Čtvrtá řada Stranger Things se vydá i do slunné Kalifornie. Netflix konečně řekl, kdy ji uvidíme

Čtvrtá řada seriálového hitu Stranger Things se vydá i do slunné Kalifornie

I když Stranger Things nedominují žebříčkům sledovanosti Netflixu, pořád platí za jednu z jeho nejatraktivnějších značek. Retro hororové dobrodružství skupiny dětských hrdinů se ale na obrazovky ještě nějakou dobu nevrátí. Streamovací služba proto láká další, zase trochu jinou upoutávkou a zveřejnila pár dalších zajímavostí včetně přesnějšího termínu uvedení čtvrté řady seriálu.

Cesta Stranger Things do televize nebyla vůbec jednoduchá. Jeho mladí tvůrci, bratři Dufferové, se ho snažili nabídnout patnácti kabelovým televizím, ale zcela bez úspěchu. I když jim Netflix dal zelenou a začalo se natáčet, někteří z herců nečekali, že půjde o zvlášť velkou věc. Spielbergovský horor o dětech, které se učí o přátelství, lásce nebo ztrátě a přitom bojují s monstry z jiné dimenze ale diváky uhranul.

Třetí řada seriálu některým divákům začala připadat příliš podobná těm předchozím, na konci ale přinesla pár zásadních změn. Další záchrana města Hawkins znamenala, že se parta rozpadla. Někdo s velkým emocionálním rozloučením odešel úplně, jiní zase odjeli daleko za hranice rodného městečka. Život ale, v případě Stranger Things i překvapivým způsobem, jde dál a trailery na čtvrtou sezónu zatím postupně ukazují několik různých směrů.

Ten nejnovější nás shledává s Jedenáctkou, která se spolu s Byersovými odstěhovala z Hawkinsu do Kalifornie. Jak píše v dopise Mikeovi, svému oficiálnímu příteli na dálku, po půl roce si konečně zvyká na nové prostředí, byť podle záběrů z jejího života to tak příliš nevypadá. Hlavně se těší na jarní prázdniny, kdy se parta zase setká.

Trvá ale jen pár desítek vteřin, než se nezvykle prosluněné prostředí mění na něco mnohem zlověstnějšího. Záři slunce nahrazují záblesky střílejících zbraní a výbuchy, místo objetí přátel vidíme pevné sevření paží neznámými muži v oblecích. Pro diváky to bude snad dobrá podívaná, hrdinové Stranger Things se ovšem dokonalých prázdnin nejspíš nedočkají.

Do domu Byersových vtrhne vojenská jednotka, dost možná v návaznosti na jejich spojení s tajnými činnostmi armády. Zatímco v předchozích řadách seriálu hráli roli záporáků vedle monster hlavně Rusové, americká vláda očividně také skrývá vlastní problematickou agendu. Na to jasně poukazuje například tajemný vchod uprostřed pouště, návrat konspiračního teoretika Murraye Baumana nebo záběry z honičky při převozu neznámého vězně – možná dokonce samotné Jedenáctky.

Jiné záběry z podzemní základny zase naznačují návrat jednoho z hlavních motivů Stranger Things – portálu do světa Vzhůru nohama. To, že se v upoutávkách dosud neobjevila žádná slizká monstra, rozhodně neznamená jejich absenci. Prozatím zveřejněné záběry jsou ostatně velice útržkovité a ukazují neúplnou mozaiku, jako třeba když se předchozí trailer vydal do historie strašidelného domu a vyvražděné rodiny.

O čem přesně bude čtvrtá řada seriálu, zatím nevíme, postupně se nicméně odhalují důležité motivy. Zaprvé má jít o Stranger Thigns ve své zatím nejděsivější poloze, jak už před časem zmínili herci. Více prostoru než dříve dostanou také výlety do osobní minulosti hrdinů, a to jak v případě Jedenáctky, tak policisty Hoppera, který prý skrývá velké překvapení.

Na konkrétní odhalení si budeme muset ještě počkat. Další řada hororového hitu Netflixu má cestu na obrazovky snad stejně náročnou jako ta první, byť z jiných důvodů. Natáčení začalo už počátkem roku 2020, pandemie ale vše značně zkomplikovala a poslední scény na place vznikaly ještě letos v září. Na druhou stranu to znamenalo, že tvůrci měli více času na promyšlení scénáře a jasnější určení směřování seriálu k jeho uspokojivému závěru.

Čtvrtá série na obrazovky dorazí příští rok v létě, jak Netflix oficiálně potvrdil. Prozatím si diváci budou muset vystačit s útržkovitými upoutávkami, které nicméně fungují velice dobře. Každých pár měsíců postupně odhaluje několik nových detailů, přičemž celkový příběh stále zůstává tajemstvím. Teď vedle traileru přibyly i názvy všech devíti epizod, jež také naznačují zajímavé souvislosti.