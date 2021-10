Metaverse. Slovo, které teď rezonuje napříč celým světem zejména díky Facebooku a Marku Zuckerbergovi, ale dobře ho znají také v českém startupu Somnium Space. Staví totiž vlastní virtuální vesmír, ve kterém jsou digitální zážitky mnohdy nerozeznatelné od těch reálných. A je natolik zajímavý, že do něj investovali i bratři Tyler a Cameron Winklevossovi, kteří kdysi žalovali právě Marka Zuckerberga za to, že jim ukradl nápad na vytvoření Facebooku.

Digitální zážitky věrně připomínající reálný svět jsou možné i proto, že také samotný Somnium Space investuje do technologií, které to umožňují. Třeba do obleku, díky kterému ucítíte doteky lidí, i když nejsou vedle vás, nebo déšť, který z nebe nepadá. Říct, že je v tomto virtuální světě všechno, na co si vzpomenete, by přitom bylo málo.

V Somnium Space můžete běhat po trávě, vstoupit do moře, procházet se po kopcích, pohybovat se mezi domy i v nich. Ale budovy tu budou od těch, na které jste zvyklí, hodně odlišné. Jednoduše je tu neomezuje fyzika, jen lidská představivost. Svět Somnium Space je ohromný. Ne tolik co do rozlohy – tvoří ho v podstatě malý kontinent s pár ostrůvky a jen jednotkami tisíc pozemků –, ale pro neznalé je až překvapivě velká jeho ekonomika.

Celkově se v Sommniu od jeho založení zobchodovalo zboží a služby za víc než 22 tisíc etherea, což je při současné rekordní hodnotě oblíbené kryptoměny přes dvě miliardy korun. „Hodně se obchodovalo tento rok. Řadí nás to mezi největší blockchainy na světě,“ utrousí jen tak mezi řečí Artur Sychov, zakladatel a CEO zdejšího světa a všech aktivit s ním spojených. Všechna zmíněná čísla generuje poměrně málo lidí. Denně se jich do Somnium Space z celého světa přihlásí jeden až dva tisíce.

Menší koncert uvnitř Somnium Space Foto: Somnium Space

Můžou se tu bavit s ostatními, stavět domy, chodit na koncerty, kupovat umění nebo poslouchat šplouchání vody a sledovat pohyb mraků. Virtuální svět tu pro ně je právě od toho, aby v něm mohli dělat přesně to stejné, co dělají v tom reálném. Navíc v podobě libovolně zvoleného a vylepšeného avatara.

Kromě Sychova na celé Somniu aktuálně pracuje patnáct lidí z celého světa – od Tchaj-wanu přes Ukrajinu a Evropu až po Spojené státy. I proto se porady, samozřejmě v prostorách Somnia, konají v 10 hodin večer našeho času. „To jsme dali dohromady nejvíc lidí, je to doba schůdná pro nás i třeba Ameriku,“ vysvětluje Sychov.

Přizpůsobit se času v USA bude teď pro schůzky týmu Somnium Space ještě o něco důležitější. Jako poradci se tu díky své investici uplatní dvojčata Winklevossovi, která kdysi žalovala Marka Zuckerberga za to, že jim ukradl nápad k založení Facebooku. O něco později koupila přes 91 tisíc kusů bitcoinu, když byla jeho technologie ještě neznámá, později spustila vlastní kryptoburzu Gemini a nakonec i měnu Gemini dollar.

Toto je naše online budoucnost

„Budoucnost našeho online života budou decentralizované světy metaverse. Somnium Space vytvořilo kouzelný, podmanivý svět, který vás ohromí, jakmile do něj vstoupíte,“ uvedl Tyler Winklevoss k investici, která má být v řádu stovek tisíc dolarů (zhruba 5 až 20 milionů korun). Podle něj je přesně toto „naše online budoucnost“.

Na té se navíc i díky investici Winklevossových bude podílet řada dalších technologií. Firma Somnium Space, oficiálně sídlící v Londýně s kanceláří v Praze, ve spojitosti s novým partnerstvím oznámila tolik novinek, kolik jich nezveřejnila za celou dobu své existence.

Především investovala do zvláštního obleku TeslaSuit, tedy kombinézy se sedmdesáti elektronickými senzory, které umožňují lidem cítit doteky ostatních postav v online světě, virtuální déšť nebo tlak zásahu zbraně při speciální (opět samozřejmě virtuální) hře laser game.

Artur Sychov vystoupil na konferenci TEDxUNYP rovnou v obleku TeslaSuit Foto: TEDxUNYP

Speciální oblek nabízí i řadu dalších, vlastně poměrně normálních zážitků. Tedy pokud pomineme, že se dějí ve virtuální realitě. Během koncertu lidé díky němu ucítí vibrace hudby. Zvláštní kombinézy, které doteď byly určené spíš pro rehabilitace nebo konkrétní firmy typu Volvo nebo Formule 1, napodobují způsob přenosu impulsů tak, jak je běžně vnímá lidské tělo.

I částka vložená do spolupráce s TeslaSuit se pohybovala v řádu stovek tisíc dolarů. „Víme, že je to budoucnost. A tvůrci TeslaSuit jsou jedničkou v tom, co dělají. Nikdo se jim ve výzkumu ani neblíží,“ vysvětluje s nadšením Sychov. K tomu se do světa Somnium Space nově integruje v poslední době rychle rostoucí kryptoměna Solana, takže cokoliv vytvořeného či koupeného přes tuto technologii bude fungovat i ve světě Sychova.

