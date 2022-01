Foto: Mandrake the Black/Netflix

Pinocchia není nutné představovat – příběh o oživlé dřevěné loutce, která chce být skutečným chlapcem, dodnes patří mezi kulturní ikony, které nás mají učit. Původní dětská pohádka je ale mnohem temnější než její dnes široce známá „disneyovská“ interpretace. Právě k tomuto, více ponurému pojetí se ve svém novém filmu pro Netflix vrátí Guillermo del Toro, jehož Pinocchio se právě ukázal v prvním teaseru.

Samotného hrdinu v záběrech zatím neuvidíme – místo něj se totiž v krásné stop motion (respektive fázové) animaci objevuje jedna z ostatních hlavních postav a vypravěč, brouk Sebastian J. Cvrček. Ten otevírá knihu se zápisy a hlasem Ewana McGregora prohlašuje: „Chtěl bych vám povědět příběh. Příběh, který si myslíte, že znáte, ale neznáte – ne tak docela.“

Dřevěného chlapce, kterého v osamělosti vyrobil řezbář Geppetto, vymyslel koncem 19. století italský spisovatel Carlo Collodi. Jeho Pinocchiova dobrodružství vycházela v roce 1883 v seriálové formě jako příběhy loutky, která touží po skutečném životě, ale neustále následuje špatné rady, dává se na scestí a končí tragicky. V Collodiově verzi se Pinocchio nedokáže polepšit, za své činy je svázán a umírá pověšený na stromě.

První krátká upoutávka na snímek Guillerma del Tora zatím z jeho pojetí příběhu nic neodhaluje, známé jsou však alespoň základní detaily. Podobně jako to režisér a scenárista udělal ve svém slavném Faunově labyrintu, také Pinocchio má být zasazen do temných historických reálií, konkrétně Mussoliniho fašistické Itálie 30. let.

Del Toro se svou originální vizi poprvé pokusil naplnit už v roce 2008 s hudbou Nicka Cavea, projekt se ale na téměř deset let zasekl kvůli neochotě studií ho financovat. V roce 2017 to režisér vzdal, o dalších jedenáct měsíců později ale zájem projevil Netflix, ochotný vše zaplatit. Většina původních plánů prý zůstala stejná, o hudbu se ale nakonec postaral Alexandre Desplat a na režii se s del Torem podílel i Mark Gustafson.

Jednotlivým postavám pak propůjčilo hlas mnoho známých hollywoodských jmen. V anglické verzi filmu uslyšíme například Cate Blanchett, John Turturra, Rona Perlmana, Christopha Waltze či Tildu Swinton. Hlavního hrdinu namluvil nováček Gregory Mann a Geppetta David Bradley, známý třeba jako školník Filch z filmů o Harrym Potterovi. Animovaný snímek má vyjít na Netflixu letos v prosinci.