Samorost a Amanita slaví 20 let i koncertem v Praze. Daří se nám, ale byznys je druhořadý, říká zakladatel

Vzpomínáte na Samorost? Tehdy ještě flashovou hru jste si ve webovém prohlížeči mohli prvně zahrát před dvaceti lety. Začal tak příběh českého studia Amanita Design, které se mainstreamové videoherní tvorbě dodnes vymyká. Jak svými hrami, tak přístupem vývojářů. Ale v jednom jsou přece jen tradiční – v tom, že 20. výročí je potřeba oslavit. Hry od Amanity tak pořídíte se slevami a v říjnu můžete v Praze zajít na amanití koncert.

Samorost patří mezi kultovní české hry. Tedy spíš hříčky, vždyť kouzelné kreslené dobrodružství o trpaslíkovi a jeho planetce jste dohráli za pár minut. Jenže i tak krátká doba vyslala tvůrce hry na úspěšnou pouť, která trvá už dvě dekády. Samorost a Amanita Design tak nyní slaví krásné kulatiny. „Za těch dvacet let se v herní sféře stalo strašně moc věcí, ale z našeho pohledu se vše ubírá po už dávno nastoupené pěšince,“ říká pro CzechCrunch zakladatel Amanity Jakub Dvorský.

„Technologie se posunuly úplně jinam, nastoupily mobily, množství firem vyvíjejících hry se zvýšilo snad tisícinásobně. Ale my stále děláme kreslené, ručně animované a příběhové hry. A příliš se nenecháváme ovlivnit šumem okolí. Samozřejmě řešíme technickou stránku věci a nové platformy, ale tvorba samotná se drží našich starých principů,“ popisuje nastavení svého studia Dvorský.

Nechceme firmu prodat nebo rozjet věci ve velkém. Finančně se nám daří od začátku, ale nestojíme o to. Chceme si dělat svoje srdcové projekty.

Při pohledu na portfolio Amanity lze jedině souhlasit. Vždyť po Samorostu přišly tituly jako Machinarium, Botanicula, Chuchel nebo Creaks a Happy Game. Všechny s jedinečnou, místy pohádkovou, jindy tajuplnou (či až hororovou!) atmosférou a výjimečným audiovizuálním zpracováním. Které kolikrát hrálo důležitější roli než samotná hratelnost založená obvykle na hádankách nebo délka hry.

Prakticky všechna díla Amanity byla navíc vřele přijata hráči i recenzenty. Což u videoher, které vybočují z mainstreamu, nebývá pravidlem. Ale pro domácí firmu to pravidlo bylo vlastně už od dvacet let staré prvotiny, jež vznikla coby Dvorského diplomová práce na UMPRUM. „První Samorost nevydělal žádné peníze, protože byl zadarmo. Ale i tak to byl průlom, protože jej hrály miliony, nebo dokonce desítky milionů lidí po celém světě.“

Foto: Amanita Design První samorost byl flashová hříčka v prohlížeči. Ale dal vzniknou úspěchu, který trvá dvacet let

Jak zakladatel a vývojář vzpomíná, větší průlom – a tím pádem svobodu – přineslo Machinarium. Hry s roztomile robotickým hlavním hrdinou Josefem se prodalo přes 5,5 milionu kopií. Dosud jde o nejprodávanější hru studia. A byť vysoká hodnocení i solidní prodeje se staly tradiční známkou i další práce českých vývojářů, po celých dvacet let si Amanita zachovává punc nezávislosti. Jak té tvůrčí, tak finanční.

„My jsme nikdy nebyli startup. Myslím, že cílem startupu je něco rozjet v malém a pak firmu prodat. Nebo získat velkou investici a rozjet věci ve velkém. My nechceme ani jedno z toho. Finančně se nám daří prakticky od začátku a možnost věci rozjet ve velkém máme, ale nestojíme o to,“ vysvětluje Dvorský. „Chceme si dělat svoje srdcové projekty co nejlépe a podle vlastního uvážení. Byznys nás vždy zajímal až druhořadě jako prostředek k pokračování v tom, co děláme,“ dodává.

„Poslední roky vkládáme část vydělaných peněz do akcií firem, včetně herních, které právě tu byznysovou ambici mají a chtějí exponenciálně růst. Je fajn, že tyhle firmy dělají velký byznys za nás a my si můžeme v klidu kutit naše hry,“ vysvětluje svůj přece jen ne úplně obvyklý pohled Dvorský. Ale neobvyklý neznamená neúspěšný, jak ukázala spousta let a spousta povedených her od dob Samorostu. Anebo i výsledky firmy za loňský rok s tržbami 66 milionů korun.

Dvacáté narozeniny je samozřejmě nutné pořádně oslavit, a tak Amanita Design jako narozeninový dárek svým příznivcům (či potenciálním budoucím fanouškům) přichystala dvoutýdenní slevovou akci na Steamu, Google Play i App Storu. Ve velkém výprodeji seženete všechny hry české firmy doslova za pár desetikorun. A to včetně zatím nejnovější Happy Game, která navzdory veselému jménu umí být pořádně psychedelicky strašidelná.

Foto: Amanita Design Robotická adventura Machinarium od českého studia Amanita Design

Tím ale připomínky dvou dekád jedinečných her nekončí. O obrazové a zvukové stránce titulů od Amanity už byla řeč – a oslavy přinesou právě i výjimečný audiozážitek. Už 3. října v pražské MeetFactory proběhne koncert hudebníka Tomáše „Floexe“ Dvořáka a kapely DVA, mimo jiné i dodavatelů hudby pro amanití hry. Zahrají průřez svou původní tvorbou i skladby z herních soundtracků. Vstupenky jsou v předprodeji na stránkách MeetFactory a v síti GoOut.

Po oslavách ale bude čas vrátit se zpátky do práce. „Momentálně máme aktivní čtyři týmy, které pilně pracují na svých projektech. Jediný z nich, který je oznámený, je z kartonu vyráběná adventura Phonopolis,“ připomíná Dvorský dílo trojice vývojářů Petr Filipovič, Eva Marková a Oto Dostál. Phonopolis bude i v kontextu kreativních inovací studia neobvyklým počinem, vůbec poprvé bude hra vyvedená v trojrozměrné grafice. Ačkoliv většinu obsahu tvůrci předem připravují ručně z papíru.

Ve Phonopolis se hráči postaví režimu autoritářského Vůdce, což se odráží i ve zpracování hry. To se totiž inspiruje uměním futurismu, konstruktivismu a suprematismu, tedy směry, které byly totalitním režimům historicky často blízké. Na výsledek neobvyklých spojení si ale budeme muset ještě počkat, hru čeká minimálně rok intenzivního vývoje. „Další projekty budeme oznamovat postupně, až přijde čas. Ale pochopitelně jsou to samé pecky,“ slibuje však s úsměvem Dvorský.

A jak vůbec sám zakladatel vnímá posun Amanita Design za dvacet let od Samorostu – který je mimochodem ke stažení zdarma? „Tehdy by mě samozřejmě ani nenapadlo, že bychom se mohli stát jedním z nejznámějších českých studií. Jinak už je to tak dávno, že na to skoro nevzpomínám. Mnohem raději se soustředím na aktuálně rozdělaný projekt. Vzpomínání je pro důchodce a tam ještě nejsem,“ uzavírá Jakub Dvorský.