Co všechno ustojí Cybertruck? Majitelé ho topí, střílí na něj z brokovnice… a Elon Musk tleská

Automobilka Tesla od počátku prezentovala svůj hranatý pick-up Cybertruck jako nedobytnou pevnost, která bude schopna ustát téměř cokoliv. A tak se není čemu divit, že zákazníci výroky Elona Muska o nezdolnosti futuristického vozu chtějí otestovat. Do jaké míry se ze strany Tesly jedná jen o marketingové řeči, zkoušejí například pomocí brokovnic, automatických pušek i na zcela zatopených silnicích.

Zatím vůbec nejpřísnější test provedl streamer Adin Ross, který zveřejnil video, v němž zkouší odolnost ocelové karoserie svého Cybertrucku vůči síle vypálených projektilů. Na pomoc si k tomu vzal celý arzenál útočných pušek, nechyběla ani brokovnice či pistol, přičemž ze všech střílel na boční dveře vozu. Z videa je patrné, že ani jeden z vypálených projektilů z brokovnice a automatické pušky neprošel skrz, až na jeden, který se trefil přímo do spáry mezi předními a zadními dveřmi. Trefil B sloupek, nicméně i ten vypadá relativně v pořádku.

Projektilům se podařilo ocelí proniknout až s použitím dalších typů zbraní, které již ve dveřích nadělaly poměrně slušnou paseku. Videa, které je kompletně celé dostupné na YouTube, si všiml i Elon Musk a okomentoval jej slovem „nice“. Spokojenost v otázce neprůstřelnosti vozu je na místě, nicméně v některých dalších ohledech se využití oceli jeví trochu problematicky.

