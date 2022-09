Co se to děje s Ethereem? A proč už se nebude těžit? Pět otázek a odpovědí k revoluci ve světě krypta

Spojení, sloučení, fúze… Nebo The Merge. V kryptoměnovém světě se už několik týdnů neřeší nic tak intenzivně jako zásadní změna, kterou projde Ethereum. Hodně zjednodušeně řečeno se druhá největší kryptoměna přestane těžit a podkladový algoritmus začne fungovat úplně jinak. Jak? A proč je to důležité? To v našich otázkách a odpovědích vysvětluje David Stancel, technický ředitel společnosti Fumbi, která zprostředkovává investice do kryptoměn.

Pokud by zakladateli Etherea Vitaliku Buterinovi a jeho týmu přechod náhodou nevyšel a objevily se zásadní problémy, mohlo by to znamenat zásadní otřes kryptotrhu. Hlavně příznivci bitcoinu na novou technologii koukají s nedůvěrou, protože je podle nich méně bezpečná a hrozí v ní riziko manipulace. David Stancel z Fumbi upozorňuje, že za projektem je mnoho let programátorského úsilí a testování, takže by vše mělo proběhnout v pořádku. Připouští ale, že některá rizika existují. The Merge má nastat v polovině září.

***

Co se to vlastně děje a proč je k merge upnutá taková pozornost? Někdo by mohl říct, že jde přece o jeden z mnoha blockchainů…

Termínem merge se rozumí přechod blockchainové platformy z jednoho konsensuálního algoritmu na jiný, přičemž se jedná o technologicky velmi náročný proces, který vyžaduje nejen gigantické programátorské schopnosti, ale i mnoho času potřebného na vývoj a testování. Přechod sítě Ethereum z Proof-of-Work konsensu na nový model Proof-of-Stake je dosud největším a nejsledovanějším přechodem v historii kryptoměn. Síť Ethereum pro ověřování transakcí a produkci bloků už nebude potřebovat těžaře a jejich těžařská zařízení. Nově se síť bude spoléhat na validátory, kteří budou ověřovat transakce a za jejich správnost budou ručit přímo virtuálními mincemi ethery (ETH).

I když by si někdo mohl říct, že Ethereum je jen jedním z mnoha blockchainů, není to úplně tak. Ethereum je druhá největší kryptoměna na trhu s tržní kapitalizací více než 200 miliard dolarů, která je zároveň největší a nejpoužívanější smart kontraktovou platformou na světě s výraznou tržní dominancí oproti jiným alternativním platformám. Na Ethereu funguje suverénně nejvíce aplikací a má také nejsilnější uživatelskou základnu v porovnání s jinými platformami. Proto je tato událost ostře sledována krypto komunitou po celém světě.

Ono magické Proof-of-Stake, jak to vlastně vysvětlit laikovi?

Konsenzuální algoritmus, nebo-li Proof-of-Stake či Proof-of-Work, lze chápat jako mechanismus nebo systém, který v síti pečuje o ověřování transakcí, produkci nových bloků i emitování nových mincí do oběhu. Proof-of-Stake a Proof-of-Work se od sebe v podstatě liší v tom, jak se v síti rozhoduje o tom, kdo bude mít právo „zaznamenat“ nebo „ověřit“ další blok sestávající z transakcí v síti.

Například v případě Proof-of-Work (PoW) se o bezpečnost sítě starají těžaři, kteří pomocí svých výkonných těžařských zařízení řeší různé matematické a kryptografické hádanky. V systému Proof-of-Stake (PoS) to už ale neplatí. V novém systému se budou náhodně vybírat validátoři, kteří do protokolu uzamknou alespoň 32 ETH (více než 50 tisíc dolarů) a tím získají právo stát se ověřovatelem bloků. V tomto systému platí, že čím více etherů validátor uzamkne do protokolu, tím je pravděpodobnější, že bude vybrán jako ověřovatel dalšího bloku. Přechod sítě na PoS však vyřadí těžaře a těžařská zařízení, čímž se sníží energetická spotřeba sítě Ethereum až o 99,9 procenta.

