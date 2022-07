Coldplay rozjeli velké udržitelné turné. Na koncertech mají hliníkové kelímky a elektřinu tvoří i fanoušci

Jdou zisk a udržitelnost v hudebním průmyslu dohromady? Jedna z nejvýdělečnějších kapel současnosti, britská skupina Coldplay, si myslí, že ano. Proto se její aktuální světové turné nese nejen v duchu představení nových hitů z alba Music of the Spheres, ale také ekologie. Hudebníci se například zavázali, že sníží emise oxidu uhličitého oproti své předchozí tour, která se konala v letech 2016 a 2017, o polovinu.

Velká hudební show, kterou je nutné připravit, odbavit a pak zase sbalit a přesunout na další místo, se nevyhne ani náročné logistice, ani komplikované organizaci. To se většinou pojí s vysokou produkcí oxidu uhličitého, spotřebou elektřiny a vody nebo s velkým množstvím odpadu v podobě plastových kelímků a dalších jednorázových produktů. Coldplay proto v roce 2019 oznámili, že dočasně pozastaví svá živá vystoupení právě kvůli obavám z jejich dopadu na životní prostředí.

Například podle studie britské neziskové organizace Julie’s Bicycle zabývající se tímto tématem měla živá hudební vystoupení před pandemií jen ve Velké Británii na svědomí produkci 405 tisíc tun skleníkových plynů ročně. Konkrétní číslo samozřejmě závisí hlavně na velikosti daných vystoupení. Podle citované studie vyprodukuje třicet vystoupení v evropských arénách asi 351 tun ekvivalentu oxidu uhličitého, globální turné o 70 zastávkách vytvoří 512 tun.

„Velmi dobře víme, že naše planeta čelí klimatické krizi. Proto jsme se poslední dva roky radili s odborníky, abychom tour udělali co nejudržitelnější,“ napsala kapela na svém twitterovém účtu loni v říjnu, kdy turné startovala. Většinu audiovizuální produkce během svých koncertů tak nyní napájí obnovitelnými zdroji elektřiny. Základem jsou solární panely, které organizátoři podle přehledu udržitelných iniciativ na webu kapely pokaždé na místo koncertů umisťují několik dní před samotným vystoupením.

Elektřinu ale svým oblíbencům pomáhají generovat i fanoušci. Během některých vystoupení totiž obecenstvo může tančit na speciální podlaze, která dokáže přeměnit kinetickou energii na elektrickou. Na každou takovou plochu se vejdou desítky lidí. Diváci se tak stávají opravdovým srdcem celé show.

Big thanks to everyone who’s pedalled our power bikes on the tour so far. On average they generate around 11kWh per night – enough to power the whole C-stage performance at the next show (lights, instruments, PA). Please jump on if you have floor tickets. ⚡️🚴⚡️PH pic.twitter.com/6eXUqwbe8q

— Coldplay (@coldplay) May 19, 2022