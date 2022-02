V souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu je třeba jednat okamžitě, shodují se nejen neziskové organizace. Směrem k napadenému státu začala díky tomu okamžitě proudit reálná pomoc. Čeští investoři z Pale Fire Capital teď oznámili, že Ukrajině pošlou jeden milion dolarů, tedy 22 milionů korun, a také připravili 250 lůžek pro uprchlíky. Platit je budou do doby, dokud to bude potřeba.

„Lze předpokládat, že se do pohybu dají miliony osob prchající před válkou. Proto jsme se s partnery shodli, že okamžitě uvolníme jeden milion dolarů na pomoc Ukrajině. Distribuovat tuto pomoc bude organizace Člověk v tísni s pobočkou přímo na Ukrajině,“ uvedl Jan Barta, partner Pale Fire Capital.

„Zároveň pro ty, kteří dorazí do Česka, máme připraveno 250 lůžek v námi pronajatých objektech, kde chceme uprchlíkům zajistit hlavně bezpečný prvotní azyl, klid a důstojné podmínky pro patrně nejtěžší období jejich života – nikdo z nás by nechtěl utíkat z vlastní země s rodinou do cizího prostředí, bez znalosti jazyka, místní kultury a zvyků,“ říká s tím, že financovat provoz bude skupina tak dlouho, jak to situace bude vyžadovat.

„Příběh Ukrajiny, která se na základě Budapešťského memoranda vzdala jaderných zbraní výměnou za některé bezpečnostní záruky ze strany Ruska, USA a Velké Británie, je obzvlášť pro náš národ, který má ve své historii Mnichovskou dohodu, velmi silný a osobně se mě velmi dotýká,“ popisuje Dušan Šenkypl, další z partnerů Pale Fire Capital. Apeluje s tím na veřejnost i státní správu, aby šla s pomocí příkladem.

„Kromě humanitární pomoci i změnou imigračních pravidel pro uprchlíky s cílem jim umožnit se důstojně zapojit do naší společnosti bez pocitu méněcennosti – mnoho z nich může kvůli ruské agresi o své domovy přijít již poněkolikáté,“ dodává.

Můžeme se předhánět v popisu, ale důsledek je zřejmý

Svou pomocí chce firma mimo jiné inspirovat ostatní, a to občany i firmy. Budou ji koordinovat neziskové organizace Člověk v tísni a Organizace pro pomoc uprchlíkům. „Můžeme se předhánět v popisu toho, co se stalo, ale v každém případě je to největší agrese v Evropě od konce druhé světové války,“ popisuje Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

Člověk v tísni na Ukrajině působí od roku 2003. Zmiňuje, že především v souvislosti s ozbrojeným konfliktem z roku 2014 na východní části země žije v zemi už teď víc než 1,6 milionu vnitřně vysídlených osob. Člověk v tísni zde od té doby dodává humanitární pomoc, v této chvíli pomáhá více než 200 tisíc lidem. Humanitární pracovníci působí zejména v Doněcku a Luhansku.

„To, co dnes udělala skupina investorů z Pale Fire Capital, tedy zásadní dar na pomoc Ukrajině a rozhodnutí připravit se na přijetí uprchlíků, je obrovský akt solidarity a také prozíravé úvahy, jak se připravit na pomoc lidem, kteří u nás budou hledat útočiště před válkou a ruskou okupací. Pokud se semkneme, tak jako Česko můžeme udělat překvapivě hodně, závisí na každém z nás,“ říká Pánek.

Podle partnerů Pale Fire Capital by se vláda měla začít připravovat na scénář, kdy do Česka může dorazit z oblasti konfliktu na 200 tisíc osob. Pro uprchlíky by podle nich měla najít vhodný status, ideálně takzvaný status doplňkové ochrany – ten by příchozím umožnil okamžitě začít legálně pracovat a živit své rodiny. Žadatelé o azyl totiž prvních šest měsíců pracovat nemůžou.