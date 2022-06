Česko má prvního šampiona v UFC. Bojovník Jiří Procházka si za historický triumf odnesl i bitcoiny

Češi se o víkendu proměnili v zápasnický národ. V neděli brzy ráno našeho času se totiž k historickému momentu postavil v Singapuru Jiří Procházka, bojovník ve smíšených bojových uměních (MMA), a bylo se na co dívat. Po fantastické bitvě s Brazilcem Gloverem Teixeirou si devětadvacetiletý rodák z Hostěradic na jižní Moravě dokráčel pro titul šampiona nejslavnější MMA organizace UFC, a to jako vůbec první Čech v historii. Za unikátní zápis ve sportovní historii si odnesl nejen patřičnou slávu, ale také značné odměny. A nechyběly mezi nimi ani bitcoiny.

To, že se Češi proměnili v zápasnický národ, je samozřejmě řečeno trochu v nadsázce. Zápasy MMA zatím nepřitahují tolik fanoušků jako třeba fotbalové či hokejové mistrovství světa, ale i díky rostoucí popularitě tuzemské organizace Oktagon a bojových sportů obecně se o zápasníky v kláních spojující techniky různých bojových sportů i bojových umění zajímá stále více lidí. Celou neděli se ostatně na sociálních sítích diskutovalo, jak velkého výsledku vlastně Jiří Procházka dosáhl.

Někteří titulové vítězství nejúspěšnějšího českého MMA zápasníka současnosti připodobňovali dokonce ke druhému Naganu. Marketér Tomáš Janča zase na Twitteru tento triumf přirovnal k tomu, kdyby tenista Tomáš Berdych porazil v epickém finále Wimbledonu v pěti setech Rafaela Nadala a odvrátil přitom celkem pět mečbolů. Byť ne každý bude s takovým srovnáním souhlasit, jisté je to, že bitva, která se odehrála v UFC, když před více než 10 tisíc diváků v singapurské aréně nastoupili k zápasu Jiří Procházka a obhájce titulu v polotěžké váze Glover Teixeira, byla plná neuvěřitelných zvratů.

Sportovní uznání, miliony a bitcoiny

Český vyzyvatel se s brazilským veteránem, který svůj první titul v UFC získal až po čtyřicítce, pustil do nekompromisní bitvy, v níž několikrát tahal za kratší konec. Pokaždé se mu však podařilo ze svízelné situace dostat a celé představení zakončil pár desítek vteřin před koncem pátého, tedy posledního kola, kdy Texeiru porazil jeho vlastní medicínou – škrcením a technickým KO. Kdyby se mu to nepovedlo a zápas skončil na body, s největší pravděpodobností by vyhrál Brazilec.

Na to se však historie neptá a kouzlo bojových sportů je právě v tom, že vyhrát může každou vteřinu v oktagonu skutečně kdokoliv. Jiří Procházka tak po titulu ve stejné váze z japonské organizace Rizin nyní přidal i titul nejprestižnější. Do UFC přitom vlétl jako uragán a po dvou jednoznačných vítězstvích hned dostal šanci bojovat o titul. Vedle sportovního uznání od de facto celé zápasnické komunity si zároveň vysloužil velmi slušnou finanční odměnu.

Foto: Jiri BJP Prochazka/Twitter Jiří Procházka se stal prvním českým šampionem slavné organizace UFC

Samotná organizace UFC sice výplaty svých bojovníků oficiálně obvykle nekomunikuje, nicméně alespoň orientačně jde Procházkovy příjmy z dostupných informací vyčíslit. Začněme předchozími zápasy. Při svém debutu v UFC si měl svěřenec trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka z klubu Jetsaam Gym Brno za zápas proti Volanu Oezdemirovi podle magazínu The Sports Grail přijít na 153 tisíc dolarů (3,6 milionu korun). Při loňském zápase s Dominickem Reyesem inkasoval zhruba 214 tisíc dolarů (5 milionů korun).

