tuto sezonu vynese 30 milionů dolarů (664 milionů korun).

Šestadvacetiletý elektrikář a hráč ostravských Arrows se nenechal rozhodit ani Ohtanim ani běžcem na druhé metě, který byl ve slibné pozici ke skórování v případě, kdyby japonská hvězda na pálce odpálila míček do hry. Český nadhazovač Ohtaniho ze hry poslal třemi nadhozy, tedy nejmenším možným počtem, a spustil bouřlivou oslavu spoluhráčů na české střídačce. Japonská hvězda hned po zápase na stadionu českým reprezentantům na znamení respektu salutovala a později na Instagram přidala fotku s nápisem „Respekt“.

Češi na turnaji po zápase s Japonskem odehráli ještě utkání s Jižní Koreou a Austrálií. Oba zápasy prohráli a do čtvrtfinále tak ze základní skupiny nepostoupili. Výsledky jim nicméně zajistily účast v příštím WBC, který se bude konat v roce 2026. „Jsem na kluky ohromně pyšný. Sehráli jsme čtyři skvělá utkání a ukázali, že se můžeme měřit s nejlepšími celky na světě. Kdo by si to byl ještě před půl rokem pomyslel,“ prohlásil český kouč Pavel Chadim.

Podle Chadima překonali tři cíle, které před turnajem měli. „Udrželi jsme se ve WBC, prokopli jsme baseballovou bublinu a je o nás v Česku zájem. Věřím, že hodně dětí bude hrát baseball. Ale všechna sláva končí a není nic staršího než včerejší výhra. Trochu jsme si na sebe ušili bič, obhajovat tyto výsledky nebude jednouché,“ řekl Chadim. Reprezentanty letos čeká další vrcholná mezinárodní akce, na přelomu září a října totiž Česko hostí mistrovství Evropy, které se bude hrát v Ostravě, kde bude v základní skupině nastupovat i český tým, Třebíči, Brně a Praze.

Protože se čeští reprezentanti jako amatéři na prestižní turnaj WBC kvalifikovali poprvé v historii, upoutali už před turnajem pozornost zahraničních médií. Deník The New York Times například na titulní straně otisknul profilový článek, ve kterém účinkoval nadhazovač Martin Schneider, povoláním hasič, nebo právě hlavní trenér Pavel Chadim, který pracuje jako neurolog.

Rouki Sasaki got up early in his dayoff to wait for Willie Escala in front of hotel before Czechia departed to ballpark. He personally apologized for misplacing his rocket 🚀 right into Willie’s knee 🦵🏻and bought him two bags of candy 🍭 RESPECT! 🇨🇿🤝🇯🇵 #CzechIN #escala pic.twitter.com/vcNsUqDAb1

— BaseballCzech (@BaseballCzech) March 13, 2023