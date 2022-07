Muž, co pohnul Zemí. Vyšel děsivý první trailer na film Christophera Nolana o tvůrci atomové bomby

Christopher Nolan v děsivé upoutávce ukazuje svůj nový film o otci atomové bomby. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

První teaser na nový film režiséra Počátku, Interstellaru nebo Dunkerku jsme zmiňovali už před týdnem, teď ho ale lze zhlédnout ve vysoké kvalitě online. Oppenheimer bude pojednávat o vzniku atomové bomby a o jejím „otci“ Robertu Oppenheimerovi. Snad není třeba vysvětlovat, proč je to jedna z nejzásadnějších událostí v celých dějinách lidstva. Když vědec sledoval první test svého výtvoru, na mysl mu vytanula citace z Bhagavadgíty: „Nyní se stávám Smrtí, ničitelem světů.“

Jeho znalost hinduistického textu nebyla náhodná. Oppenheimer je známý jako geniální fyzik, oplýval ale rozsáhlými vědomostmi z mnoha různých odvětví. Rozuměl většině hlavních evropských jazyků a Bhagavadgítu si četl v původním sanskrtu. Projekt Manhattan, tedy vznik atomové bomby, ani nepovažoval za nějak vědecky významný ve srovnání se svým astrofyzikálním výzkumem. Intelektuální převaha ale také znamenala, že pro něj nebylo snadné porozumět lidem a navazovat sociální vztahy.

Právě Oppenheimerova komplikovaná osobnost zaujala herce Cilliana Murphyho, který vědce v novém filmu ztvární. „Hodně jsem toho načetl. Zajímá mě jeho osobnost a to, co s člověkem udělá vynalezení atomové bomby,“ řekl serveru The Guardian. Vedle něj se v novince objeví Emily Blunt jako jeho žena, Matt Damon, Robert Downey Jr. Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh a další.

O ději Oppenheimera kromě premisy zatím nevíme nic, vzhledem ke jménu režiséra a stomilionovému rozpočtu si nicméně můžeme být jistí, že nepůjde o klasický životopisný film. Už krátká upoutávka ostatně odkazuje na Nolanovu oblíbenou manipulaci s časem, jelikož se v ní několikrát objevuje odpočet – do premiéry, do výbuchu, do změny světa. Studio Universal navíc zvolilo velice nezvyklý způsob vydání teaseru – místo klasického videa je na YouTube živé vysílání a pokaždé, když si ho pustíme, klip se spustí od začátku a s aktualizovaným odpočtem do premiéry. Ta v Česku proběhne 20. července příštího roku.

Co ukazují trailery

Pán prstenů: Prsteny moci

Nedlouho po druhé upoutávce Amazon přišel s další, která konečně ukazuje i základní body příběhu jeho seriálu ze světa Pána prstenů. Zatímco se Středozem těší z nedávné porážky Morgotha ve velké válce, krásnou krajinou se plíží tajemná postava se zákeřným plánem. O co jí jde? Více zde.

Blondýnka

Režisér Andrew Dominik svůj nový film o životě Marilyn Monroe přirovnal k legendárnímu Občanu Kaneovi. Na první pohled se to zdá jako poněkud namyšlené tvrzení, nový trailer ale odhaluje jasné paralely, od složitého stylu s různými vizuály po hledání skutečné povahy hlavní hrdinky. Normu Jean nikdo opravdu neznal, protože byla zcela ponořená v geniální a tragické roli Marilyn Monroe.

Jan Žižka

Skoro devět let od oznámení do kin konečně míří nejdražší český film všech dob, historický spektákl o Janu Žižkovi. Nový trailer odhaluje naturalistickou akci, stejně jako příběh z doby, kdy Evropa procházela velice těžkým obdobím. Režisér v souvislosti s tím vysvětlil, proč se zaměřil právě na Žižkovy málo známé počátky.

Black Panther: Wakanda nechť žije

V USA v uplynulém víkendu proběhla konference Comic-Con a mezi největší oznámení zde patřil první trailer na pokračování Black Panthera, které se vypořádává se smrtí představitele titulního hrdiny Chadwicka Bosemana. Království Wakanda se zároveň připravuje na střet s podvodní říší Atlantis. Hlavní představené projekty a trailery z Comic-Conu jsme shrnuli zde.

Co hýbe světem filmu a televize

The Gray Man dostane pokračování

Špionážní akční film s Ryanem Goslingem je zatím nejdražším filmem Netflixu, provázela ho proto velká očekávání. Kriticky příliš neuspěl, The Gray Mana si ale za první víkend pustily desítky milionů diváků a streamovací služba proto oznámila, že dostane přinejmenším dvě pokračování. Podle režisérů prvního snímku se přitom má jedno z nich vydat velice zajímavým směrem.

Novinka režiséra Rekviem za sen

Režisér Darren Aronofsky se proslavil hlavně díky nervy drásajícím osobním dramatům jako Rekviem za sen, Wrestler nebo Černá labuť. Po trochu jiné poloze v jeho posledních dvou filmech se k tomuto formátu vrátí v novince The Whale. Snímek bude pojednávat o učiteli angličtiny trpícím extrémní obezitou, který se snaží najít cestu ke své náctileté dceři. V hlavních rolích se objeví Sadie Sink (Max ze Stranger Things) a Brendan Fraser, kterého si lze prohlédnout na první fotografii z filmu.

