Čeští podnikatelé investují v Novém Skotsku. A8000 tu chystá areál se sjezdovkou s výhledem na oceán

Zdá se, že mají osvědčený recept na to, jak učinit zapadlá místa atraktivní. Před třiceti lety se pustili architekti z A8000 do Lipna, kde tehdy nebylo co na práci. Podobně se nyní angažují v kanadském Novém Skotsku. Někdejší lyžařský areál zůstal opuštěný a chátral. Dnes je tu nová kabinová lanovka a základ pro to, aby zde žilo až tři a půl tisíce lidí. A8000 tu dává dohromady celoroční turistické středisko podobné právě tomu na Lipně.

„Lipno je krásný příklad toho, jak z krachujícího a vyžitého zařízení udělat životaschopnou obec. Bylo potřeba ji přetransformovat, aby se uživila, což se děje skrze turistický ruch,“ řekl pro CzechCrunch architekt z A8000 Martin Krupauer, jehož studio před třiceti lety udalo nový směr malého jihočeského města.

Lipno stojí na dvou hlavních turistických sezónách – létu a zimě. Podobně by to mělo být i v Novém Skotsku. Z někdejšího lyžařského areálu Cape Smokey by se mělo stát příměstské městečko, jehož výhodou je to, že je přesně na úpatí národního parku. Není to ale jediná devíza místa. V zimě by se sem totiž opět měli vrátit lyžaři, kteří budou sjíždět zdejší kopce s výhledem na oceán.

Foto: A8000 Někdejší lyžařský areál zůstal opuštěný a chátral

Opuštěné středisko staré asi čtyřicet let si vyhlédli čeští investoři. Mezi nimi je například pražský developer Martin Kulík. Ten má na svém kontě úspěch lyžařské obce Malá Horní Úpa. Směr ale pomohl udat především další investor, a to předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Ten znal příběh jihočeského města a jeho proměny. Oslovil proto A8000. Ateliér měl nastavit vizi, koncept a nakonec i masterplan. Jasné bylo, že změnit se musí hlavně jedno – zaměření jen na jednu sezónu v roce a jen na sportovní vyžití. „Doteď se tu proinvestovalo asi 25 milionů kanadských dolarů. Jedná se ale o dlouhodobou investici, která bude v řádech stovek milionů,“ uvedl pro CzechCrunch Krupauer.

Nově tak má jít o celoroční turistické středisko, pro které jsou, stejně jako na Lipně, hlavní dvě sezóny. Podle Krupauera může jen tak městečko ekonomicky fungovat. V létě má být atraktivní marina s molem a pobřežní kolonáda. V zimě pak 1 200 metrů dlouhá kabinová lanovka, která odbaví až 2 400 osob za hodinu. Ta primárně přepravuje lyžaře, sloužit má ale stejně tak i v létě.

K tomu přibydou také obchody, služby, ubytování a bydlení. Místo tu bude také pro minipivovar a řemeslnou pekárnu. Vznikne tu ale také nové hlavní náměstí a areál by měl mít i svoji ikonu v podobě restaurace The Cube. Volný čas ale bude možné trávit také na stezce v korunách stromů, opět podobně jako na Lipně. Ta už má položené základy, stejně jako pěší stezky a cyklostezky.

„Cape Smokey je úžasné místo. Lyžujete na kopcích, zatímco pozorujete oceán, jestli se z něj náhodou nevynoří velryba. Něco takového jinde nezažijete,“ uvádí Krupauer. Středisko se navíc nachází na kanadském silničním pobřežním okruhu Cabot Trail, který je podobně ikonický jako americká Route 66. Podle architekta tak není potřeba v Kanadě dotvářet žádný velký příběh, protože už existuje. Lidé ale dnes potřebují také servis, infrastrukturu a zábavu.

„Všude kolem je dnes velmi řídké osídlení. Kdysi oblast žila z hornictví a rybolovu. To první se přestalo vyplácet a druhé bylo omezeno. Kanaďané tak dnes vítají každou novou iniciativu,“ dodává architekt s tím, že kromě toho, že se se tu bude bydlet, by se městečko mělo stát jakýmsi uzlem na trase, kde by se lidé měli zastavovat a strávit část dovolené.

Jeho studio ale není jediné, které se na podobě areálu podílí. Nové rekreační domky v marině navrhl Petr Kolář z architektonické kanceláře ADR. Některé domky budou stát přímo na sjezdovce, bude tak stačit obout lyžáky a sjet dolů. To všechno by mělo být možné asi za deset let.