V Somnium Space navíc vyvinuli systém, díky kterému mohou uživatelé snadněji obchodovat uvnitř virtuálního světa s technologií NFT, a to v rámci vlastní peněženky. Další miliony korun navíc firma nedávno vložila do vývoje headsetu pro virtuální realitu od českých VRgineers – ve firmě si pořídila tříprocentní podíl. Přesto jen na jednu ze sestav na trhu nespoléhá, a tak aktuálně oznámila, že vyvíjí i vlastní set.

„Pracujeme na něm od první poloviny letošního roku. Jde o samostatnou soupravu, co nejvíce otevřenou uživatelům. Jdeme proti současnému trendu – žádné logování dat, žádné zaznamenávání. Náš headset si uživatel koupí, bude mít přístup ke zdrojovému kódu a bude ho mít pod kontrolou,“ říká Sychov.

Svět bez vyššího dohledu

Na kontrole z vnějšku, tedy přesněji její absenci, mu extrémně záleží. Jeho svět je decentralizovaný. Funguje bez čehokoliv, co by kdy mohlo měnit pravidla hry, určovat, co je možné a co ne, nebo kam by se měla ubírat ekonomika. Ať už by šlo o firmu nebo stát. „Ani já nemůžu ovlivnit vlastnictví ostatních. A pokud něco chci, musím si to stejně jako ostatní koupit,“ vysvětluje Sychov.

I proto se v Somniu obchoduje v kryptoměně ethereum a vlastnictví (respektive veškeré operace zde) se vedou v blockchainu, účetní knize pro kryptoměnové transakce. Za využití NFT jsou majitelé a všechny věci vedeny ve veřejné, nezpochybnitelné databázi. Každý si s nimi může nakládat podle svého, bez omezení je kupovat, dál prodávat, nebo klidně převést do jiného virtuálního světa.

Ona databáze stojí mimo všechny takové světy i další místa, kde se používá. Proto může na informacích uvnitř ní fungovat celá reálná ekonomika, a dá se na ni spolehnout. Taková decentralizace je důležitý moment, kde se Sychov a bratři Winklevossovi shodli. A zároveň důvod, proč zakladatel Somnia data a kontrolu zmiňuje. Svým přístupem ukazují protiváhu především Facebooku.

Mapa většiny světa Somnium Space Foto: Somnium Space/CzechCrunch

Právě ten sleduje data i v rámci aktivity ve virtuálním prostředí. Sbírá je přes Oculus, který mu taktéž patří. Firma pod vedením Marka Zuckerberg nutí uživatele setu pro virtuální realitu přihlásit se právě přes facebookový účet. „Uživatelská data ale nejsou náš byznys,“ vysvětluje Sychov opačný přístup.

Podobně i vlastní VR set má Somniu umožnit nejen nabídnout uživatelům zážitky přesně podle představ firmy, ale i nezávislost na jakékoliv další společnosti, o kterou tu od začátku stojí. Právě proto se tu pojmy jako decentralizace a otevřený systém stále opakují.

„Nemůžeme dovolit, aby jedna osoba měla vše pod vlastní kontrolou,“ odkazuje k aktivitám kolem Facebooku Sychov. Zuckerbergovy plány totiž také obsahují celý vlastní virtuální vesmír. I kvůli němu se firma přejmenovala a v tomto smyslu nepřekvapivě přijala název Meta. Facebook v posledních měsících několikrát oznámil, že do virtuální reality investuje spoustu peněz a že se na tvorbu metaverse hodlá v budoucnu zaměřit.

Uživatelsky přívětivější vesmír

Všechny zmíněné kroky mají podle Sychova vést k cíli, který si přeje už od začátku založení společnosti. Říká, že má jít o „alternativní verzi metaverse, která je uživatelsky přívětivější“. V takové verzi světa se dají ovšem peníze nejen utrácet, ale i vydělávat.

Důkaz? Podobně jako v našem světě funguje v Somnium Space třeba realitní trh. Kdybyste tu koupili nemovitost před čtyřmi lety, kdy začala realita Somnia, a dnes ji chtěli prodat, značně byste vydělali. „Ceny šly hodně nahoru. Úplně na začátku jsem si malý pozemek kupoval za 75 dolarů. Dnes by byl minimálně za čtyři, ale možná i rovnou šest tisíc,“ popisuje Sychov.

Artur Sychov, zakladatel virtuálního světa Somnium Space Foto: Somnium Space

Hodnota totiž záleží na umístění a na tom, co je v dané lokalitě zajímavého k vidění nebo prožívání. Určuje ji kupující. Zjednodušeně řečeno si pozemek pořizuje za tolik, kolik je ochoten zaplatit. Prostor je ale i pro drahé přenosné věci. Obchoduje se tu s uměním i s tím, co se tu dá rovnou používat.

Nedávno ve zdejším světě jedna z automobilek vytvořila vozy jako NFT tokeny. „V srpnu se ve světě prodalo takových digitálních aut za 350 tisíc dolarů,“ zmiňuje Sychov. Není ale třeba myslet na velké věci. Na začátku letošního roku společnost spustila uživatelům možnost vytvářet avatary na míru a pak je zase jiným zájemcům prodávat. Lidé od té doby vytvořili přes sto postav pro svět Somnia. Ti, co je prodávali, za ně utržili 250 tisíc dolarů (5,5 milionu korun).