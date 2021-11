Čeští investoři to vidí stejně jako Facebook a Microsoft. Nový digitální vesmír je byznys budoucnosti

Satya Nadella si jako obvykle vystačil s klidným projevem, stál v pracovně, za ním vykukovaly poskládané knížky. Ani si nemusel na hlavu nasadit brýle pro rozšířenou realitu. To Mark Zuckerberg se jen o pár dní dřív procházel virtuálním pokojem s výhledem na virtuální útesy a oceán a rozmlouval se svým virtuálním, emoji připomínajícím já. Přesto měla obě vystoupení leccos společného: šéf Microsoftu i zakladatel Facebooku představili vize zcela nového, digitálního prostoru, kde budou lidé podle nich trávit čím dál víc času.

Zatímco Microsoft, jak mu je ostatně vlastní, se soustředí především na pracovní prostředí a Nadella ukázal vizi profesního života budoucnosti plného avatarů a 3D modelů, Facebook, nově přejmenovaný na Meta, by nejradši přesunul veškerý život svých uživatelů do virtuálního světa. Hovoří se proto o takzvaném metaverse – paralelním digitálním vesmíru. Na jeho vytvoření chce Zuckerberg v blízké době najmout až 10 tisíc vývojářů v Evropě a hodlá do něj investovat 10 miliard dolarů, tedy 220 miliard korun. Ty poputují mimo jiné na akvizice.

Zájem o tento nový svět tvořený jedničkami a nulami ale není vlastní jen gigantům ze západního pobřeží USA. Čím dál víc tato oblast zajímá i české investory. Příkladem je třeba původem jablonecká internetová skupina Miton, která v minulosti stála za rozjezdem služeb jako Heureka, Stahuj.cz či Slevomat a která dnes provozuje úspěšné e-commerce projekty typu Bonami, Biano nebo Glami a má také podíl v Rohlíku.

Partneři Mitonu: Ondřej Raška, Milan Zemánek, Michal Jirák, Tomáš Hodboď, Tomáš Matějček a Václav Štrupl Foto: Miton

„Většina předpovědí se shoduje, že lidé budou v online světě trávit víc a víc času. Vznikne úplně nová ekonomika. Něco už naznačuje herní svět, kde spolu hráči hodně komunikují nebo si posílají peníze. To je něco, co tu relativně nedávno nebylo a postupně to pronikne i do dalších oblastí. A proto nás to hodně zajímá,“ říká zakládající partner Mitonu Tomáš Matějček.

Jako příklad dává původně vietnamskou hru Axie Infinity, která využívá vlastní kryptoměnu a ve které si hráči různě kupují a vylepšují postavičky, jež jsou postavené na technologii NFT. V prostředí hry si někteří lidé dokážou vydělat miliony dolarů měsíčně. Studio Sky Mavic, které ji vyvinulo, získalo před pár týdny investici 152 milionů dolarů při valuaci tři miliardy dolarů (zhruba 66 miliard korun).

Virtuální svět tvoří i některé české technologické firmy, například projekt Somnium Space, do něhož už investovali i bratři Winklevossovi, které proslavil soudní spor o Facebook s Markem Zuckerbergem a kteří jsou momentálně hodně aktivní v investování do kryptoměn. Mimochodem právě na příkladu Somnium Space ukazuje Andrej Kiska, partner investičního fondu Credo Ventures, že oblast dnes známá jako metaverse sice není úplně nová, ale že má velký potenciál.

„Se Somnium Space jsem se poprvé seznámil někdy v roce 2018,“ odpovídá na dotaz, zda jim do Creda chodily žádosti o investice do metaverse projektů už dřív. „My sice nejsme sektorově založený fond, spíš se necháme vést kvalitními tématy, která ukážou, kde mohou být nejzajímavější příležitosti. Každopádně čekám, že byznysových plánů týkajících se metaverse uvidíme čím dál víc,“ dodává Kiska.

Mark Zuckerberg a jeho virtuální klon v metaverzu Foto: Meta

Přesun do virtuálního světa samozřejmě urychlila pandemie, do budoucna bude tento trend pokračovat i s tím, jak se budou zlepšovat technologie, které pobyt lidí v digitálním vesmíru usnadní. Facebook (nebo vlastně už Meta) třeba vyvinul chytré brýle ve spolupráci se značkou Ray Ban, hodně se zlepšují také headsety pro virtuální realitu, na něž ve svých vizích právě velké americké firmy hodně spoléhají. Ostatně Meta vlastní značku VR brýlí Oculus, Microsoft má zase své Hololens pro rozšířenou realitu.

Podle analytické společnosti Emergen Research byla loni velikost trhu spojeného s metaverse necelých 50 miliard dolarů. Do roku 2028 mají ovšem tržby, které jím protečou, stoupnout na 830 miliard dolarů neboli více než 18 bilionů korun, což odpovídá zhruba čtyřnásobku českého HDP. A přesně na to sází investoři, jako je Tomáš Matějček z Mitonu.

„Člověk stráví v online zábavě asi hodinu každý den, kdybychom do toho započítali třeba i Netflix, bude to ještě víc. Jenže za pár let to už budou denně aspoň hodiny tři. Jakmile se v takovém ekosystému začne pohybovat víc lidí, začnou tam i víc reagovat a obchodovat. To je mimořádná byznysová příležitost, nové odvětví ekonomiky. Už dnes se ve hrách typu Fortnite nakupuje, jenže to je nic ve srovnání s tím, co by se ve virtuálním prostředí dalo dělat, až to budou nejen děti, ale celé rodiny,“ říká Matějček.