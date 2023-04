ChatGPT může po zákazu dostat v Itálii milost. Musí však splnit striktní podmínky ochrany uživatelů

Společnost OpenAI nemá oprávnění shromažďovat osobní data za účelem tréninku algoritmu nástroje ChatGPT. Tak zněl verdikt italských úřadů vydaný na konci minulého měsíce, který v zemi stopnul možnost jeho používání. Italové nyní zveřejnili podmínky, které musí společnost OpenAI splnit, aby ChatGPT dostalo v zemi zelenou. Je mezi nimi i nutnost uspořádat mediální kampaň, ve které bude vysvětleno, jak systém nakládá s osobními údaji uživatelů.

ChatGPT je textový generátor využívající umělou inteligenci, jehož popularita v posledních měsících vystřelila raketově vzhůru. V Itálii však platforma narazila. Tamním úřadům se vůbec nelíbí, že nástroj může narušovat ochranu osobních údajů, a proto se jej rozhodly na konci března zablokovat.

Není totiž podle nich jasné, za jakých právních podmínek robot shromažďuje informace a osobní údaje lidí, kteří s ním pracují. Společnost OpenAI, která za vývojem ChatGPT stojí, o těchto podmínkách nikde neinformuje a podle italských autorit ani nekontroluje, zda uživatelé splňují minimální věkovou hranici 13 let, od níž lze chatbota podle interních pravidel používat.

Italové proto nyní dali OpenAI tři týdny na to, aby se přizpůsobila italským pravidlům na ochranu osobních údajů. Pokud je splní, bude možné platformu v zemi používat stejně jako v jiných částech Evropy.

Podmínky například vyžadují, aby společnost na svých internetových stránkách zobrazovala upozornění, které bude vysvětlovat, jakým způsobem nakládá s údaji potřebnými k trénování svého algoritmu. Toto upozornění by mělo obsahovat výčet práv uživatelů, kterým by zároveň měla být nabídnuta možnost požádat o úpravu či vymazání osobních údajů.

Společnost zároveň musí do pátku spustit mediální informační kampaň, ve které bude vysvětleno už jen to, že nástroj s osobními údaji k vytváření algoritmu pracuje. A do konce měsíce musí předložit plán na zavedení kontrol ověřujících věk osob, které s ním nakládají.

Svou striktnost italské úřady omlouvají masovou popularitou ChatGPT. Před možným nebezpečím již varovala také Evropská policejní organizace Europol, podle které by mohla být umělá inteligence využívána zločinci k podvodům a dalším kriminálním aktivitám.

S přispěním ČTK