Co se stane s našimi daty, když zemřeme? Apple spustil funkci, která je zpřístupní pozůstalým

Digitální soukromí je důležitou součástí života skoro každého z nás. Chránit si ho je potřeba z mnoha důvodů, ať už kvůli financím, osobním vzpomínkám nebo proto, aby nikdo nemanipuloval našimi názory. Co se ale s našimi daty stane, když zemřeme? Chceme si je takříkajíc vzít s sebou do hrobu? Pokud ne, existuje několik řešení, jak se k nim pozůstalí mohou bezpečně dostat. Jedno z nich teď představil Apple.

Technologický gigant před pár dny vydal iOS 15.2, typově malou aktualizaci, o jakých se příliš nepíše. Tato je ale významná hned z několika důvodů, hlavně pak kvůli přidání funkce s názvem Kontakt pro pozůstalost. Ta umožňuje zvolit, kdo se k našim datům dostane po tom, co zemřeme. Dosud to pro uživatele zařízení Applu bylo velice složité. Pokud pozůstalí neznali přístupové heslo k Apple ID nebo alespoň přístupový kód do zařízení, bylo to pro ně v podstatě na hranici nemožnosti.

Funkce Kontakt pro pozůstalost nyní ale umožňuje, po splnění specifických podmínek, obojí obejít. Pozůstalí tak mohou dostat přístup například k fotografiím, videím, poznámkám, zprávám, kontaktům, staženým aplikacím, e-mailu a podobně. Kompletní seznam zpřístupněných aplikací je na webu Applu. Vybrat si, co chceme, či nechceme zpřístupnit, možné není.

Dostat se nelze k zakoupeným licencovaným médiím jako hudba, filmy nebo knihy. Ty je lepší po sobě zanechat ve fyzické formě. Pozůstalí nedostanou přístup ani k heslům uloženým v iCloud klíčence.

Nastavit novou funkci iOS je vcelku jednoduché. Nejdříve se ujistěte, že iPhone či iPad běží na iOS 15.2 (případně novějším) v sekci Nastavení – Obecné – Informace, případně aktualizujte v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Pak přejděte do správy vašeho Apple ID v Nastavení – vaše jméno (úplně nahoře). Hned v horní části podsekce vyberte položku Heslo a zabezpečení a pak najděte možnost Kontakt pro pozůstalost.

Jak se dostat k nastavení kontaktu z pozůstalosti Foto: CzechCrunch

V ní můžete vybrat nanejvýš pět lidí a ve stejné sekci se zobrazí také lidé, kteří jako kontakt pro pozůstalost vybrali vás. Každý z kontaktů dostane přidělený přístupový kód, který lze poslat zprávou a u zařízení s iOS 15.2 nebo novějším se uloží lokálně na šifrovaném čipu. Alternativní možností je kód vytisknout a uschovat.

Funkce přitom samozřejmě obsahuje mechanismus, díky němuž ho nelze zneužít k odemčení dat za života daného uživatele. Právě proto také může být lepší použít Kontakt pro pozůstalost, místo abychom blízkým sdělovali přímo svoje přístupové údaje. Tím se dostáváme k nepříjemnější části, totiž k popisu, jak k účtu zemřelého blízkého získat přístup.

Kromě unikátního kódu, zmíněného výše, je nutné mít k dispozici také úmrtní list nebo jeho naskenovanou kopii. Obojí můžete zadat přímo v zařízení s iOS 15.2 a novějším v nastavení Kontaktu pro pozůstalost. Druhou možností je informace zadat na speciálním webu Digitální pozůstalost, kde kliknete na Požádat o přístup.

Následně musí žádost projít schvalovacím procesem Applu, který vyhodnotí legitimitu úmrtního listu a po maximálně dvou týdnech nám dorazí odkaz pro vytvoření nového hesla Apple ID zemřelého.

Jak zmiňuje server The Wall Street Journal, k datům zemřelého majitele zařízení Applu se bylo možné dostat už dříve, a i nyní to půjde bez Kontaktu pro pozůstalost. Proces je ale mnohem složitější a vyžaduje soudní příkaz nebo podobné právní dokumenty. S iOS 15.2 se tak firma přidává na seznam těch, které snadnější převzetí účtu umožňují už roky, jako například Facebook (Meta) nebo Google.

Proč ale vlastně zajišťovat, aby se někdo po naší smrti mohl dostat k našim datům? Pochopitelně zde může být praktický aspekt v případě, že v iCloudu uchováváme důležité záležitosti jako finanční informace, určité kontakty a podobně.

Další aspekty jsou už předmětem více filozofické diskuze. Stejně jako po sobě lidé kdysi nechávali vytištěné fotografie nebo deníky, dnes může velká část z toho existovat pouze v digitální formě. Staré konverzace nebo myšlenky zapsané do poznámek mohou zesnulého pozůstalým živěji připomenout.

iOS 15.2 obsahuje také několik dalších významných novinek, spojených hlavně s ochranou soukromí. Zpráva o soukromí v aplikacích (dostupná v Nastavení – Soukromí) uživatelům poskytne detailní přehled o tom, jaká data o nich různé aplikace sbírají. Objevily se také části kontroverzního systému pro předcházení zneužívání dětí – většinu Apple prozatím odložil, nové iOS ale rozezná potenciálně explicitní fotografie sdílení (s) dětmi a upozorní je.