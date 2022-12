Argentinský úspěch ve fenomenálním finále letošního fotbalového mistrovství světa napsal velký příběh, v jehož hlavní roli nestojí nikdo jiný než Lionel Messi. A byť byl obří sportovní hvězdou i předtím, teď jeho jméno nabylo nového rozměru, což se propisuje také na sociálních sítích, konkrétně pak na Instagramu, kde jeden z nejlepších fotbalistů planety překonal rekord v počtu lajků u jednoho příspěvku.

Podobně jako lidé v neděli do posledních vteřin sledovali finálové klání mezi Argentinou a Francií, pozorovali i souboj na dálku mezi třemi nejúspěšnějšími fotkami v historii Instagramu. O přízeň co největšího počtu takzvaných srdíček, jak se lajky na Instagramu označují, soupeřili dva fotbalisté, jmenovitě zmíněný Lionel Messi s neméně slavným Cristianem Ronaldem a … vejce.

Fotka obyčejného slepičího vejce na bílém pozadí byla záměrně vytvořena z toho důvodu, aby se na oblíbené sociální síti stala nejlajkovanější a zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů. To se jí podařilo – s počtem okolo 55,9 milionu srdíček byla dlouhé roky tím vůbec nejúspěšnějším příspěvkem v historii Instagramu. A ani ty největší celebrity se s vajíčkem nemohly rovnat. Až do dneška.

Před pár minutami převzal otěže Lionel Messi se svou sérií oslavných fotek, kde se ukazuje s ikonickým pohárem pro fotbalové mistry světa i celým svým týmem. Právě tento příspěvek, začínající slovy „Jsme mistry světa“ ve španělštině, překonal hranici 56 milionů lajků a stanovil nový rekord, další příznivce přitom stále nabírá. Není tak vůbec od věci říct, že mocný Leo nepřepisuje rekordy jen na hřišti.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leo Messi (@leomessi)

Fotka vajíčka se posunula na druhé místo, přičemž na třetím místě se 42 miliony lajků je unikátní fotografie, kterou sdílel věhlasný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo. A co je zajímavé, je na ní i Lionel Messi. Jde totiž o fotku z kampaně luxusního módního domu Louis Vuitton, kde oba fotbalisté hrají šachy na kufříku, v němž se přenáší trofej pro mistry světa.

O ní se před několika týdny mluvilo tak, že pokud někdo může ohrozit dominanci onoho vajíčka, bude to právě ona. A bylo vlastně jedno, že nejde o skutečnou fotku (úhlavní sokové na společném focení vůbec nebyli). Stejnou fotku sdílel i Lionel Messi, základna fanoušků Cristiana Ronalda na Instagramu je ale mnohem větší, proto měla větší dosah.

Když je řeč o fanoušcích, respektive sledujících, i tam Lionel Messi po strhujícím finále zažil nevídaný nárůst. Jen za neděli u jeho profilu kliklo na tlačítko Sledovat přes 5,1 milionu lidí, přičemž v pondělí se přidaly další necelé čtyři miliony. Za posledních třicet dní se jeho Instagram rozrostl o zhruba 24,5 milionu nových uživatelů – a překonal hranici 400 milionů sledujících.

V ohledu sledujících ovšem Lionel Messi za hvězdným Portugalcem zaostává, a to vcelku výrazně. Cristiano Ronaldo má na svém instagramovém kontě přes 519 milionů fanoušků a je prvním člověkem, který tuto hranici překonal. Argentinec na něj tudíž ztrácí okolo 119 milionů uživatelů, což se bude těžko dohánět, pokud nenastane nějaký další zásadní moment v jeho životě. Možná návrat do španělské Barcelony?

Rekord na Instagramu je nicméně pro nového fotbalového boha patrně jen nepodstatným detailem (který mu však může navýšit už tak vysoké příjmy ze sponzorství). Lionel Messi teď řeší především to, že konečně dosáhl na vše, co ve fotbalové kariéře jde. Má ligové tituly, má titul z jihoamerického mistrovství, několik Zlatých míčů, řadu rekordů z hraní a nyní i titul mistra světa. Ten, který mu před osmi lety o fous utekl.