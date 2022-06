Předpověď říká, že o víkendu bude 35 stupňů Celsia. Leckdo tak čeká opravdu velké horko. Na některých místech ve městech ale teploměr ukazoval v minulosti klidně i sedmdesát stupňů. Města fungují jako teplené ostrovy, což znamená, že je v nich o několik stupňů tepleji než v jiných oblastech. Zchladit prostředí mohou stromy a zeleň, jsou to ale i městské parky, kdo v horkých dnech dostává zabrat. Městská část Praha 2 se proto rozhodla využít v péči o zeleň všech možných řešení včetně těch chytrých.

V Riegrových sadech už tak dva týdny o zeleň pečuje chytrá závlaha. „Důležité je, co všechno měříme. Do stávající závlahy jsme nainstalovali IoT senzory, které monitorují půdní podmínky, jako je vlhkost a teplota půdy, dále zaznamenávají, co se děje ve vzduchu včetně vlhkosti a teploty, množství srážek a intenzity slunečního svitu,“ vypočítává Adam Severa z české společnosti CleverFarm, která hlídá kondici plodin už na třech kontinentech, dokáže zúrodnit i suchou půdu v Africe a spolupracuje i s druhou pražskou městskou částí.

Ze získaných dat v CleverFarm počítají například takzvanou evapotranspiraci, což je údaj o množství odpařené vody z povrchu. „A také velmi důležitý údaj pro určení správného množství závlahy,“ dodává Severa.

Kromě toho CleverFarm využívá zmíněných IoT senzorů, což je technologie, kterou do celého procesu přinesl Vodafone. A také IoT spouštěč ventilu ke každé zavlažované sekci, díky čemuž je možné zařízení ovládat na dálku.

Že něco takového může skutečně dobře fungovat si Praha 2 s CleverFarm ozkoušela už v Sadech Bratří Čapků. Pilotní projekt tady je od roku 2020. Z počátku ho CleverFarm poskytla na několik měsíců zdarma. Věřila, že se osvědčí i vzhledem k tomu, že ho používá v zemědělství. V Praze se díky němu podařilo ušetřit 56 procent vody i energie.

„Předpokládané množství vody pro závlahu podle předchozích let a nastavení závlahy bylo 249 kubíků. Po monitoringu půdy a analýze dat jsme použili jen 105 metrů krychlových a troufáme si říct, že kvalita trávníku byla ještě vyšší než v minulých letech,“ popisuje Severa.

Trik je podle CleverFarm především v optimalizaci. Většinou se podle Severy zavlažuje rigidně. To znamená, že ve stejných intervalech jde do stejných míst stejné množství vody. Na to, že jsou v různých místech různé půdní a klimatické podmínky, závlaha nebere ohled.

Foto: CleverFarm Chytré zavlažování je i v Sadech Bratřích Čapků na Vinohradech

„Zavlažovaná plocha ale není homogenní. Zjistili jsme například, že na jednom místě je půda neustále vysušená a o pár metrů dál je promočená. A že když se spustí závlahy, voda nějakou dobu stojí na povrchu. Na obou těchto místech byl stav trávníku špatný. Další část byla zase neustále vlhká. Bez ohledu na množství vody a trávník byl v super stavu,“ popisuje Severa.

Nejde tak jen o úsporu vody, ale i o zlepšení kvality zeleně. Nižší spotřeba nemusí být výsledkem vždy, podle Severy ale platí, že ve většině případů je závlaha nastavená podle pocitu, což dává k úspoře velký prostor. Podobné výsledky nyní firma očekává i v Riegrových sadech a i tady odhaduje, že dojde i na úsporu vody, a to okolo padesáti procent. Podle podmínek je možné nastavit na dálku ideální zavlažovací plán.

„Praha 2 je centrální městskou částí. Naše zeleň je často vystavena extrémním podmínkám, jako je nízká propustnost půdy nebo vysoké teploty způsobené hustou zástavbou. Proto hledáme možnosti, jak těmto dopadům co nejvíce předcházet,“ říká starostka Prahy 2 Alexandra Udženija. Po počátečním vyzkoušení zaplatila radnice za systém 165 tisíc korun. Už teď mají o zařízení zájem také další dvě městské části. Zda se chytrá závlaha objeví i jinde, je nyní předmětem jednání.