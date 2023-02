ČNB čistí trh od šedé zóny. Pokutu milion korun udělila crowdfundingu Investown, fungování již změnil

V posledních letech v Česku vzniklo několik crowdfundingových platforem, které umožňují financování projektů prostřednictvím spojování větší skupiny investorů. Oblast byla dlouho relativně neregulovaná, což se mění i v návaznost na zavedení jednotného evropského nařízení. Od listopadu budou muset mít pro svůj provoz povolení od České národní banky, která se ale podle právníka pustila do „čištění trhu“ již dřív. V lednu proto potvrdila pokutu platformě Investown, jež se zaměřuje na nemovitosti.

Podle experta na právo v oblasti fintechu a startupů Filipa Murára z advokátní kanceláře Noerr se ČNB nyní snaží vyčistit trh od šedé zóny crowdfundingových poskytovatelů a chce ukázat, že na dodržování pravidel v této oblasti bude opravdu pečlivě dohlížet. „Rozhodnutí o udělení milionové pokuty může být vnímáno jako kontroverzní, ale jednoznačně ukazuje, že ČNB chce mít trh pod kontrolou,“ hodnotí Murár.

Investown původně nabízel participaci na úvěrech, podle ČNB tím ale provozoval takzvaný pokoutný investiční fond, tedy bez licence národní banky shromažďoval peníze od veřejnosti za účelem jejich společného investování, přičemž návratnost byla závislá na hodnotě nebo výnosu majetku.

„Jinými slovy – crowdfundingový obchodní model, kdy provozovatel platformy prodává investorům participace na úvěrech, které pak sám poskytuje třetím osobám, přičemž vyplacení investorů je závislé na splacení takového úvěru touto třetí osobou, naplňuje podle ČNB znaky kolektivního investování, a je k němu tedy zapotřebí speciální licence ČNB podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech,“ vysvětluje Murár.

Foto: Investown Spoluzakladatelé Investownu Filip Suk a Alan Pock Vyšín

Investown již přitom nyní tento model nenabízí, své fungování změnil na úvěrový crowdfunding. ČNB vůči platformě zahájila správní řízení loni v březnu, rozhodnutí vydala v říjnu a koncem letošního ledna nabylo právní moci. Firma ho podle vyjádření pro CzechCrunch plně respektuje a výši pokuty považuje za adekvátní.

„Jsem rád, že nyní už existují pro crowdfunding jasná regulatorní pravidla, podle kterých se můžeme řídit,“ říká Alan Pock, spoluzakladatel a ředitel Investownu, který sdružuje více než 65 tisíc investorů a proinvestoval už přes jednu miliardu korun. Jen během ledna to bylo přes 160 milionů a na platformě se denně podle Pocka registruje až sto nových investorů. V roce 2020 startup jednotkami milionů korun podpořily fondy Lighthouse Ventures a Seed Starter, jenž spadá pod Českou spořitelnu. Loni pak 30 milionů přidali i majitelé platformy pro finanční poradce Chytrý Honza.

Na dotaz, jak se vlastně stalo, že Investown neměl potřebnou licenci od ČNB, Pock reaguje tím, že v době, kdy platforma vznikala, teprve EU licenci pro crowdfundingy vytvářela. „V té době existoval model participací, na kterém dosud fungují některé platformy. Tento model nebyl regulovaný, a když není regulace jasně daná, tak si model participací každý právník vykládá trochu jinak,“ říká Pock.

„Naši právníci si to bohužel vyložili tak, že se o zainvestované nemovitosti můžeme zároveň starat, abychom měli naše investice co nejvíce pod dohledem. S tímto výkladem ČNB nesouhlasí a my jsme po dohodě s nimi upravili model podle nově vzniklého regulatorního rámce. A začali jsme financovat realitní projekty ověřených českých developerů,“ doplňuje.

Platforma změny zavedla už loni a Pock věří, že v budoucnu v tomto ohledu existuje prostor, aby Investown dostal pokutu opět: „Regulace dává jasný ‚manuál‘ toho, co dělat, a jak nastavit produkt, naši mobilní aplikaci,“ říká.

Aktuálně přitom probíhá přechodné období, v němž mohou crowdfundingy jako Investown podnikat i bez licence. To se změní od 10. listopadu, kdy začne platit pravidlo, že musí mít povolení ČNB. Příslušný zákon, který implementuje nařízení EU do české legislativy, prošel parlamentem a prezident ho podepsal loni v dubnu.

Podle veřejných údajů se zdá, že na problémovém principu běží několik crowdfundingových projektů.

Na provozovatele crowdfundingu jsou nově kladené podobné regulatorní požadavky jako například na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Zároveň ale nová zákonná regulace zásadně usnadní českým platformám vstup na zahraniční trhy a českým investorům umožní lehce se podílet na mezinárodních projektech. Regulace se netýká charitativních a „odměnových“ sbírek, jakými jsou například projekty Donio či Hithit.

Podle Murára by ale každá platforma, která provozuje model postavený na participacích, měla důkladně zrevidovat, co vlastně dělá, a přizpůsobit se regulaci. „Alternativou by totiž byla mnohem robustnější regulace fondového investování. Podle veřejných údajů se zdá, že na tomto problémovém principu běží crowdfundingové projekty Upvest, CroFUNgo, Rentier, Bondster, Ronda Invest, Nafirmy, ZFP Finance, Roier nebo InvestApp,“ doplňuje advokát.

„Technologie je vždy trochu napřed před zákonem, což může vytvářet zbytečný chaos. Jsem opravdu rád, že EU a ČNB tak rychle vypozorovaly vývoj na fintechovém trhu a přišly s potřebnými pravidly. Zásadně to usnadní jak platformám, tak investorům se v tomto novém investičním světě zorientovat,“ dodává Pock.

Investown přitom není jediným ze zástupců startupů na poli finančních technologií, kterému ČNB udělila pokutu. Loni ji ve výši 150 tisíc korun za překračování své licence dostala také platforma Fondee, jež drobným investorům umožňuje vkládat prostředky do fondů, akcií a dluhopisů.