Jiří Procházka si před zápasem v UFC získal všechny. Oholil si hlavu a pošle milion na léčbu rakoviny

Celý svět už dávno ví, že Jiří Procházka není jen úspěšný zápasník, ale především chlap na správném místě s pevně nastavenými hodnotami. Potvrdil to i teď, když se těsně před zápasem, který ho může dostat zpět do bojů o pás šampiona UFC, zbavil nedílné součástí svého vzhledu, aby vyjádřil podporu těm, ke kterým byl osud nevybíravý – a rovnou jim slíbil i milion korun na léčbu. Hlavním spouštěčem přitom byla fotka jeho americké fanynky, která bojuje s rakovinou.

V neděli nad ránem, okolo páté hodiny našeho času, čeká na Jiřího Procházku první letošní zápas na vůbec prvním letošním číslovaném galavečeru nejprestižnější zápasnické organizace. Do klece v barvách UFC se ve své kariéře zavře už posedmé – a tentokrát coby mírný sázkový favorit vyzve bývalého mistra polotěžké váhy Jamahala Hilla.

Tím, že půjde o jedno z hlavních klání celého večera, se mu UFC velmi pečlivě věnovalo i po marketingové stránce. Procházku například ukazovalo na svém youtubovém kanálu v několika videích, která dávala nahlédnout do jeho předzápasového režimu. V tom posledním se pak odehrála scéna, která musela zasáhnout city i těch, kteří bojovým sportům neholdují.

Do arény v Los Angeles, kde se víkendový turnaj bude odehrávat, dorazila i jedna z Procházkových velkých fanynek, Američanka Ashly McGarity. Na tom by nutně nemuselo být nic zvláštního, ostatně zápasník z jihomoravských Hostěradic před pár dny překonal jeden milion sledujících na Instagramu, takže příznivců má obrovskou masu. Toto ale bylo jiné.

V září jí totiž byla diagnostikována rakovina děložního čípku, kvůli níž musela začít podstupovat náročné chemoterapie a ozařování. A jak to často bývá, lidé během toho rychle ztrácí vlasy. „První chemoterapeutická fáze byla brutální a vlasy mi začaly prakticky hned vypadávat. Tak jsem zavolala svému kamarádovi a hned jsme věděli, co dělat,“ říká McGarity v krátkém rozhovoru pro UFC.

Aby zdůraznila své fanouškovství vůči Procházkovi, ze zbytků vlasů si na hlavě udělala shodnou anténku, která charakterizuje právě českého bojovníka. Tento „válečný účes“ byl jedním z prvních aspektů – vedle Procházkových mimořádných schopností v kleci –, díky kterému ho americká veřejnost znala. A měl v plánu s ní nastoupit i do tohoto zápasu.

Procházka se ovšem rozhodl jinak. Zatímco fotka McGarity s anténkou oblétávala sociální sítě a lidé chválili její odvahu i chuť se zákeřnou nemocí bojovat, Jiří Procházka se těsně před závěrečným mediálním shonem vedoucím k zápasu anténky zbavil. Proto, aby zdůraznil solidaritu nejen vůči McGarity, ale všem, kteří s rakovinou bojují.

Ashly McGarity was diagnosed with cervical cancer in September. As she was losing her hair to chemo, she cut it to look like her favorite UFC fighter.

In solidarity with her fight to defeat cancer, @Jiri_bjp has now shaved his head before his big fight on Saturday at #UFC311. pic.twitter.com/ialkiDojbC

— UFC (@ufc) January 17, 2025