Čínské elektromobily v Evropě podraží. Zvýhodňují je dotace, tvrdí komise a chystá vyšší cla

Evropská komice se rozhodla částečně zpomalit masivní příliv čínských elektromobilů do Evropy, docílit toho chce pomocí dodatečného cla ve výši až 38 procent místo současných deseti procent. Důvodem má být výhodnější pozice čínských automobilek, které se těší silné podpoře a dotacím ze strany státu, což podle Bruselu dostává evropské výrobce do znevýhodněné pozice a mohlo by je to i ekonomicky poškodit.

Opatření by mělo vstoupit v platnost 4. července, pokud se do té doby představitelé Evropské komise nedoberou při vyjednávání s čínskými úřady k jinému řešení. Nicméně výrok mluvčího čínského ministerstva obchodu nasvědčuje, že tato jednání budou komplikovaná. Prohlásil, že se ze strany Evropské komise jedná o protekcionistický čin eskalující obchodní třenice a její rozhodnutí postrádá faktický i právní základ. Zároveň upozornil, že tento krok může podle něj narušit globální dodavatelský řetězec.

O uvalení dodatečných cel komise definitivně rozhodne na konci října, kdy uzavře své vyšetřování. Do té doby ale může uložit prozatímní cla, která by byla platná plošně pro všechny členské státy Evropské unie, Českou republiku nevyjímaje. I u nás se přitom dá koupit celá řada vozů čínské výroby. Členské země mají možnost vyjádřit svou podporu či nesouhlas s tímto rozhodnutím do listopadu. Opatření by ovšem bylo zrušeno pouze za předpokladu, že by proti němu vystoupila většina států.

Pro každou automobilku by platily trochu jiné výpočty cla. Předběžně se hovoří o 17,4 procenta u automobilky BYD, u Geely, vlastnící i Volvo, by šlo o 20 procent a u automobilky SAIC o oněch 38,1 procenta. Výpočty se mají odvíjet od výše veřejných dotací, které automobilky čerpají, i od jejich vstřícnosti s Evropskou komisí spolupracovat.

Na některé elektromobily s vyraženým nápisem Made in China dovezené do Evropy se navíc budou vztahovat další výjimky. V tomto ohledu se nejčastěji hovoří o vozech americké Tesly, kdy její továrna v Šanghaji odbavuje i poptávku evropských zákazníků. Auta od Tesly by se tak měla dočkat individuálního výpočtu celní sazby, pokud k tomu automobilka podá odůvodněnou žádost.

Jenže ani 38procentní clo nemusí stačit na zastavení přívalu čínských elektromobilů. Pokud by EU chtěla zcela smazat veškeré výhody čínských automobilek, musela by podle analytiků z výzkumné společnosti Rhodium Group sáhnout po clu ve výši alespoň 50 procent. Ostatně například Spojené státy nedávno oznámily, že od srpna zvýší clo na čínské elektromobily oproti současnosti na čtyřnásobek – na 100 procent.

Foto: Zeekr Jedním z čínských elektromobilů prodávaných v Evropě je i Zeekr 001

Lze očekávat, že proti novému opatření bude tak trochu paradoxně jeden z největších evropských producentů aut, kterým je Německo. To už dříve silně lobovalo za co nejnižší cla ve strachu z čínské odvety a narušení současných vztahů mezi oběma zeměmi. Nejen že Čína patří mezi silné obchodní partnery Německa, ale část německých automobilek má přímo v Číně i svou produkci. Dodatečná cla tak kritizují představitelé firem BMW, Mercedes nebo Volkswagen.

S tím také úzce souvisí postoj českého automobilového průmyslu, který je s tím německým silně provázán. Vedení de facto obchodní války není „vhodným řešením podobných situací“, uvedl v České televizi člen představenstva Škody Auto a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Martin Jahn. „Čína už patnáct let velmi výrazně podporuje výzkum, vývoj, výrobu i prodej elektromobilů a Evropa musí na tuto otázku najít komplexní odpověď. A ta určitě není pouze v tom, jaká budou cla,“ dodal. Nesouhlas lze očekávat i ze strany Švédska, kde je tamní Volvo přímo čínským majetkem. Naopak podporu může Evropská komise očekávat pravděpodobně od Francouzů.