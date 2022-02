Pandemie nepandemie, kola filmového průmyslu se v průběhu loňského roku po produkční stránce roztočila prakticky na plné obrátky. A Netflix se teď chlubí, co vše zvládl připravit. Ve tříminutovém traileru ukazuje záběry desítek filmů, které letos uvede – každý týden to má být alespoň jeden. Mezi to vůbec nejzajímavější, co jsme mohli zahlédnout, patří první scény z očekávaného blockbusteru The Gray Man, na nichž lze snadno poznat Prahu.

Akční thriller má ambice stát se obdobou bondovek, a streamovací služba se proto nedržela zpátky. Film s Ryanem Goslingem, Chrisem Evansem a Annou de Armas v hlavních rolích režírovali bratři Russové stojící třeba za Avengers: Endgame. Na natáčení dostali asi 200 milionů dolarů, tedy přes čtyři miliardy korun. Podle všeho by tak mělo jít o dosud nejdražší projekt, který Netflix vytvořil. Byť náklady na akční komedii Red Notice jsou tomuto číslu poměrně blízko.

The Gray Man vychází ze stejnojmenného špionážního thrilleru Marka Greaneyho. Gosling hraje bývalého člena CIA Courta Gentryho, který se živí jako nájemný vrah s přezdívkou „šedý muž“. Bezpečnostní služba ho dříve zradila a poslala jeho kolegu Lloyda Hansena (Chris Evans), aby ho zlikvidoval. Do všeho je navíc zapletená obří korporace, miliardový obchod s ropou a vláda Nigérie.

V průběhu děje se budou hrdinové nahánět napříč Evropou, a to včetně Prahy. V hlavním městě se loni v létě natáčelo hned na několika lokacích, především na Praze 1. Jedna scéna s velkou dekorací vznikla kolem Rudolfina, jiná zase na Mánesově mostě, dále pak filmaři pokračovali na Dvořákovo nábřeží či do ulic Pařížská a 17. listopadu.

Šlo o skutečně rozsáhlý projekt, o jehož získání se Česko ucházelo v konkurenci několika evropských zemí a veškeré plánování prý trvalo přes rok. Možná vůbec největší scéna vznikla na Letné mezi Strossmayerovým náměstím a Výstavištěm. Honička s tramvají, v níž Courta Gentryho pronásleduje černý džíp s kulometem, se objevuje v traileru. Na informační tabuli dokonce můžeme vidět názvy zastávek Vozovna a Bohnice.

Netflix si prozatím nechává pro sebe, kdy The Gray Man vyjde. Jelikož ale natáčení skončilo loni koncem července, odhaduje se letní termín. Každopádně jde o nejspíš nejočekávanější film streamovací služby pro letošní rok, který má ambice odstartovat franšízu podobnou už zmíněným bondovkám nebo Mission: Impossible.

Upoutávka dále ukazuje první záběr z pokračování oblíbené detektivky Na nože. Původní film z roku 2019 představoval spíše menší osobní projekt režiséra a scenáristy Riana Johnsona, stal se ale kritickým i kasovním hitem a Netflix koupil dvě pokračování za závratných 469 milionů dolarů (necelých 10 miliard korun). Jen sám představitel hlavní role, Daniel Craig, má dostat přes sto milionů. Na nože 2 se má odehrávat v Řecku a uvidíme v něm i Ethana Hawkea, Davea Bautistu, Edwarda Nortona, Janelle Monáe a další. Premiéra se očekává koncem roku.

Mezi nejočekávanější letošní filmy Netflixu patří i detektivka Na nože 2 Foto: Netflix

Tou dobou už budou na Netflixu desítky jiných nových filmů. Za zmínku stojí například i kouzelnické fantasy The School for Good and Evil s Charlize Theron, sci-fi o cestování časem The Adam Project s Ryanem Reynoldsem, Enola Holmes 2 nebo komedie You People s Jonahem Hillem a Eddiem Murphym. Už dříve jsme mohli vidět první teaser na nového loutkového Pinocchia od Guillerma del Tora.

Celkově se v tříminutovém filmovém traileru objeví 28 titulů, což není ani polovina všeho, co Netflix na letošek plánuje. Od akčních sci-fi, přes horory, dobrodružné filmy, thrillery a dramata, až po komedie, rodinné filmy, anime nebo romance má do konce roku na streamovací službě přistát přes osmdesát snímků z její vlastní produkce. Firma se sice nedávno setkala s obnovenými pochybami o udržitelnosti svého byznysu, prozatím ale produkci rozjíždí stále víc.