České studio Amanita získalo prestižní světovou cenu. Za nádhernou hru z papíru, která ještě ani nevyšla

Měsíčně vyjdou stovky nových videoher. Zaujmout mezi nimi je čím dál těžší. České herní studio Amanita Design proslavené tituly jako Machinarium nebo Samorost ale nyní zaujalo tím snad nejvýraznějším možným způsobem. Se svou chystanou novinkou Phonopolis získalo cenu na prestižním Independent Games Festivalu, největší akci svého druhu.

Ve světě her to ocenění patří k nejvýznamnějším. Na poli nezávislých videoher – tedy těch, za kterými nestojí obrovské vydavatelské společnosti a rozpočty – platí dokonce za trofej nejcennější. Independent Games Festival je každoroční přehlídka té nejlepší nezávislé herní tvorby od autorů, jako je české studio Amanita Design. A právě domácí vývojáři a jejich hra Phonopolis na letošním IGF získali cenu za nejpůsobivější vizuální zpracování.

Nový titul od tvůrců úspěšných her jako Chuchel, Machinarium nebo Creaks přitom ještě ani nevyšel, hráči by se k němu měli dostat snad už letos. Phonopolis přesto odbornou porotu uchvátila neobvyklou kombinací herních objektů tvořených z papíru. „Kulisy, postavičky a další prvky vyrábíme ručně,“ popsal papírový proces už dříve jeden z tvůrců Oto Dostál, jenž na Phonopolis pracuje s výtvarnicí Evou Markovou a kolegou Petrem Filipovičem.

Wow! We got it! 🎉🍄🍾 Unbelievable!!! Thanks a lot Petr, Oto, whole #phonopolis team and @Amanita_Design and special thanks @JakubAmanita ! ❤️ Jste skvělý! ❤️ https://t.co/VNm5v29RyG

— Eva Marková (@EvaMarkova_) March 21, 2024