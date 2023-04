Čeští vývojáři z Actumu loni pokořili půlmiliardu, dohlíželi i na aukci obrazů ze sbírky Paula Allena

Prodej umělecké sbírky po spoluzakladateli Microsoftu Paulu Allenovi vynesl loni v listopadu 1,5 miliardy dolarů. Šlo o největší dražbu všech dob, sledoval ji celý svět. V sedmém patře holešovického administrativního centra Visionary kvůli ní dokonce pár desítek lidí nešlo spát – sídlí tam společnost Actum Digital, která pro aukční síň Christie’s zajišťuje softwarové a technologické služby. „Předcházely tomu náročné týdny příprav a ladění, protože jsme si uvědomovali obrovskou odpovědnost. Za jeden večer se vydražila díla v podobné hodnotě, jako má obrat česká Alza téměř za celý rok,“ říká šéf a spolumajitel firmy Tomáš Vondráček.

Christie’s je pro Vondráčkovu digitální agenturu největší klient, dlouho o ní oficiálně ani nemohl mluvit. „Po několika letech spolupráce a díky spokojenosti jsme nakonec dostali svolení uvádět Christie’s v referencích,“ směje se osmačtyřicetiletý podnikatel, který na sebe výrazně upozornil před třemi roky, když organizoval hackathon na protest proti předražené zakázce na dálniční známky.

Podobně jako bylo náročné zvládnout největší dražbu všech dob, byl velmi náročný celý rok 2022, pro který si původně Vondráček vytknul dosáhnout na tržby 600 milionů korun. To se sice nepovedlo, ale i tak je spokojený, protože firma meziročně stejně vyrostla o 21 procent a v konsolidovaných číslech dosáhla na 512 milionů korun.

„Samotný obrat pro nás není klíčový, protože se do něj započítává třeba i prodej softwaru třetích stran, který v rámci zakázek využíváme. Důležitá je pro mě spíš hrubá marže. A v té jsme rostli dokonce o 23 procent,“ říká. Ziskovost se pohybovala kolem 15 procent.

Letošní rok ale prý zatím vypadá velmi dobře. „V prvním čtvrtletí jsme dosáhli velkého zrychlení, protože téměř všechny pozastavené projekty se nakonec naši klienti rozhodli zahájit. Jako další psychologický impuls vidíme nástup ChatGPT a dalších velkých matematicko-jazykových modelů, protože klienti vnímají, že se teď děje něco velkého a nechtějí tu příležitost promarnit. Letošní rok proto cílíme k 800 milionům korun, což představuje růst přes 50 procent,“ zdůrazňuje Tomáš Vondráček, do jehož byznysového hájemství náleží také reklamní agentura WMC/GREY a online portál na pronájem lodí yachting.com.

Na růst se Actum chystá i personálně, zatímco nyní pro společnost pracuje na 300 lidí, do konce roku bych jich mělo být nejméně o sto víc. V pražském sídle se ovšem vyskytuje jen část z nich, jestli totiž mnoho firem po ústupu covidu začalo s navracením lidí do kanceláří, Tomáš Vondráček a spol. tohle moc neřeší. „Někdo sem chodí, někdo ne. Je to na týmových lídrech a ředitelích divizí, jakou si nastaví kulturu a pravidla. Já po mých přímých podřízených chci, aby se tu aspoň jednou za týden ukázali, byť většina je v kanceláři asi denně.“

Největší byznysový rozvoj prý probíhá ve finančnictví, ostatně loni pro Actum začal v této oblasti pracovat Jan Balatka, donedávna vysoce postavený manažer poradenské kanceláře Deloitte, kterou opustil s její dlouholetou šéfkou Dianou Rádl Rogerovou. S ní Balatka začal spolupracovat i v investiční skupině Pale Fire Capital, část kapacity ovšem věnuje právě Vondráčkovu Actumu. Dalšími významnými posilami byli v průběhu roku Jiří Mizera, dřívější šéf informačních technologií v Moneta Money Bank, ze stejné firmy přišel i Jan Karban, který nyní v Actumu vede tým zaměřený na systémové integrace.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Tomáš Vondráček, zakladatel Actum Digital

Takže z toho, že svět obchází strašák recese a mnoho podnikatelů hledí na rok 2023 s určitou skepsí, si Vondráček hlavu nedělá? „Digitalizace je něco, bez čeho v dnešní době nejde přežít. I když nějaká firma škrtá, výdaje na digitalizaci nechá, byť i v této oblasti se racionalizuje. To nám ale vyhovuje, protože my jsme vždy měli spíš pragmatický přístup, a tak například v segmentu B2B teď hezky rosteme s tím, jak se tento trh probudil. Zásadní obavy tedy nemám, našemu DNA a mému naturelu dynamická situace na trhu vyhovuje.“

A platí tedy i nadále to, co říkal v loňském rozhovoru pro CzechCrunch, tedy že z Actumu buduje miliardovou (ideálně počítáno v dolarech) firmu? Zasměje se a řekne: „Na tom se nic nezměnilo. Maximálně to bude trvat trochu déle.“