Cryfin obchodoval s bitcoiny, klientům spravoval téměř miliardu. Po policejní razii přerušil činnost

Kvalifikovaným i běžným malým investorům nabízela česká společnost Cryfin možnost nakoupit bitcoiny, bezpečně si je nechat uložit a získávat z nich výnosové úroky. Během loňského jara však měla ve firmě zakladatele Václava Hollera kvůli podezření na spáchání ekonomických trestných činů proběhnout policejní razie, což ochromilo její provoz, musela vyklidit kanceláře i propustit zaměstnance. Tisíce klientů se tak nyní nedokáží dostat ke svým penězům.

Na aktuální vývoj v Cryfinu minulý týden upozornily Seznam Zprávy, o samotné policejní razii v loňském březnu psal deník E15. Policie o zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu neinformovala. „Cryfin už v podstatě nemá žádné zaměstnance. Je to v tuto chvíli zmrazená firma, která čeká na to, že pokud se peníze vrátí, tak by obnovila činnost,“ uvedl pro Seznam Zprávy mediální zástupce firmy Jiří Chvojka.

„Pro firmu to v podstatě znamená přerušení činnosti. A nemožnost vrátit peníze klientům. Na účtu je více, než kolik byly vklady klientů, protože tam před zásahem došlo ke zhodnocení. Nyní však není možné klienty vyplácet. Jde řádově o stovky milionů korun. Klientů jsou nižší jednotky tisíc,“ doplnil Chvojka.

Václav Holler zakládal Cryfin jako alternativní investiční skupinu. Původně se zaměřoval jen na kvalifikované investory a později přidal také produkt zaměřený na běžnou populaci. V prosinci 2021 Holler v rozhovoru popsal, že v rámci celého holdingu spravovali portfolio mezi 750 miliony až miliardou korun, drtivá většina prostředků měla pocházet od kvalifikovaných investorů.

Část vkladů Cryfin ukládal, s menším podílem měl obchodovat díky vlastním traderům a analytikům, kteří měli generovat výnosy jak klientům, tak společnosti. Měl přitom spolupracovat s největšími kryptoměnovými burzami, využívat jejich pojištění či bitcoiny ukládat na peněženky různých poskytovatelů kvůli minimalizaci rizika.

Zmíněný rozhovor s Václavem Hollerem vznikl v rámci našeho investičního speciálu, jehož byl Cryfin partnerem. Jak se později v souvislosti s touto společností začaly objevovat pochybnosti, byly veškeré aktivity s firmou přerušeny. Žádné veřejně dostupné informace v té době nebyly k dispozici. Aktuálně je Cryfin podle vyjádření svého mediálního zástupce ve fázi prověřování.

„Nepadlo žádné obvinění, tak vlastně nemáme co komentovat. Je to ve fázi zkoumání důkazů, přestože naprostá většina těch věcí, které při prvotní prohlídce prostor firmy zabavila policie, se už vrátila zpátky. Byly to například mobilní telefony a počítače. Tedy tohle všechno je zpátky, takže těžko říct, je potřeba se zeptat policie. Nikdo není obviněný, takže nemáme přístup do spisu. Nevíme tedy, co policie dělá,“ dodal Chvojka.