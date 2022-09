Co se ukrývá vně slavných obrazů nebo fotografií? Umělá inteligence dovolí popustit uzdu vaší fantazii

Říká se, že pohled Mony Lisy v obraze Leonarda da Vinciho je okouzlující. Je to asi nejznámější obraz na světě, tak není divu, že byl v minulosti obětí různých grafických vtipů či memů. Variací parodujících toto významné dílo vzniklo nepřeberné množství. Vždy však vycházely z toho, co je na samotném plátně vidět. Což dává smysl. Jak si hrát s něčím, co ani neexistuje? Přesně to je však teď možné v obrazovém generátoru DALL·E 2.

Použití umělé inteligence v generování obrazů je stále na začátku. To znamená, že se tyto programy stále zlepšují, a to rychle. Nejenže se díky principu strojového učení zdokonalují samy tím, jak je lidé používají, pracují na nich samozřejmě i jejich vývojáři. Firma OpenAI tak minulý týden do svého programu DALL·E 2 přidala s funkcií outpainting možnost domalování díla.

Nová funkce uživatelům umožní popustit uzdu fantazii a vymyslet rozšíření obrazů, tedy to, co by mohlo být za jeho stávajícími okraji. O zbytek se postará umělá inteligence.

A práce je to snadná, do programu nahrajete jakýkoliv snímek a pak už je to stejné jako u každého obrazového generátoru. Anglicky napíšete zadání a program ho splní.

V případě nové funkce vám dá DALL·E 2 k dispozici rámeček, kterým je třeba částečně překrýt jak původní obrázek, tak prázdné místo vedle něj. Program se totiž musí někde inspirovat. A to je vlastně všechno. Pro lepší představu se můžete podívat na ukázku v tomto videu.

Generátory využívají princip strojového učení a pracují s až miliardami obrázků na internetu, aby vytvořily nové. Možností je v podstatě nekonečno. Máte nápad, co by mohlo být kolem Mony Lisy? Nebo kde stála dívka s perlou ze stejnojmenného obrazu nizozemského barokního malíře Jana Vermeera?

Novou funkci lze aplikovat nejen na obrazy, ale třeba i na fotografie. Zkoušet to může opravdu velké množství lidí, od květnového oznámení nové verze má program DALL·E už přes milion uživatelů.

Pro přístup do tohoto programu je nutné se zaregistrovat na čekací listinu. Obdobné projekty Midjourney nebo Stable Diffusion jsou v různě omezených formách dostupné bez čekání.

Nástup obrazových generátorů však kromě údivu vyvolává i řadu komplikovaných etických či právních otázek, kontroverzi už vzbudil v americké umělecké soutěži.