Režisér Gravitace točí o Philipu K. Dickovi

Přesněji řečeno o jeho sestře. Alfonso Cuarón pro Amazon natočí fiktivní biografii Jane, pojednávající o dvojčeti jednoho z nejoceňovanějších autorů sci-fi, tvůrce knižních předloh snímků Blade Runner, Total Recall nebo Minority Report. Proč fiktivní? Dickova sestra totiž ve skutečnosti zemřela v šesti týdnech a spisovatel se s tím celý život vyrovnával v osobním životě i ve svém umění. Nový film, mísící realitu, fikci a bohatou představivost, Jane představí jako dospělou ženu snažící se pomoci bratrovi trpícímu halucinacemi. Mezi producenty Jane je Dickova dcera Isa Hackett a hlavní roli má ztvárnit Charlize Theron.

Zlaté glóby se zásadně mění

Asi druhé nejznámější filmové ceny procházejí těžkým obdobím, když je kvůli korupci nejdříve odmítla vysílat televize, pak na soukromý ceremoniál nedorazila prakticky žádná známá osobnost. V posledním roce se na to jejich provozovatelé, Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), snaží reagovat rozšiřováním počtu hlasujících a jejich diverzity či novými pravidly pro obdarovávání hlasujících či střety zájmů. Teď přichází zásadní krok, Zlaté glóby totiž od HFPA koupila firma Eldridge a ceny se změní z neziskových na vydělávající. HFPA se snaží rozhodnutí prezentovat jako pozitivní, objevuje se ale kritika, podle níž se stanou Zlaté glóby ještě méně transparentní.

Co si dnes pustit

Ve jménu nebes

Disney+ | Krimi/Thriller | 2022 | 7 epizody | ČSFD

Reprofoto: FX Networks/YouTube Minisérie

V malém americkém městě obývaném z většiny příslušníky mormonské víry se odehraje brutální několikanásobná vražda. Začne ji vyšetřovat mladý věřící detektiv Jeb, který rychle začne odhalovat potenciálně velice temnou konspiraci. Ve jménu nebes dává vzpomenout na oceňovaný Temný případ, jak strukturou vyprávění spoléhající na sérii flashbacků, tak tématy ztráty ideálů a prohlubující se deziluze o světě. Seriál sice někdy mate komplikovaným dějem, dokáže ale strhnout svou atmosférou, postavami a rozplétáním zločinu.

Apostle

Netflix | Horor | 2018 | 129 min. | ČSFD

Foto: Warren Orchard/Netflix Film Apostle

Režisér Gareth Evans se proslavil skvělými akčními filmy Zátah a Zátah 2, v hororu Apostle se ale vydal směrem plíživé, zneklidňující atmosféry. Snímek představuje hrdinu Thomase, bývalého misionáře, který se v roce 1905 vydává na vzdálený velšský ostrov najít svou sestru, jež byla unesena tajemným kultem. Vyprávění nenabídne klasické lekací scény ani slintající monstra, místo toho diváky zavádí stále hlouběji do velice podivné, děsivé mytologie. Za sebou pak nechává nejednoho otřeseného diváka.

Černý medvěd

HBO Max | Drama | 2020 | 101 min. | ČSFD

Reprofoto: Movie Coverage/YouTube Film Černý medvěd

Jelikož hlavní hrdinku Černého medvěda ztvárnila Aubrey Plaza, lze automaticky očekávat nepříjemný humor, zde ale nabývá zvláštní temnou kvalitu. Snímek totiž pojednává o režisérce v tvůrčí krizi, která se na samotě za městem seznámí s mladým párem a začne si s nimi hrát sváděním, matením a manipulací. Děj plný změn perspektiv a protiřečení není vždy jednoduché sledovat, jelikož si neustále s diváky pohrává, stejně jako s postavami. Pokud ale sledujeme s otevřenou myslí, dostaneme vzrušující hlavolam i sondu do mysli nekonvenční umělkyně.

Light & Magic

Disney+ | Dokumentární | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Reprofoto: Industrial Light & Magic/YouTube Dokumentární série Light & Magic

Filmy bez vizuálních efektů jsou v dnešní době naprostou raritou, ať už mluvíme o jejich praktické, nebo čistě digitální formě. Výrazný podíl na tom má společnost Industrial Light & Magic, kterou založil George Lucas, když pracoval na prvních Star Wars. Z ILM se v průběhu let stala jedna z nejvýznamnějších veličin v Hollywoodu, firma se podílela na vzniku E. T. – Mimozemšťana, Terminátora 2, Jurského Parku či Avataru. Šestidílná minisérie Light & Magic nás provede historií ILM a spolu s tím zákulisím vzniku některých z největších filmů vůbec.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Volejte Saulovi

2. Stranger Things

3. Resident Evil: Lék

4. Ms. Marvel

5. Banda

Nejsledovanější filmy:

1. The Gray Man

2. Thor: Láska jako hrom

3. Černý telefon

4. Všechno, všude, najednou

5. Men

(Obsah ve spolupráci s ČSFD.)