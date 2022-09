Umělci ostrouhali. Dílo vytvořené umělou inteligencí zvítězilo na veletrhu výtvarného umění v USA

V průběhu roku 2022 se možnosti digitální tvorby rozšířily díky několika projektům umělé inteligence, která je schopná na základě krátkého slovního zadání vytvořit během několika málo sekund jakýkoliv obraz. Programy DALL·E 2, Midjourney a Stable Diffusion stále častěji rozviřují debaty na sociálních sítích, jelikož výsledky, které přinášejí, jsou mnohdy znepokojivé kvůli jejich realistickému zobrazování známých i neznámých osob. A zdá se, že mohou konkurovat i tvorbě umělců z masa a kostí – alespoň tedy v Coloradu.

Stát, který se nachází ve středu Severní Ameriky, pravidelně pořádá veletrh výtvarného umění, kterého se mohou zúčastnit jak začínající, tak profesionální umělci. V několika kategoriích mají možnost prezentovat svá díla – jednou z nich je digitálního umění. Právě do té přihlásil své výtvory Jason Allen, zakladatel společnosti zaměřené na turnaje v deskových hrách Incarnate Games. A jeden z obrazů s názvem Théâtre D’opéra Spatial si od porotců vysloužil první místo.

Obraz zachycuje scénu, která jako by byla vystřižená z barokního sci-fi příběhu. Postavy oděné v historizujících šatech se dívají sférovitým otvorem ve stěně na krajinu jasně ozářenou a vysušenou sluncem. Výjev má zvláštní atmosféru a působí dojmem, jako by ho jeho tvůrce namaloval štětcem. Jenže Allen obraz nenamaloval. Pouze napsal důmyslné zadání, které svěřil umělé inteligenci Midjourney – a ta na jeho základě scénu poskládala.

Allen posléze obraz vytiskl na plátno a přihlásil ho do soutěže. I když obraz vygenerovala umělá inteligence, dle jeho názoru sehrál v procesu tvorby důležitou roli. „Zkusil jsem jednu výzvu, kterou později představím. Vytvořil jsem celkem 100 obrazů a po mnoha týdnech pilování a kurátorování jsem vybral tři nejlepší z nich,“ popsal Allen na svém profilu na Discordu před tím, než porota zveřejnila výsledky soutěže.

TL;DR — Someone entered an art competition with an AI-generated piece and won the first prize.

Yeah that’s pretty fucking shitty. pic.twitter.com/vjn1IdJcsL

— Genel Jumalon ✈️ Nan Desu Kan (@GenelJumalon) August 30, 2022