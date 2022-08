Ethereum před historickou změnou roste. Za měsíc přidalo přes 60 % a bude rychlejší i ekologičtější

K historickému okamžiku se blíží druhá největší kryptoměna na světě. Ethereum v posledních měsících vyrostlo o desítky procent, a to zejména díky tomu, že se očekávají velké změny v jeho fungování. Dojít by k nim mělo zhruba za měsíc a výsledkem bude, že vznik nových virtuálních mincí ETH bude zásadně ekologičtější a také přijdou nižší poplatky za transakce včetně jejich rychlejšího zpracování. O co přesně jde?

Před měsícem stál jeden ether zhruba 1 183 dolarů. V posledních hodinách se přiblížil ke dvěma tisícům dolarů, když během jediného měsíce narostl o více než 60 procent. Dvoutisícovou hranici přitom naposledy prorazil koncem května. „Celá komunita aktuálně sleduje příchod fáze zvané merge, což je jedna z největších událostí v historii Etherea. Technicky jde o ukončení aktuálního systému proof of work a přechod na proof of stake,“ popisuje pro CzechCrunch Petr Sanetrník, portfolio manager společnosti Crypviz Asset Management.

Vývojářům se podařilo minulý týden úspěšně dokončit poslední velký test, než se tato změna nasadí. Jedna z testovacích sítí Etherea, nazvaná Goerli, simulovala proces totožný s tím, který bude v září provádět hlavní síť. Testovací sítě umožňují vývojářům experimentovat a provádět potřebné úpravy před spuštěním aktualizací v hlavním blockchainu. Na něm by se v rámci zmíněné události merge mělo změnit to, jakým způsobem se nové ethery získávají. Ke změně, jež byla několikrát odkládána, by mělo dojít 19. září.

Základní blockchain Etherea přejde ze systému proof of work na efektivnější model zvaný proof of stake. První jmenovaný znamená v překladu důkaz o vykonané práci a těžaři v rámci něj soutěží o to, kdo vyřeší kryptografický příklad, díky čemuž ověří blok plný transakcí. Takový systém využívá bitcoin a spotřebovává se při něm velké množství energie, protože je celý proces ověřování velmi náročný na výpočetní výkon. Proto další kryptoměny vznikají častěji na systému proof of stake, na který nyní přejde i Ethereum.

Zatímco bitcoin se takzvaně těží, v systému proof of stake existují pouze validátoři, kteří bloky transakcí schvalují. Místo spotřeby energie musí validátoři pro zajištění legitimity celého procesu v rámci jednotlivých uzlů uzamknout určitý počet mincí, které slouží jako zástava. V případě podvodů by o ně pak mohl validátor přijít. „Pokud má Ethereum naplnit své vize ohledně škálovatelnosti a využitelnosti, přechod na proof of stake je nevyhnutelný,“ říká Sanetrník s tím, že tato změna byla oficiálně definována už od prvního dne spuštění celé sítě.

Poplatky se dnes v Ethereu pohybují v rozmezí jednotek až desítek dolarů. Právě ethery se často využívají například při tvorbě a nákupu NFT, kdy se poplatky mnohdy šplhají až do stovek dolarů za transakci. Systém proof of stake by měl podle Sanetrníka, který se v Crypviz Asset Management věnuje správě majetku v kryptoměnách a decentralizovaných financích, zajistit exponenciální zvýšení škálovatelnosti Etherea tak, aby transakce stály desetiny až setiny dolaru. A zároveň transakce zrychlit.

Klíčová je také energetická náročnost, která se po přechodu na nový systém sníží o zhruba 99,95 %. Pro investory je pak důležitá také skutečnost, že se bude do oběhu emitovat o 89 % méně nových mincí ETH. Podle Sanetrníka by to mohlo mít dlouhodobě dopad na zvýšení ceny této kryptoměny. „Ethereum přechodem na proof of stake ukáže svoji robustnost a sílu celého ekosystému. Po kompletních upgradech bude síť bezpečná, škálovatelná, ekologicky udržitelná a připravená pojmout mnohonásobně více uživatelů aplikací za minimální poplatky,“ dodává Sanetrník.