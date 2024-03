Co když se smíchají katany a revolvery? Nová videohra ukazuje róniny a Japonsko tak trochu jinak

Rise of the Ronin vyšel 22. března na PlayStationu

Jako by japonští mistři čepele ovládli televize. Nejprve na konci loňského roku uchvátil na Netflixu Modrooký samuraj, animovaný seriál o pomstě odehrávající se v 17. století. Letos konkurenční Disney+ přinesl Šóguna, novou adaptaci stejnojmenného románu, která zatím působí jako jeden z nejlepších seriálových počinů roku. Samurajové se ale často a rádi vkrádají i do videoher, protože kdo by nechtěl sám prožít (alespoň virtuálně) příběh o cti a zradě a do toho si zašermovat katanou? Novinka Rise of the Ronin, která právě vyšla na PlayStationu, vám dá navíc do rukou i revolver nebo dvě stě let starý plamenomet a nechá vás zaplést se do vypjatých momentů historie.

Hned z prvních minut je vidět, že v tomto případě jde o japonskou tvorbu. Hra se odehrává v polovině 19. století, na konci období Edo, kdy v zemi probíhají boje o její směřování – ať už mezi jednotlivými frakcemi, které se přou o budoucnost šógunátu, nebo formou tlaku z ciziny na to, aby se Japonsko více otevřelo světu.

V centru dění stojí váš samuraj bez pána, rónin, který (jak jinak) baží po pomstě a nechtěně se zamotá do zlomových událostí. Během toho narazí na nespočet postav, z nichž některé skutečně existovaly – jako třeba komodor Perry, myslitel a politik Jošida Šóin nebo slavný samuraj Rjóma Sakamoto. S některými zkříží meče, s jinými bojuje bok po boku.

Při tvorbě postavy máte naprosto volné ruce a můžete si klidně vyrobit i modrookou šermířku, pokud vás loňský seriál pořád nepustil. Nicméně samotné dobové zasazení se odlišuje a přináší osvěžení jak pro herní, tak televizní tvorbu.

Historie tu má přitom důležitou roli – stejně jako v jiných samurajských hrách z posledních let. Nejvíce o slovo se hlásí Ghost of Tsushima, kde jsme se ve 13. století postavili mongolské invazi na ostrovy. Nebo předchozí dvoudílná série Róninových tvůrců s názvem Nioh, ve které jsme zavítali do Japonska plného banditů i démonů v druhé polovině 16. století.

Ve srovnání s tím i seriály je prostředí novinky modernější, i když stále s oním japonským kouzlem – podobně jako ve starším titulu Like a Dragon: Ishin, který se teprve nedávno dostal v novém kabátu na evropský trh. Katany či dlouhé meče ódači se tu míchají s americkými a britskými střelnými zbraněmi a nedaleko dřevěného domu s rudými lampiony stojí hranaté bíle omítnuté velvyslanectví.

Právě to ve hře funguje skvěle: kombinování kultur a technologií z velmi odlišných koutů světa. Soubojový systém je zřejmě tím nejlepším, čím se Rise of the Ronin a jeho autoři z japonského studia Team Ninja mohou pochlubit. Hráče nutí zkoušet efektivitu různých zbraní a střídat je i přímo tváří v tvář nepřátelům. Na jednoho banditu bude platit ostrá šavle, na jiného musíte vzít rychle do ruky kopí a vyměnit svůj šermířský postoj. Dalšího vyděsíte dvěma ranami z revolveru, a zatímco v panice upadne na zem, zasadíte mu smrtelnou ránu.

Studio Team Ninja je kromě zmíněné série Nioh známé i poměrně těžkým titulem z loňského roku Wo Long: Fallen Dynasty. Jeho novinka je ale mnohem přístupnější a může si ji zahrát i takový majitel konzole od Sony, který jednoduše hledá japonskou historickou hru, a ne výzvu. Vyžaduje sice soustředění a perfektní odrážení útoků nepřátel, pokud nechcete pořád rýt pusou v bahně, ale občasné chyby ještě neznamenají konec.

Ve výsledku jde o klasického zástupce žánru akčních RPG s otevřeným světem, kde kromě hlavního příběhu plného společenských tlaků a politiky plníte i vedlejší úkoly, sbíráte užitečné předměty a postupně vylepšujete svého hrdinu. Do toho si pohráváte s jeho dovednostmi, kombinujete různé oblečení či zbroj a přemýšlíte, jestli by se vám hodilo zvětšit sílu, šarm nebo snad inteligenci.

Vyčisti tábor, otevři truhlu

Ty, co v tomto žánru mají víc zářezů, už možná napadlo nehezké spojení „ubisoftí hra“ podle známého vydavatele herních sérií jako třeba Assassin’s Creed, které bývají přeplněné až zbytečně velkým množstvím monotónních aktivit. A měli by pravdu. Rise of the Ronin sice přináší osvěžení ve formě soubojů a dobového zasazení, ale jinak je v několika ohledech standardním titulem, který je jakoby zaseknutý v minulosti.

Váš hrdina projíždí světem na svém věrném koni a plní činnosti, které jste už nespočetněkrát viděli. Dojeď k tajemnému kouři v dáli, vyčisti tábor plný banditů a zvyš si reputaci. Otevři truhlu a seber potrhanou hučku, kterou stejně nepotřebuješ. Najdi hledané trestance, pomodli se u svatyně a pohlaď kočku (dobře, koček není nikdy dost – zvlášť když jsou to v tomhle případě zákeřná stvoření, která otestují vaši schopnost plížit se).

Jakousi výpravou do starších dob je pak i samotný vzhled hry. Filmové cutscény vypadají dobře, pohled do krajiny ale už zabolí. Dohlednost je poměrně slabá a některé detaily se budou načítat, když se k nim rychle přiblížíte. Což obzvlášť zamrzí, když letíte vzduchem na stylovém kluzáku a rádi byste se kochali. Občas ale přece jen narazíte ve městech (ať už Jokohamě, nebo Edu, bývalém Tokiu) či v bambusových lesících na poutavá místa, jako je třeba „cizinecký“ hřbitov s popraskanými náhrobky nebo čtvrť s gejšami.

V těch chvílích se opět připomene to, co je na Rise of the Ronin opravdu výjimečné. Ve výsledku to není ani příběh, který především během menších úkolů připomíná mnohokrát viděné „najdi a přines“. Nejsou to ani vedlejší postavy, se kterými se v návaznosti na různá vaše rozhodnutí spřátelíte, nebo si půjdete po krku. Je to schopnost stavět vedle sebe historii či estetiku ostrovní země a západní technologie. Samurajskou katanu a neohrabaný bajonet. Až heroizovanou touhu po pomstě a mnohokrát viděné intriky, kterých se ale hráči ani diváci u televizí jen tak nepřejí.