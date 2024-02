Cestujlevně vytvořilo srovnávač cen zájezdů. Loni jich prodalo za víc než 100 milionů

Uložit 0

Když začínal, letecká doprava byla považovaná za nedostupnou. I tak ale dokázal na svoji první cestu sehnat letenku za dvacet korun. Bylo to do švédského Nyköpingu. David Eiselt se ale od začátku o tipy na levné letenky dělí, a to na portálu Cestujlevně.com. Nedávno zařadili také tipy na zájezdy.

V mnohých změnách webu Cestujlevně má prsty covid-19. Lidé se tehdy cestovat báli, a když už, tak raději vsadili na cestovní kancelář, která by případně vrátila část peněz. „Začali jsme proto vyvíjet meta vyhledávač zájezdů, který funguje obdobně jako Skyscanner, Momondo nebo Kayak pro letenky. My jsme ale chtěli srovnávat zájezdy,“ líčí pro CzechCrunch Eiselt.

Na začátku ale byla obava, jak to čtenáři webu, který staví na individuálním cestování, vezmou. „Odezva i výsledky byly ale nad očekávání dobré. Nakonec jsme zjistili, že se produkt cestovek skvěle doplňuje s tím naším a není to v rozporu,“ říká.

Srovnávač funguje na základě dat od jednotlivých subjektů, které v Cestujlevně zpracují a porovnají na základě společného jmenovatele. Tím je hotel. „Prakticky vzato je jedno, jestli letíte s cestovní kanceláří A nebo B. Služby na hotelu jsou dané hotelem, letecká společnost je pro všechny stejná a transfer na hotel probíhá totožným autobusem. Rozhoduje tedy už jen cena,“ líčí Eiselt.

Srovnávač podle něj přináší pro cestovatele i další výhody. Na jedno vyhledávání dostane člověk ucelený přehled o dostupnosti, termínech, délce pobytu a stravování. „Pro cestovní kanceláře má tento model také obrovské výhody. Cestovka nám zaplatí provizi až ve chvíli, kdy jí zákazník zaplatí a na dovolenou odletí. Jsme taky plně transparentní, takže na první dobrou člověk vidí, která cestovní kancelář zájezd pořádá, a ta tím od nás získává obrovské povědomí o značce, aniž by za to cokoli platila,“ konstatuje zakladatel Cestujlevně.

S vyhledávačem zájezdů se nesoustředí na ty, kdo přesně ví, kam a s kým chtějí letět, ale na ty, kteří o dovolené přemýšlí a potřebují s rozhodnutím pomoci. A to lidé evidentně tak trochu potřebují. Za minulý rok se skrze vyhledávač na webu Cestujlevně prodaly zájezdy v hodnotě za více než sto milionů korun. Podle toho, kolik se jich prodalo za leden, Eiselt počítá, že letošek bude násobně úspěšnější.

Levné letenky jsou k mání stále

Covid tak paradoxně cestovatelský portál nakopl. „Před pandemií jsme asi tři roky v kuse stagnovali, nedokázali jsme vyrůst o víc než tři až pět procent. Každý den jsem trávil hodiny rozhodováním, kterou low-cost letenku za stokoruny vypublikovat, bylo to přitom úplně jedno, protože tyhle letenky člověk sehnal dnes, před týdnem i za týden, už se nejednalo i nic exkluzivního,“ říká zakladatel portálu.

Nově prý skvěle funguje například průvodcovský obsah, stále ale samozřejmě táhnou také levné letenky. Ročně portál Cestujlevně pomůže sehnat cenově výhodné lety nižším desítkám tisíc lidí. I dnes lze přitom vyjet za podobné ceny jako před lety Eiselt do Švédska. „Například loni uvolnil Ryanair na lety mezi Mallorcou a Barcelonou sedačky za jeden eurocent. Pro našince jsou dostupnější odlety z Polska, například mezi Katovicemi a Oslem se daly koupit letenky za 240 korun,“ vyjmenovává Eiselt.

Cestujlevně zaznamenává měsíčně i milion návštěv

Obecně se podle něj dá koupit jakákoliv zpáteční letenka do tisícovky. Pokud je člověk časově flexibilní a stačí mu na cestu po Evropě malý batůžek na pár dní, pak najde během několika minut desítky možností, kam letět do pětistovky, a ještě víc destinací, kam letět do tisícovky za zpáteční let.

Cestujlevně vzniklo v roce 2012. Tehdy to prý vypadalo tak, že pokaždé, když se podařilo najít levnou letenku s nízkonákladovou společností ve výši desítek nebo nižších stovek stokorun, vznikl poprask. „Stejně tak v případě chybových tarifů, kdy stovky sledujících včetně mě letěli do New Yorku a zpět za dva a půl tisíce korun nebo do jihovýchodní Asie za pět až šest tisíc,“ uvádí autor portálu.

Původně si tak web vystačil se dvěma redaktory, po čase musel přibrat také dva programátory. Ve čtyřčlenném složení funguje tým i v roce 2024. Zatímco tvůrci obsahu sídlí na pražském letišti, programátoři tvoří z Liberce. Všichni ale věčně pracují také z cest. Snad i proto se letos poprvé všichni čtyři potkali naživo.