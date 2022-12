Christopher Nolan nedělá kompromisy. Film Oppenheimer ukáže atomový výbuch bez digitálních efektů

Filmový svět ovládlo pokračování Avataru, které má představit nový vrchol možností současných digitálních efektů. Teď se ale objevuje také první bližší pohled na tvorbu díla, které v mainstreamovém Hollywoodu představuje přesný opak. Oppenheimer, novinka od Christophera Nolana pojednávající o vzniku atomové bomby, posouvá hranice možností praktických efektů. Filmaři se totiž rozhodli test atomové bomby na velkém plátně ukázat bez použití počítače.

Očekávaný snímek je pojmenovaný po americkém fyzikovi Robertu Oppenheimerovi, pro něhož se vžilo označení otec atomové bomby. O zápletce zatím nejsou známy bližší informace kromě faktu, že vychází z dobře známé historie popsané v knize American Prometheus. Oppenheimer ve 40. letech vedl tajnou laboratoř v Los Alamos v Novém Mexiku a byl přítomen při první testovací detonaci nukleární zbraně v roce 1945 – známé jako Trinity.

16. červenec 1945 bude také stěžejním momentem filmu Oppenheimer, jehož natáčení proběhlo letos mezi únorem a květnem. Nyní je projekt ve fázi postprodukce a Nolan v rozhovoru pro magazín Total Film prozradil, že ona první detonace bude na plátně skutečná. Byť ale režisér nezmínil mnoho detailů, prakticky jistě nešlo o opravdovou atomovou bombu. Tak daleko by nemohl zajít ani filmař jeho věhlasu.

„Rekonstruovat test Trinity bez použití počítačové grafiky byla velká výzva,“ řekl Nolan. „Andrew Jackson – vedoucí vizuálních efektů, zapojil jsem ho do projektu hned v začátcích – zkoumal, jak bychom mohli plno vizuálních prvků filmu udělat prakticky, od vyobrazení kvantové dynamiky a kvantové fyziky po samotný test Trinity,“ pokračoval. Zvlášť náročné prý bylo také vytvořit laboratoř v Los Alamos.

Oceňovaný režisér je mimo jiné známý snahou ve svých filmech používat co možná nejméně digitálních efektů. Například při natáčení Temného rytíře tak produkce převrátila na střechu osmnáctikolový kamion a vyhodila do vzduchu starou továrnu, pro pozemské scény Interstellaru filmaři vypěstovali 200 hektarů kukuřičného pole a pro Tenet koupili a nabourali Boeing 747, jedno z největších dopravních letadel na světě.

Ačkoliv Oppenheimer s rozpočtem 100 milionů dolarů zdaleka není Nolanův nejdražší film (předloňský Tenet vyšel na dvojnásobek), z hlediska rozsahu i člověka, o němž pojednává, prý patří mezi Nolanovy nejnáročnější projekty. „Čelili jsme velkým logistickým a praktickým výzvám,“ poznamenal režisér „Jak ale vidím výsledky, které ke mně přicházejí, a jak ten film dávám dohromady, jsem nadšený z toho, co se mému týmu podařilo.“

První malá ukázka těchto výsledků byla k vidění v úvodním teaseru novinky z letošního července. Několik záběrů přitom ukazuje černobílý obraz, který představuje významné prvenství. Značná část Oppenheimera se natáčela kamerami Imax s velkoformátovým 75 mm filmem (standard je 35 mm), a to vůbec poprvé i včetně černobílých scén. „Vyzvali jsme lidi z Kodaku, aby to pro nás udělali,“ řekl Nolan. „Jakmile jsme pak s Hoytem (kameraman Hoyte van Hoytema, pozn. red.) viděli první testy, věděli jsme, že jsme se do toho formátu zamilovali,“ dodal.

Total Film vedle komentářů filmařů zveřejnil také novou sérii záběrů z očekávaného snímku. Objevuje se mezi nimi Cillian Murphy jako Oppenheimer, Robert Downey Jr. jako šéf americké Komise pro atomovou energii Lewis Strauss a Emily Blunt jako Oppenheimerova manželka Katherine. Ve filmu se vedle nich objeví například také Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek a v menších rolích několik dalších velkých jmen.

Oppenheimer má do kin dorazit 20. července příštího roku. Zajímavým faktem je přitom garance ze strany studia Universal Pictures, že film bude k vidění výhradně v kinech minimálně sto dnů – více než dvojnásobek post-pandemického standardu. Nolan si to vyjednal jako podmínku spolupráce se studiem – právě kvůli neshodám ohledně distribuce se po dvaceti letech spolupráce loni rozešel se studiem Warner Bros.