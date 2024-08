Čeští vývojáři z Amanity pracují na nové hře, která už teď sbírá ocenění. Loni utržili přes 50 milionů

Uložit 0

Jejich Machinarium, Samorost nebo Chuchel jsou bez nadsázky kouzelné zážitky. Také chystaná novinka Phonopolis v trendu audiovizuálně výjimečných videoher pokračuje, čeští vývojáři z Amanita Design s ní dokonce ještě před vydáním získávají mezinárodní ocenění. Ale protože si zájemci Phonopolis ještě koupit nemohou, hlásí domácí studio další pokles tržeb.

Naposledy vydali novou hru před třemi lety, tehdejší Happy Game byla navzdory svému jménu spíš tak trochu hororem. Od té doby čeští videoherní vývojáři z Amanita Design pracují přinejmenším na třech dalších projektech. Odhalený byl však zatím jediný, kartonová hříčka Phonopolis. Při absenci vydaných novinek tak finanční výsledky domácího studia pokračují v sestupné tendenci.

V roce 2023 utržila Amanita 55,9 milionu korun, zhruba o deset milionů méně než předloni. Přibližně o dva miliony pak v meziročním srovnání klesl zisk studia na 13,6 milionu korun. Podobný pokles čísel není ve videoherní branži nijak závratný ani překvapivý. Do jisté míry ho vzhledem ke spíš mírnějšímu tempu lze brát jako ukazatel přetrvávajícího zájmu hráčů o existující tituly českých vývojářů, které si i roky po vydání nacházejí cestu k novým lidem.

„V loňském roce jsme vydali Happy Game na platformách Android a iOS, také jsme uvedli Machinarium do nabídky předplatného Google Play Pass,“ potvrzuje pro CzechCrunch zástupce studia Lukáš Kunce. „Co se týče příjmů z platformy Googlu, byl pro nás rok 2023 rekordním, a to hlavně díky předplatnému Play Pass. Zároveň průběžně doplňujeme náš katalog v obchodě Epic Games Store,“ dodává.

Amanita navíc zisk z prodeje her – především pak svého historicky nejúspěšnějšího titulu Machinarium – doplňuje také tržbami z merche v podobě vinylových desek či figurek svých roztodivných a roztomilých herních hrdinů. Do letošních čísel nicméně ještě nepromluví připravovaná novinka Phonopolis. „Je na dobré cestě. Hratelného obsahu postupně přibývá a věříme, že v příštím roce už bychom mohli být moudřejší, co se termínu vydání týče,“ říká Kunce.

A i když si Phonopolis hráčská veřejnost ještě chvíli nebude moci vyzkoušet, teď sklízí chválu z profesionálních kruhů. V březnu díky ní Amanita zabodovala na prestižním Independent Games Festivalu, největší akci zaměřené na nezávislé videohry. Tam získala cenu za nejpůsobivější vizuální zpracování. Minulý týden k ní přidala hned dvě další ocenění.

Na evropském digitálním festivalu nezávislých her Indie Cup získali čeští vývojáři cenu za výjimečné výtvarné zpracování své hry i cenu kritiky. Amanita ale sbírá body nejen za Phonopolis, její skříň na trofeje se nedávno rozrostla i díky Creaks, jejichž umělecké provedení jí před pár dny přihrálo cenu Adventure Game Awards na jubilejním ročníku žánrového amerického festivalu Adventure Game Fan Fair.

„Pochopitelně to vnímáme velmi pozitivně. Po mnoha letech vývoje je to pro nás ujištění, že hra k lidem nějakým způsobem promlouvá. Tato ocenění nám eventuálně mohou pomoci také v komunikaci s potenciálními obchodními partnery nebo s marketingem,“ komentuje zpětnou vazbu Kunce.

Důvod pozitivního přijetí odbornou veřejností je nasnadě. Phonopolis bude i pro originální tvůrce z Amanity, kteří loni oslavili 20 let tvorby her, tak trochu unikátem. Vzniká totiž v papírové podobě. „Vše malujeme na karton, který následně vystřihujeme, digitalizujeme a poté umístíme na příslušný 3D model,“ popsal proces už dříve jeden z vývojářů Oto Dostál. Neobvyklá stylizace doplňuje příběh protagonisty Felixe, jenž se vzepře totalitě vedené jistým Vůdcem.