Co si pustit během svátků? Toma Hardyho na heroinu, přehlíženou perlu Netflixu a herního Schwarzeneggera

Vojta Sedláček doporučuje:

Delicious in Dungeon

Netflix

Když jsem se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, přál jsem si být rytířem. Kdybych se jím opravdu stal, šel bych se svými kumpány do nějaké kobky a tam se pořádně nadlábl. Přesně o tom je totiž animovaný seriál Delicious in Dungeon, který velmi barvitým způsobem popisuje dobrodružství hrdinů prozkoumávajících temné podzemí začarovaného hradu. Kromě příšer musí čelit také hladu – a proč sebou tahat těžké zásoby, když se právě důmyslně připravená příšera může stát překvapivě chutnou položkou na menu?

Hanka Němečková doporučuje:

The Responder (Na příjmu)

iVysílání

Teprve letos jsem plně docenila kvality iVysílání, kde lze sledovat spoustu kvalitních zahraničních seriálů v původním (!) znění. Martin Freeman, ostříhaný na ježka a s pořádnými pytli pod očima, tentokrát exceluje v žánru „vyhořelý policajt se dostane do bryndy“. Oprýskaný Liverpool včetně totálně nesrozumitelného přízvuku, skvělá Freemanova parťačka Adelayo Adedayo a scénář od bývalého poldy Tonyho Schumachera vás vtáhnou a nepustí. Pokud vám letošní řada Medvěda nedodala dostatek adrenalinu a beznaděje, u Na příjmu si to vynahradíte.

Forbrydelsen (Zločin)

iVysílání

Most, Kaštánek, Katla… pokud si libujete v nordic noir, ale neviděli jste Zločin, musíte to přes Vánoce dohnat. Právě dánský seriál v roce 2007 v Evropě a posléze všude po světě odstartoval zájem diváků o vyšetřování mrazivých vražd detektivy ve vlnitých svetrech a s minimálně jednou psychiatrickou diagnózou. Policistka Sara Lund v podání Sofie Gråbøl má před sebou poslední den v práci, než se odstěhuje se svým přítelem a synem do Švédska. Jenže vyšetřování vraždy mladé dívky, která detektivy zavádí na kodaňskou radnici, pro ni začne rychle být přednější než její budoucnost s jejími nejbližšími. Do šedomodrých prosincových dnů ideální.

Filip Magalhães doporučuje:



Vis a Vis

Netflix

Orange Is The New Black je dost známý seriál. Španělé ovšem dokázali vytvořit (dle mého názoru) mnohem lepší, brutálnější a napínavější záležitost ze ženské věznice. Těšte se na mnoho zajímavých zvratů, hodně osobní smůly hlavní aktérky a také velkou dávku krásné španělštiny. Ostatně Španělé teď mají na Netflixu velké množství skvělých počinů – kromě slavné La Casa de Papel jde třeba i o Hořkou chuť sedmikrásek či Kdybychom se nepotkali.

Pavlína Nouzová doporučuje:

Rozzum v divočině

Apple TV+

Neudělalo to zdaleka takové haló jako poslední pixarovka V hlavě 2, ale Rozzum v divočině má asi pětkrát větší srdce – a rozhodně je to něco, co chcete vidět o Vánocích. Tenhle animák využívá všechny možné známé postupy ze zavedených filmů pro děti, ale mixuje je do svěží podoby, u níž platí to otřepané „budou se bavit i rodiče“. Zmatená robotka v džungli, zákeřná zvířátka, odstrkované housátko a to všechno zabalené do filmu o tom, co přesně znamená být rodičem. Ani jedno oko nezůstane suché.