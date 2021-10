Tak nabitý týden tu ještě nebyl. Českým startupům přinesl rekordní investice i velké exity

Takový týden česká startupová scéna pravděpodobně nepamatuje. Stačilo méně než osmačtyřicet hodin na to, aby desítka firem oznámila buďto získání investice, nebo exit, tedy prodej do rukou nového vlastníka. Během týdne mohly tyto transakce ve velké záplavě novinek částečně zapadnout, a proto jsme připravili přehled těch nejzásadnějších zpráv, které by vám neměly uniknout.

Největší zpráva týdne přišla v tomto ohledu nejdříve. Startup Rossum zakladatelů Petra Baudiše, Tomáše Gogára a Tomáše Tunyse pomocí umělé inteligence učí počítače číst dokumenty a zpracovávat je, čímž do velké míry dokáže šetřit práci lidí. Po čtyřech letech na trhu od investorů vedených fondem General Catalyst získal 100 milionů dolarů, bezmála 2,2 miliardy korun.

Větší investiční kola se historicky podařilo uzavřít jen jednomu českému startupu, a to online supermarketu Rohlík Tomáše Čupra. Nejdřív v březnu, když oznámil investici ve výši pěti miliard korun, a později v červenci, kdy v dalším kole získal 2,5 miliardy korun a stal se tak prvním bájným jednorožcem z Česka, tedy startupem s valuací vyšší než jedna miliarda dolarů.

Mezi širší veřejností méně známý Rossum sice nepřekonal výši investic Rohlíku, i tak si ale připsal jiné prvenství – jeho aktuální investice 100 milionů dolarů je mezi českými startupy historicky nejvyšší v takzvané sérii A. Zmiňované investice Rohlíku byly série B a C. A zatímco v případě Čuprovy firmy přišly po sedmi letech na trhu, v případě Rossumu už po čtyřech letech.

Podle informací CzechCrunche se nyní hodnota Rossumu pohybuje ve vyšších stovkách milionů dolarů a je tak jen krůček od získání statusu dalšího českého jednorožce. Do fronty v čekárně se tak přidává například k Productboardu nebo ShipMonku, což jsou však oficiálně americké společnosti založené Čechy.

Umělá inteligence i data táhnou

O řád nižší, na české poměry však pořád velké investiční kolo v ten samý den jako Rossum oznámil i startup Resistant AI zakladatele Martina Reháka, který využívá umělou inteligenci před útoky kybernetických zločinů. Ti totiž stále častěji využívají pokročilé technologie a komplexní postupy, proti kterým by lidé nemohli bojovat, a je tak potřebné bránit se stejnými „zbraněmi“.

V rámci finančního kola série A získal Resistant AI 16,6 milionu dolarů, v přepočtu 360 milionů korun. Investici vedl fond GV, donedávna známý jako Google Ventures, s přispěním původních investorů včetně prestižního amerického Index Ventures, českého Credo Ventures a britského Seedcampu.

Martin Rehák, spoluzakladatel a šéf Resistant AI Foto: Helena Pěchoučková/Resistant AI

Kybernetická bezpečnost ve finančním sektoru je kromě Resistant AI doménou i dalšího tuzemského startupu ThreatMark. Ten díky tzv. behaviorálně-biometrické profilaci uživatelů a komplexní analýze dat založené na umělé inteligenci dokáže vytvořit profil jednotlivých lidí jen na základě faktorů jako rychlost psaní na klávesnici a způsob klikání na tlačítka.

I když útočník získá například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ThreatMark rozpozná, že nejde o majitele účtu a transakce zablokuje. Brněnský startup na podporu další expanze také oznámil zásadní investici. Tři miliony dolarů, tedy asi 66 milionů korun, do něj vkládá tuzemský fond Springtide Ventures, jenž spadá do skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka.

Jeden milion dolarů (22 milionů korun) pak od Impulse Ventures miliardáře Ondřeje Tomka získal startup Dataddo trojice zakladatelů Zdeňka Pechy, Petra Nemetha a Joela Thoma. Platforma sbírá data z různých cloudových služeb a systémů, jež navzájem neumí komunikovat, a následně je integruje na jedno místo. Firmám tak řeší problém roztříštěnosti dat a navíc monitoruje datové toky, čímž předchází výpadkům nebo ztrátám datových setů.

Všechny výše zmiňované firmy jsme přitom nedávno zařadili i do výběru CC25, tedy pětadvacítky startupů, které podle nás mají před sebou slibnou budoucnost a v příštích letech se je vyplatí sledovat. Podívejte se také na další zástupce, o nichž ještě rozhodně uslyšíte.

Exity za stovky milionů korun

Akční týden v české startupové scéně kromě zajímavých investic přinesl i dva úspěšné exity. Známější jméno z této dvojice je šestiletý Avocode, za kterým stojí Martin Ďuriš, Petr Brzek, Tomáš Rychlik a Vu Hoang Anh. Nástroj pomáhá designérům, vývojářům a dalším souvisejícím stranám zjednodušovat a zrychlovat designový proces, což zaujalo americkou společnost Ceros.

