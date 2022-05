Investice do nemovitostí Čechy lákají. Startup Investown roste a miliony mu posílá Chytrý Honza

Aplikaci pro investování do rezidenčních nemovitostí, kdy lidem stačí i stovky korun, spustil český startup Investown koncem loňského dubna. Od té doby hlásí překonání několika významných milníků. Těmi ovšem nekončí a chystá další rozšiřování počtu uživatelů i služeb. Proto na palubu přibírá už třetího investora – 30 milionů korun do firmy vkládá finančněporadenská společnost Chytrý Honza.

„Nemovitosti jsou stabilní investiční aktivum, těší se dlouhodobé oblibě a mají co nabídnout v každé fázi hospodářského cyklu. Drobní investoři, kterých nyní máme více než 40 tisíc, u nás již investovali přes 400 milionů do 200 rezidenčních nemovitostí. Do konce roku chceme mít uživatelů přes 80 tisíc,“ komentuje spoluzakladatel Investownu a jeho ředitel Alan Pock, jenž nyní vede už tým o dvaceti pěti lidech.

Jeho dobývání českého trhu již dříve podpořily miliony korun fondy Lighthouse Ventures a Seed Starter, který spadá pod Českou spořitelnu. K nim se nyní přidává Chytrý Honza stojící za online platformou pro finanční poradce. Samotný kapitál do Investownu směřuje ze společnosti Kari time, pod níž oficiálně spadá také Chytrý Honza, který se nedávno poprvé přehoupl do zisku. Majitelem Kari time je skupina DRFG Davida Rusňáka.

„Rozhodli jsme se nejen pro skvělé výsledky a robustní model Investownu, ale také vzhledem ke směřování trhu – jde o jeden z nejrychleji rostoucích fintechů, který je vybudován na pevných základech,“ komentuje Jiří Havrlant, ředitel Chytrého Honzy. Pro firmu jde přitom o krok, kterým rozšiřuje své pole působnosti.

Foto: Česká spořitelna Spoluzakladatelé Investownu Alan Pock a Filip Suk

„Společně nejen rozšiřujeme naši paletu finančních služeb, ale také začínáme psát novou kapitolu vlastních venture kapitálových investic. V tomto odvětví nadále porosteme a chystáme vstupy i do dalších projektů, které budou efektivně doplňovat finanční ekosystém v naší skupině,“ doplňuje Jan Bartušek, který je v Chytrém Honzovi odpovědný za strategii online produktů společnosti.

Z procesního hlediska Investown funguje tak, že koupí nemovitost, tu pak pronajme a umožní do ní investovat investorům, kteří následně dostávají každý měsíc poměrovou část z nájmu. Mezi tuzemské konkurenční platformy s podobným zaměřením se řadí například Roier či Upvest.

Investown nyní získané prostředky využije v rámci naplňování svých ambiciózních plánů, kdy chce do pěti let fungovat v sedmi zemích a mít 800 přímých uživatelů. Již letos jim chce platforma umožnit investovat také do zahraničních nemovitostí, k čemuž by jí měl pomoci Seed Starter České spořitelny.

„V současnosti pracujeme na splnění všech regulatorních podmínek. Naše první kroky budou s největší pravděpodobností směřovat do zemí, kde působí Erste, mateřská společnost České spořitelny,“ přibližuje Pock. Dalšími dvěma většími letošními projekty pro Investown jsou pak rozšíření portfolia o rezidenční nemovitosti, které díky své dceřiné společnosti zrekonstruuje, a vylepšení mobilní aplikace.