Pro oba systémy však platí, že subjekt, který ověří a potvrdí správnost transakcí obsažených v bloku, za to inkasuje odměnu v podobě nově emitovaných ETH mincí, jakož i transakčních poplatků zahrnutých v daném bloku.

Foto: Fumbi David Stancel ze společnosti Fumbi

Co byly hlavní slabiny starého Etherea a co by mělo být jinak a lépe z ryze uživatelského pohledu? Bude síť levnější, co se například transakcí týče?

Ethereum se již déle trápilo s vysokými poplatky (takzvané gas fees) při interakci například s DeFi aplikacemi. Tato slabina se naplno ukázala během posledního býčího trhu, kdy kvůli přetížení v síti poplatky stoupaly až do závratných výšin. I to bylo jedním z důvodů, proč vznikaly různé alternativní platformy, které umí škálovat mnohem efektivněji a tím pádem nabízejí uživatelům možnost komunikovat s DeFi (decentralizované finance) s minimálními poplatky. Kromě toho dosud Ethereum fungovalo na algoritmu Proof-of-Work, který stále více čelí kritice ze strany veřejnosti kvůli své neekologičnosti.

Aktualizace „The Merge“ však přímo neřeší problém škálování Etherea. Není proto na místě očekávat, že poplatky se po přechodu sítě na PoS výrazně změní. Zvýšení škálovatelnosti sítě a tím i snížení poplatků v síti nastane až po zavedení takzvaného shardingu, čili určitého rozdělení, které se očekává někdy v roce 2023. Co se týče rychlosti transakcí, nový model přinese fixní produkci bloků každých 12 vteřin, zatímco při Proof-of-Work to bylo 13 až 14 sekund.

Uživatelé, kteří však chtějí interagovat s Ethereem s nízkými poplatky, mohou používat řešení druhé vrstvy, jako jsou například projekty Arbitrum či Optimism, která sdružují transakce a ověřují je mimo hlavní síť Ethereum.

Zdá se, že hardcore krypto users považují PoS za podvod, uznávají jen PoW, proč? Proč to budí takové vášně?

Netvrdil bych úplně, že hardcore uživatelé krypta považují PoS za podvod. Spíše ho považují za jakýsi podřadnější konsensuální model z hlediska bezpečnosti sítě ve srovnání s léty ověřeným a zažitým Proof-of-Work.

Někteří zastánci bitcoinu se při tomto tvrzení odvolávají také na vysoké riziko centralizace v modelech PoS související s tím, že významní držitelé tokenů, kteří mají dostatečné množství kapitálu nebo se do projektu dostali prostřednictvím privátních kol financování, mohou mít v síti vysokou dominanci a silné, možná až nezdravé postavení. Toto postavení umí využít například při hlasování o různých změnách týkajících se změn v síti. Také umí určitým způsobem manipulovat s cenou nějaké mince, protože mají k dispozici její významné množství.

Někteří se také obávají toho, že přechod na PoS může zvýšit pravděpodobnost 51 procentního útoku, protože jeho provedení nebude již závislé na těžařském výkonu, ale na vlastnickém podílu v síti. Takový útok by teoreticky umožnil i zpětné zásahy do blockchainu a informací v něm uložených.

Foto: TechCrunch/Flickr Tvůrce etherea Vitalik Buterin

Když to nevyjde, co se stane? Jaký bude dopad?

Přechod Etherea na PoS prošel dlouholetým vývojem, jakož i mnoha testováními, které vyvrcholily přechodem všech testovacích sítí z PoW na PoS, které dopadly úspěšně. Proto pevně věřím, že vývojáři i celý ekosystém Ethereum jsou velmi dobře připraveni a jsou si prakticky jisti, že to vyjde.

Pokud by se však objevila nějaká fatální chyba, určitě by to mohlo narušit nejen chod a bezpečnost sítě, ale vneslo by to mezi uživatele Etherea dávku nejistoty a pochybnosti, což by se mohlo projevit například v masivních výprodejích mincí ETH.