Tytus Cytowski je Polák žijící ve Spojených státech, který tam startupům z našeho regionu pomáhá s expanzí a získáváním investic. Velkou stopu už má za sebou také v Česku, kde stál u mnoha největších investic, které proudily do tuzemských startupů, případně připravoval jejich prodeje. Svým klientům už v rámci rizikového financování a exitů pomohl získat přes 1,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 33 miliard korun.

Třiačtyřicetiletý Tytus Cytowski se narodil v Polsku a do USA se s rodiči přestěhoval, když mu bylo šest let, přičemž během dospívání studoval a pendloval mezi oběma zeměmi. Jelikož jeho nevlastní otec pracoval pro americkou Agenturu pro výzkum pokročilých obranných projektů (DARPA), s novými technologiemi se setkával již od útlého věku.

„Agentura vytvářela technologie pro hvězdné války, aby porazila Sověty,“ směje se v rozhovoru pro CzechCrunch Cytowski, který po dokončení střední vystudoval práva v Polsku a také na Harvardu a z prestižní školy se na pozici advokáta přesunul do globálního finančního centra na Wall Street. V roce 2008 však celý obor zasáhla finanční krize a Cytowski zůstal bez práce.

Tehdy se rozhodl zaměřit na novou oblast a stal se právníkem pro podnikatele a startupové investory. Když svou vlastní advokátní kancelář zakládal, hledal přitom problém, který by mohl řešit. „Chvíli mi trvalo, než jsem jej našel, i když jsem ho měl přímo před očima,“ popisuje Cytowski začátky advokátní kanceláře Cytlaw. Většina lidí v jeho okolí byli podnikatelé, kteří se snažili začít podnikat v Evropě nebo získat prostředky pro své firmy ve Spojených státech.

Tytus Cytowski, zakladatel advokátní kanceláře Cytlaw Foto: Cytlaw

„Mnoho z nich nevědělo, jak na to, a právní problémy byly zdrcující. Jeden z mých polských klientů se dostal do Y Combinatoru, což mi otevřelo oči do světa Silicon Valley. Poměrně rychle jsem pochopil, že právní systém a způsob podnikání v technologiích je jiný v New Yorku a ve střední a východní Evropě. To byla moje konkurenční výhoda,“ říká Cytowski.

To, že na trhu trefil správnou příležitost, si následně uvědomil, když mu butiková advokátní kancelář ze Silicon Valley nabídla, že jeho firmu odkoupí. Ověřil si tak, že má zajímavý produkt pro zakladatele a startupy z rozvíjejících se trhů, zejména ze střední a východní Evropy. A vábení rychlého prodeje své firmy odolal.

Jeho advokátní kancelář Cytlaw dnes sídlí na Floridě a zaměřuje se na klienty z celé Evropy. Právě původ Cytowského mu však přináší znalost jazyka a také společensko-politické historie našeho regionu, na čemž má postavenou svou konkurenční výhodu. Klienty však má také z Německa, Latinské Ameriky a samozřejmě z kalifornského Silicon Valley či New Yorku.

U největších českých startupových transakcí

V Česku přitom platí, že Cytlaw spolupracuje na mnoha z největších transakcích, které tuzemské startupy v posledních letech řešily. S venture kapitálovým fondem Credo Ventures pracoval například na původních investicích do startupů UiPath a Productboard a investice či exity dával dohromady také s dalšími fondy včetně Reflex Capital, Rockaway nebo akcelerátoru StartupYard.

Jako reference mezi startupy uvádí například Rossum a Resistant AI, jež nedávno získaly velké investice, dále pak Deepnote, IP Fabric nebo Kindest. Ostatně všechny tyto firmy jsme nedávno zařadili do našeho výběru pětadvaceti českých startupů, který se v následujících letech vyplatí sledovat. A právě Cytowského advokátní kancelář se stala partnerem tohoto žebříčku.

Nejčastější problémy, které Cytlaw pro své klienty řeší, se týkají správného založení americké entity a uspořádání vztahů mezi Spojenými státy a Českem, dále například daňové problémy amerických startupů, najímání a propouštění zaměstnanců nebo kontraktorů a také problematiku imigrace zakladatelů. „Třešničkou na dortu jsou chyby při fundraisingu. O tom bych mohl napsat knihu,“ říká Cytowski.

Své služby Cytlaw nabízí v rámci tří balíčků. První je zaměřen na pomoc startupům expandujícím na americký trh, druhý pak pomáhá zakladatelům, kteří uzavírají finanční kola ve fázi takzvané seed nebo Series A v Silicon Valley nebo u největších evropských fondů. Třetí je zaměřený na zakládání a škálování rychle rostoucích startupů.

„Nejoblíbenější jsou balíčky na expanzi a investice. Jedná se o hlavní styčné body naší kanceláře s českým ekosystémem. Balíčky jsou přizpůsobeny různým fázím životního cyklu startupu s cílem nabídnout českým zákazníkům ve Spojených státech komplexní služby na jednom místě,“ popisuje Cytowski, který zároveň dodává, že právo není jediná oblast, v níž lidem pomáhá.

Působí totiž i jako aktivní andělský investor, zároveň propojuje zajímavé kontakty napříč Silicon Valley a střední a východní Evropou. Startupům z našeho regionu pomáhá pro bono, když se chtějí dostat do akcelerátoru Y Combinator, několika studentům v rámci vlastního stipendia zaplatil studium práva na Stanfordu a pomáhá také novinářům, hercům či dalším umělcům při vyjednávání s Hollywoodem.