Chci toho mít v životě co nejméně. Nejvíc jsem zatím investovala do sebe, říká Nela Ďopanová

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili Nele Ďopanové, zakladatelce projektu Fpohybu, který motivuje zaměstnance k pohybu během pracovní doby. Jaká vtipná historka ji doprovází celý život, do čeho investuje a jak se jednou ocitla v jedněch z nejluxusnějších aut na trhu?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Spát chodím většinou ve 22.30, průměrně naspím zhruba 7,5 hodiny.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Ihned po probuzení žádnou, jen vypnu budík. Nějakou dobu po probuzení se snažím telefon nepoužívat. Pak nejčastěji Apple Music pro zvukovou kulisu nebo Insight Timer pro vedenou meditaci.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Kalendář a Mail.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Tužka, papír a potom MacBook Air.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Pohodlný, velmi často jsou to tepláky, respektive kalhoty, a volnější triko.

Foto: Fpohybu Nepropadnout trendu přepracovaných žen, to je jeden z cílů Nely Ďopanové

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Zrovna teď kotníkové Pumy.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

Gumový ježek na masáž, telefon, peněženka, sluchátka, klíče.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučila všem k přečtení.

Uff, vybrat jednu je těžké. Napadá mě 12 pravidel pro život od Jordana B. Petersona. Životní principy, se kterými souzním a pro kolektivní soužití mi přijde optimální se nimi řídit.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Přátelé.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

To by byl dlouhý seznam, ale jeden příklad za všechny je Paul Kalkbrenner – umí nakopnout i uklidnit.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Nic pravidelně. Vyhledávám si podle aktuálního tématu, o který se zajímám.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Žádná hi-tech novinka mě nenapadá. Spíš přemýšlím, jak tam toho mít co nejméně.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Nemám auto. Když je potřeba na delší vzdálenosti, tak carsharing nebo půjčení. Všude po Praze jezdím na kole a na Moravě mám ve stáji zaparkovaného koně.

Kam si ráda zajdeš na dobré jídlo?

Kro na Jiřáku, Mezi Srnky na lívance a Las Adelitas – tam hlavně na margarity.

Jak sis vydělala první peníze?

Já byla mistr v bartrování věcí nebo služeb. To mi šlo velmi dobře. První peníze byly nejspíš za práci na záhonku (vytrhávání plevele) v naší vesnici.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostala zaplaceno?

Výpomoc pro kamaráda při jedné akci, kdy mým úkolem bylo stát před autem a „vypadat dobře“. Bylo to královsky ohodnocené a jako bonus jsem se svezla ve Ferrari, Mustangu i Porsche.

Investuješ?

Nejvíce peněz jsem zatím investovala do sebe – za vzdělání, kurzy, mentoring. Mám svoji trenérku, fyzioterapeuta a každý rok zkouším intenzivněji nové věci. Z finančních investic mám pár akcií a každý měsíc mi jde pravidelná částka do zlata.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostala?

Na podnikání neexistuje návod, přemýšlet selským rozumem a hlavně ať je to v souladu s mými hodnotami.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Failů bylo určitě víc než dost. Snažím se je sice nevnímat jako fail, jen když udělám to stejné podruhé, ale jedna spíše vtipná situace mě napadla. Byly jsme s kolegyní Pavli na jednom teambuildingu s firmou na Šumavě. Při loučení po večeři mi Pavli (doteď tvrdí, že neúmyslně) podkopla nohy a já přede všemi spadla na zem. Při pádu jsem shodila stojan s jídelním lístkem, který vzápětí spadl přímo na mou hlavu. Bylo to celkem vtipné závěrečné ántré.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Nejvíce rodiče a moji blízcí.