Ceros kupuje Avocode v transakci za stovky milionů korun. Nejde tak o největší exit tohoto roku (tím je zatím více než dvoumiliardový prodej fintechu Twisto), zajímavostí však je návratnost investic do Avocode. Od investorů, mezi nimiž je český fond Reflex Capital Ondřeje Fryce, v průběhu let získal přibližně jeden milion dolarů, tedy asi 20 milionů korun.

Zakladatelé Avocode: Tomáš Rychlik, Vu Hoang Anh, Petr Brzek a Martin Duriš Foto: Avocode

Zatímco díky těmto investicím bylo o Avocode v průběhu let slyšet, společnost DataSentics neznal téměř nikdo. Petr Bednařík se svým týmem firmu, která korporacím radí, jak jim může pomoci umělá inteligence, budoval bez pomoci externích investorů a mimo mediální radar. To se změnilo až tento týden, když DataSentics oznámil svůj prodej francouzskému technologickému obrovi Atos, podle informací CzechCrunch se výše transakce pohybovala v řádu stovek milionů korun.

„Česká startupová scéna zažila týden, který by byl před pár lety ještě těžko uvěřitelný.“

„Česká startupová scéna zažila týden, který by byl před pár lety ještě těžko uvěřitelný. Mnoho z toho je kulminací situace, která započala už před přibližně deseti lety – spuštění prvních venture kapitálových fondů jako Credo i akcelerátorů a inkubátorů jako StartupYard a dalších. Jsem si jistý, že podobných příběhů uvidíme v nadcházejících měsících a letech ještě mnohem víc,“ popisuje pro CzechCrunch Vít Horký, zakladatel exitovaného startupu Brand Embassy a andělský investor.

Podle Horkého u nás komunita zakladatelů i zakladatelek firem s globálními ambicemi rychle roste a obecně nabírá zajímavé investice v miliardách korun, někteří její zástupci se navíc miliardáři také stali a peníze investují zpět do začínajících podnikatelů. Díky tomu má Česko potenciál stát se „startupovým národem“ regionu střední a východní Evropy, který výrazně přispěje k růstu lokální ekonomiky a zaměstnanosti.

„Aby se tak stalo, je ale potřeba zlepšit férové financování pro začínající podnikatele, zjednodušit legislativu například v oblasti zaměstnaneckých opcí, otevřít firmy expertům přicházejícím ze zahraničí i matkám na mateřské a inspirovat více studentek a studentů, že s globálními ambicemi a chutí pracovat to mohou dotáhnout hodně daleko,“ doplňuje Horký.

Vít Horký, spoluzakladatel startupu Brand Embassy Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

O pozornost by ve velké záplavě neměl přijít fakt, že na scénu přichází nová generace zakladatelů. „Na tomto týdnu je zajímavý razantní nástup následovníků velkých jmen jako Čupr, Kijonková nebo Bednář. Můžeme jim říkat druhá vlna, která doposud možná trochu byla ve stínu českých startupových hvězd. Tuzemská scéna jejich výrazným přispěním jde nahoru,“ popisuje Michael Mareš, který příběhy zakladatelů desítky největších tuzemských startupů zmapoval v nové knize Nápad za miliardu, jejíž vydání podpořil také CzechCrunch.

„Obří investice do Rossumu či Resistant AI budiž důkazem, stejně jako o něco menší do Dataddo či ThreatMarku a koneckonců i moc pěkné stamilionové exity Avocode či DataSentics. Je jasné, že minimálně v prvních dvou jmenovaných se rýsují kandidáti na jednorožce, ačkoli je ShipMonk a Productboard zcela jistě předběhnou. Jedno je jisté – druhá vlna bude minimálně stejně zajímavá jako ta první,“ doplňuje Mareš.

Bodují také Slováci

Zajímavé dění, i když možná ne tak bohaté, se tento týden odehrávalo také u našich nejbližších sousedů. Velkým úspěchem je prodej aplikace Sphere, za kterou stojí osmadvacetiletý Slovák Tomáš Halgaš se svým britským parťákem Nickem D’Aloisiem. V utajovaném režimu komunikační aplikaci vyvíjeli několik let a teď, před samotným uvedením na trh, ji odkoupil Twitter.

Žádná ze stran výši transakce nekomentuje, Sphere však už během svého vývoje v investicích od známých fondů Index Ventures a Local Globe získal 30 milionů dolarů, dle aktuálního přepočtu asi 660 milionů korun. To naznačuje, že aktuální prodej musel probíhat v částce přesahující jednu miliardu korun.

Ve srovnání s touto částkou se to může zdát relativně málo, i tak ale jde o zajímavou novinku. Další kolo investice ve výši dvou milionů eur, přes 50 milionů korun, oznámil i startup Sensoneo. Ten vyvíjí a poskytuje řešení pro inteligentní správu odpadů a aktuálně se podílí na projektech již ve více než 60 zemích světa.

Aktuální finanční injekci Sensoneu poskytly Fond Evropské rady pro inovace a Venture to Future Fund, který je společnou iniciativou Evropské investiční banky a slovenského ministerstva financí. Celkem už startup od investorů získal přibližně 123 milionů korun, předešlých kol se účastnili například čeští Credo Ventuers, Y Soft Ventures nebo investiční platforma Crowdberry.