Za oba zápasy totiž Jiří Procházka, který vystupuje s přezdívkou BJP, díky knockoutování soupeřů získal tučné bonusové šeky. Podle The Sports Daily si za první zápas v UFC měl odnést 50 tisíc dolarů za zápas, dalších 50 tisíc za vítězství, stejnou částku i za výkon večera a další 3,5 tisíce dolarů v rámci podpory za poslední týden před zápasem. Při zápase s Reyesem už měl mít za zápas 55 tisíc dolarů, stejnou částku za vítězství, dvakrát po 50 tisících za výkon i zápas večera a čtyři tisíce dolarů za bojový týden.

Jen v rámci dvou utkání UFC tak měl Jiří Procházka celkově inkasovat zhruba 367 tisíc dolarů, což je v přepočtu kolem 8,6 milionu korun. Jelikož si podle Forbesu český bojovník vyjednává i díky svým dominantním výkonům nové finanční podmínky před každým zápasem, titulová bitva s Gloverem Teixeirou mu měla vynést ještě mnohem větší sumy. Podle serveru TotalSportal činila celková Procházkova výplata 552 tisíc dolarů, tedy zhruba 13 milionů korun. Na více si ve stejný večer přišla jen titulová obhájkyně Valentina Ševčenková.

Prémie se totiž Procházkovi nevyhnuly ani právě na turnaji UFC 275, který vyprodal Singapore Indoor Stadium. Vzhledem k tomu, že se o souboji Procházka vs. Texeira začalo okamžitě mluvit jako o jedné z nejlepších bitev minimálně v divizi polotěžké váhy, nebylo překvapením, že si oba zápasníci odnesli bonus za zápas večera v hodnotě 50 tisíc dolarů (1,2 milionu korun). Ty tak český bojovník přidal k základní odměně ve výši 350 tisíc dolarů spolu dalšími 100 tisíci dolary za vítězství a 32 tisíci v rámci odměny za mediální vystoupení.

Dalších 20 tisíc dolarů pak měl inkasovat v bitcoinech, a to díky fanouškovskému bonusu večera. Jedná se o ocenění pořádané společností Crypto.com, která je v UFC díky obří sponzorské smlouvě hodně vidět a v rámci hlasování diváků rozděluje celkem 60 tisíc dolarů třem zápasníkům s největším počtem hlasů pro daný večer. Na prvním místě skončila Valentina Ševčenková s bonusem 30 tisíc dolarů, druhý Jiří Procházka si odnesl 20 tisíc dolarů (470 tisíc korun). Crypto.com uvádí, že bonusy mají být vypláceny přímo v bitcoinech na základě aktuálního kurzu amerického dolaru.

Při počítání Procházkových příjmů je ale třeba mít na paměti několik věcí. Ve výše zmíněných odměnách nejsou zahrnuty další příjmy například ze sponzorských smluv. V Česku Jiří Procházka spolupracuje s internetovou televizí Telly, sázkovou kanceláří Fortuna nebo s výrobcem müsli Mixit. Na sociálních sítích ho teď vychvaluje také jeden z nejslavnějších MMA zápasníků na světě Connor McGregor, oba totiž patří do stáje globální agentury Paradigm Sports, která zase českého bojovníka přivedla ke spolupráci s internetovou sázkovou kanceláří BetOnline či brokerskou společností XTB.

Druhá věc, na kterou upozornil i magazín MMA Shorties, je, že minimálně odměny, které zápasníci inkasují od UFC, představují hrubý příjem, který je třeba jednak zdanit, jednak se z nich platí tým, několikaměsíční příprava a další výdaje. Jiný český zápasník v UFC David Dvořák v minulosti uváděl, že mu z výplaty po odečtení všech povinných položek zbude zhruba čtyřicet procent.

Někteří zápasníci mívají také podíl z PPV (pay-per-view), tedy prodaných „online vstupenek“ pro sledování přímého přenosu daného galavečera. Podrobnosti UFC oficiálně nekomentuje, ale podle MMA Shorties je možné, že Procházka díky titulovému zápasu měl nárok i na tuto, blíže nespecifikovanou odměnu.