Čeští právničtí žraloci jsou známí v celé Evropě. Teď chtějí zlepšit digitální dovednosti firem

Vzdělávání zaměstnanců v digitálním prostředí roste především po covidu raketovým tempem, hlásí tuzemská platforma Sense4code. Ta vyvíjí na míru dalším společnostem software, ale jen na něm nestojí. Naopak s tím, jak se zraky zaměstnavatelů začaly otáčet ke vzdělávání na dálku, věří, že je to přesně ten prostor, kde v budoucnu může ještě závratně růst. A jít s ním za hranice Česka. S tím jí teď má pomoct investice od firmy, za kterou stojí zakladatelé úspěšné právnické platformy LitFin.

Tržby firmy Sense4code činily minulý rok zhruba 26 milionů korun, ale i to je pro ni málo. Do pěti let tu plánují obrat na hranici čtvrt miliardy. Věří totiž, že s tím, jak firmy ve velkém začaly využívat možností digitálního vzdělávání svých zaměstnanců, ten prostor už neopustí. Naopak se podle nich ještě nafoukne.

Služby e-learningové platformy, která získala jméno Scormium, začaly využívat korporace typu Asahi, která v České republice vlastní Plzeňský Prazdroj, LMC, která provozuje portály jobs.cz nebo seduo.cz, nebo třeba francouzský sportovní gigant Decathlon.

„Zákaznické vzdělávání roste tempem 220 až 240 procent ročně a předpokládá se, že v roce 2025 bude mít hodnotu několika miliard dolarů,“ počítá Roman Sýkora, jeden ze zakladatelů Sense4code. Spolu s druhým spoluzakladatelem, Jánem Hudcem, má sebevědomé ambice. Věří, že si zmíněnou čtvrtmiliardu ukousnou s týmem i v cizině – tedy že dokážou Scormium posunout za české hranice. Právě s tím, aby se vše podle plánovaných počtů podařilo, má pomoct nová investice.

Platforma Scormium od Sense4code

S ní tým hodlá posunout nástroj pro správu e-learningových kurzů nebo jejich vytváření do budoucnosti. „Tam, kde se středobodem kurzů stává samotný člověk, jeho plány na rozvoj a jejich vyhodnocování, posuzování nákladů a v neposlední řadě benchmark v rámci jednotlivých holdingových korporací,“ vysvětluje Sýkora

Konkrétní podobu a výši investice partneři zmiňovat nechtějí, celková částka se má nicméně pohybovat až v nižších desítkách milionů korun. Podle obchodního rejstříku za ně investor Affinity Capital v Sense4Code získává 30procentní podíl.

Chceme světovou společnost, nic míň

Jan Eisenreich, Maroš Kravec a Ondřej Tyleček je trojice právníků, kteří spoluvlastní společnost LitFin. Tedy jednu z největších firem zabývajících se financováním soudních sporů v Evropě, jež řeší „tradiční“ kartelové spory, ale zaměřuje se i na ty technologické. Třeba žaloby proti gigantům typu Google a Apple, kde poškozené spojují do hromadné akce, a dokážou tak soud přesvědčit o tom, aby vynutil i na obrovské firmě finanční náhradu a směřoval ji malým poškozeným.

LitFin svůj byznys buduje na tom, že uhradí veškeré náklady žalobce související s daným sporem výměnou za podíl z vysouzené či smírně dohodnuté částky, ovšem jen za předpokladu úspěchu v dané věci.

Eisenreich, Kravec a Tyleček jsou zároveň trojice, která stojí právě za společností Affinity Capital. „Může se zdát, že přicházíme z kompletně odlišného prostředí, ale díky aktivní spolupráci s Pale Fire Capital, která je v LitFin minoritním akcionářem, přicházíme s firmami z oblasti IT a e-commerce do styku poměrně pravidelně,“ říká ke spojení se Sense4code Tyleček.

Spojení má zahrnovat jak kapitálovou podporu, tak obchodní know-how z LitFinu. „Cílem není nic jiného než vybudovat světovou top společnost v rámci learningu,“ představuje si Tyleček.

„Jednoznačnou výhodou je to, že v rámci jejich byznysu mají poměrně široký dosah na korporátní klientelu, které naše řešení přinese nemalé ušetření finančních nákladů a času, které se vzděláváním zaměstnanců souvisejí,“ těší se Sýkora. Kolik má aktuálně platforma zákazníků, říct nechce. Ale vysvětluje, že plán, který tu mají, je obsluhovat na konci roku 2023 víc než stovku klientů.

„Firemní vzdělávání je dnes nicméně již celkem zažitou praxí, a proto se věnujeme mimo něj také velmi zajímavému a raketově rostoucímu trhu digitalizace customer care, kde v budoucnu bude vzdělávání zákazníků, distributorů a partnerů hrát jednu z klíčových rolí u dynamicky se rozvíjejících společností,“ věří.