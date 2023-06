ČNB od července rozvolní pravidla pro poskytování hypoték. Krok by mohl rozhýbat realitní trh

Česká národní banka (ČNB) dnes rozhodla o zmírnění pravidel pro poskytování hypoték. Od července už tak nebude nutné u žadatelů uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Ostatní pravidla pro hypotéky ponechala bankovní rada ČNB v platnosti. Na tiskové konferenci to řekla členka bankovní rady Karina Kubelková.

Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) bude i nadále 80 procent, u žadatelů do 36 let pak 90 procent. Limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu (DTI) ponechala ČNB na 8,5, pro žadatele do 36 let na 9,5.

Limity pro hypotéky platí od loňského dubna. Kubelková dnes řekla, že na hypotečním a nemovitostním trhu přetrvávají systémová rizika kvůli nadhodnocení cen domů a bytů, přestože u bytů začalo nadhodnocení klesat. „V tomto cenovém prostředí méně než deseti procentům domácností umožňují jejich příjmy bezpečné dluhové financování průměrného bytu při dané výši úrokových sazeb,“ odůvodnila trvající platnost limitů LTV a DTI.

Limit DSTI, který vyžadoval poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem nanejvýš 45 procent, u lidí mladších 36 let 50 procent, podle bankovní rady není nutné uplatňovat v prostředí vysokých úrokových sazeb. Kubelková konstatovala, že v bilancích bank zůstává vysoký počet hypotečních úvěrů s úrovní DSTI nad 40 procent, jejich objem je ale systémově nevýznamný.

Ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub řekl, že banky příkladně dodržovaly nastavené limity pro poskytování hypoték. Nepředpokládá, že by zrušení limitu DSTI vyvolalo v českém finančním systému nestabilitu. „Bankám se vytváří prostor pro úvěrovou aktivitu, ale domníváme se, že za vysokých sazeb budou domácnosti opatrné a banky budou obezřetně vyhodnocovat rizika spojená s dluhovou službou dlužníků,“ dodal.

K nadhodnocení cen nemovitostí centrální banka ještě uvedla, že na konci prvního čtvrtletí byly o 57 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 23 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

Kubelková dnes také řekla, že první čtvrtletí letošního roku ukázalo výrazný pokles objemu nových hypotečních úvěrů. Úvěrovou aktivitu podle ní tlumily právě vysoké úrokové sazby společně s limity pro poskytování hypoték, na čemž se v posledních měsících shodovala i řada analytiků.

Z nedávného průzkumu developerské společnosti Central Group například vyplynulo, že více než 42 procent lidí chce koupi nového bytu financovat především z hypotéky. Nyní je ale omezují podmínky pro získání úvěru i růst úrokových sazeb. „Jakmile dojde k přiblížení splátek hypoték s nájemným, preference vlastního bydlení opět poroste. K tomu by mohlo dojít při úrokových sazbách hypoték okolo tří procent,“ uvedla Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Představitelé ČNB informovali také o tom, že český bankovní sektor je kapitálově i likviditně vybaven, aby odolal šokům i v případě déletrvajících ekonomických potíží. Nebankovní finanční sektor, tedy pojišťovny či penzijní fondy, zůstává rovněž odolný. „Ačkoliv přetrvávajícím rizikem zůstává další vývoj kvality úvěrového portfolia, jeho postupné zhoršování, pozorované v minulém roce, se na počátku tohoto roku zastavilo. To je pozitivní signál,“ uvedl Libor Holub.

S přispěním ČTK