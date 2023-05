CoolPeople šlape do technologických produktů. Ukázat to má i nový název, přibývá výstižné Technology

Česká společnost CoolPeople před sedmnácti lety začala s poskytováním externích IT odborníků. Už dávno se ale nevěnuje jen tomu. Za tu dobu získala technologické know-how při působení nejen v Česku, ale i v zahraničí, čehož nyní využívá v dalším rozvoji. Dnes firmám nabízí plnohodnotná IT řešení a transformaci dvoumiliardové firmy ukazuje i nové jméno. Z CoolPeople je CoolPeople Technology.

V Česku patří CoolPeople Technology mezi přední hráče na trhu dodavatelů externích IT odborníků do firem. Nový název je podle ředitele společnosti Miroslava Pihorni odrazovým můstkem k dalšímu růstu. Odpovídá podle něj jejímu vývoji, zdůrazňuje specializaci na technologický sektor a rostoucí přítomnost v zahraničí. „S velkou radostí představuji společnost CoolPeople Technology, její nový název přesně vystihuje její transformaci a naši neustálou touhu být inovativním lídrem v IT odvětví,“ říká Pihorňa.

CoolPeople Technology dnes ostatním firmám nabízí komplexní rozsah služeb od dodávky IT kapacity, řízených IT služeb a kompletních projektů na klíč s vysokou přidanou hodnotou. „Naší vizí je stát se předním poskytovatelem IT služeb na mezinárodní úrovni. Inovativní přístupy a technologické know-how nám toho umožní dosáhnout,“ věří Pihorňa.

„Ze začínající rodinné agentury jsme za sedmnáct let vyrostli do IT společnosti, která má na projektech přes 1 100 IT odborníků,“ uvádí zakladatel firmy Milan Čálek. Letos počítá s obratem přes 2,2 miliardy korun a v dalších dvou letech se chce dostat na čtyři miliardy. Spolu se změnou názvu se sice mění i struktura společnosti, podle Pihorni však klienti nepřijdou o žádné nabízené služby, na které jsou zvyklí. „Kvalitu dodávek bude zajišťovat nové oddělení Delivery. Tradiční služby personální agentury bude dále rozvíjet původní část společnosti pod názvem CoolPeople Personal,“ vysvětluje Pihorňa.

Cesta k takovému cíli podle Čálka s Pihorňou vede směrem, který dobře znají –⁠ i nadále spojovat technologické společnosti s těmi nejlepšími IT odborníky. „Základem je vlastní síť kvalifikovaných profesionálů a schopnost přizpůsobit se potřebám klientů,“ říká Čálek. Od svého založení v Praze před sedmnácti lety se CoolPeople Technology postupně rozrostla i do zahraničí a kromě pražské centrály má firma další pobočky v Brně, Bratislavě a Vídni.