Co, kde a za kolik má e-shop prodávat? Nový český startup na to odpovídá díky datům z tržišť

Vyplatí se obchodníkovi vstupovat na marketplace, tedy na online tržiště, které u nás provozuje několik domácích hráčů včetně Alzy a Mallu a od letoška také zahraniční giganti jako Kaufland a Allegro? To je otázka doslova často i za milion, odpověď se ale hledá mnohem hůř. Nabídnout ji chce nově vznikající startup Merchantee, jenž získal první investici i první platící zákazníky.

Jakub Vraspír několik let působil v nadnárodní softwarové firmě, kde z pozice obchodního zástupce rychle přesedlal do projektového týmu. Poslední roky pracuje v české společnosti BizMachine, jež z více než stovky veřejných zdrojů sbírá data o všech firmách a díky analýzám dokáže svým klientům nabídnout potenciálně zajímavé informace s využitím například v obchodu.

BizMachine před sedmi lety zakládala trojice Martinů – Ondáš, Nepraš a Lucký – kteří se setkali v konzultační společnosti McKinsey. Právě u nich měl Vraspír možnost pracovat na škále různorodých projektů, kdy například pro T-Mobile a Slovak Telekom budoval akviziční kanály, v Czech News Center diagnostikoval obchodní procesy v rámci přesunu na digitální produkty a třeba Mallu pomáhal budovat marketplace.

„Ať už jsem přišel do výrobní fabriky, telekomunikační firmy, nebo i e-commerce společnosti, všude jsem dokázal říct něco chytrého,“ směje se Vraspír, když svůj příběh vypráví. Oborová různorodost jej ale pomalu přestávala bavit a rozhodoval se, kterým směrem se zaměří, aby klientům dokázal nabídnout o to větší přidanou hodnotu. Volba padla na e-commerce, kde i díky Mallu získal vhled do rychle rostoucího trendu, zmiňovaného nástupu online tržišť.

Foto: Merchantee Jakub Vraspír, zakladatel startupu Merchantee

„Kolem e-shopů působí mnoho firem, které jim pomáhají řešit nastavení cen, marketing, optimalizaci skladů či logistiky i ERP. Hledal jsem ale takové řešení, jež by dokázalo odpovědět na mnohem základnější otázky. Konkrétně co, kde a za kolik má obchodník prodávat,“ vyjmenovává Vraspír.

Tři měsíce strávil analýzou trhu, žádné takové řešení ale nedokázal najít, což jej přivedlo k myšlence, že se to pokusí vyřešit vlastním produktem. Začal objíždět manažery a ředitele e-shopů, kterým se takový nápad pozdával. Obchodníci totiž již často mají data a dokážou si vypočíst, které produkty a za kolik mají prodávat na trzích, kde působí. Pokud ale chtějí růst například do zahraničí, moc možností, jak tyto odpovědi zjistit, nenajdou. „Buď mohou googlit, nebo se obrátit na agentury, ale ani ty často reálná data nemají,“ říká Vraspír.

A tak se zrodil analytický nástroj Merchantee, v němž se obchodníci mohou podívat například na to, jaká je poptávka po jednotlivých produktech v daných kategoriích a jak se vyvíjí, sledovat trendy, dělat si analýzu konkurence či načerpat další informace. Plánuje se zaměřit právě na marketplacy, z nichž sbírá data i o tom, kolik produktů se prodává, jaká je zákaznická spokojenost, na které pozici ve vyhledávačích se produkty zobrazují a jaký je obecný potenciál. Aktuálně taková data nabízí z Allegra a Heureky, v plánu má přidat i třeba Alzu, Mall či Amazon.

S nápadem Vraspír zašel za jedním ze zakladatelů BizMachine Martinem Ondášem. Zaujal jej natolik, že společnost do nově vznikajícího startupu vstoupila jako andělský investor a zároveň technologický partner. „Jakubův koncept odpovídal přímým potřebám e-shopů různých velikostí, což dokazoval již v prvních rozhovorech s potenciálními zákazníky,“ komentuje pro CzechCrunch Ondáš.

Pro BizMachine byl zásadním faktorem pro podporu projektu potenciální trh se stovkami tisíc e-shopů nejen ve střední Evropě. „Zároveň se ukazuje, že právě teď je pro projekt jako Merchantee správný čas, protože hodně e-shopů začíná systematicky řešit marketplacy jako důležitý kanál,“ doplňuje Ondáš.

Celková investice od BizMachine dosáhla řádově středních stovek tisíc korun, a to i ve formě know-how v oblasti datového inženýringu, za což Merchantee během tří měsíců vyvinul takzvaný minimální životaschopný produkt (MVP) a dokázal akvírovat první platící zákazníky. Za první dva měsíce od spuštění má jít o přibližně dvacet klientů, jedním z nich je například stomilionový fitness e-shop Aktin.cz.

Foto: Dominik Wünsch/BizMachine Martin Ondáš, spoluzakladatel BizMachine

Merchantee svůj produkt staví na celosvětovém trendu online tržišť, která mají na jednotlivých trzích běžně dominantní pozici – ať už jde o Amazon ve Spojených státech či Německu, eMag v Rumunsku, ale také Allegro (mateřská společnost české Mall Group) v Polsku. V Česku zatím marketplacy stojí jen za jednotkami procent všech e-commerce prodejů, podle některých ale bude jejich význam do budoucna růst.

Data od jednotlivých provozovatelů tržišť Merchantee sbírá různými způsoby. „Někteří hráči se data nebojí poskytovat a vnímají to jako přidanou hodnotu, aby k sobě nalákali relevantní prodejce. U ostatních využíváme různé matematické a statistické modely, které nám pomáhají predikovat prodeje s velkou přesností, umožňují nám je v čase zpřesňovat a našim uživatelům dodat klíčová data pro většinu evropských zemí,“ přibližuje Vraspír s tím, že ani na globálním trhu neexistuje dostatečně jednoduchý nástroj určený i menším a středním obchodníkům, který by dokázal data za všechny tyto platformy dostat na jedno místo.

„Chceme fungovat jako kopilot pro všechny online prodejce. Konsolidujeme data z celé Evropy, aby si obchodníci dokázali propojit prodejní účty, nahráli produktové portfolio pro reporting a to vše kombinovali s daty o konkurenci, trendech a predikcích. Pak jim dokážeme poradit, kam mají expandovat a následně, jak na daném trhu uspět,“ popisuje Vraspír.

Kromě otevření klasického investičního kola, kde bude startup poptávat prostředky na další rozšíření produktu a regionální stopy, na Merchantee čeká splnění základního cíle, kterým chce dokázat, že na trhu zvládne uspět. „Milník je třicet platících zákazníků v Česku a pět v Polsku, abychom si ověřili, že poptávka po takovém nástroji existuje i za hranicemi. A pak to rozběhneme pořádně,“ dodává Vraspír.