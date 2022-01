„Víš, jak říkají čtvrtlibráku se sejrem v Paříži?“ ptá se Vincent. „Oni mu neříkaj čtvrtlibrák se sejrem?“ podivuje se Jules. Jeden z nejslavnějších filmových dialogů posledních téměř třiceti let alespoň jednou slyšel snad každý, teď se ale naskytla možnost ho určitým způsobem vlastnit. Režisér snímku Pulp Fiction Quentin Tarantino se totiž rozhodl v aukci nabídnout části svého rukopisu scénáře ve formě NFT.

Znění finálního scénáře slavného snímku sice lze snadno dohledat na internetu, v tomto případě se ale jedná o digitalizovanou verzi osobní rané kopie filmaře, která obsahuje dosud veřejností neviděné poznámky nebo dějové odlišnosti. Má tak jít o zcela unikátní artefakty pro fanoušky Tarantina i Pulp Fiction.

NFT s úryvky z rukopisu scénáře mají být ojedinělé také v tom, že na rozdíl od jiných k jejich obsahu skutečně nemá dostat přístup nikdo jiný než vlastník. Standardně může grafiku, video nebo jiná média vložená do NFT vidět každý a vlastnictví pak spočívá pouze v exkluzivním držení unikátního kódu, který je uložený na nepřepisovatelném blockchainu a představuje potvrzení transakce.

Tarantinova NFT jsou uložena na blockchainu The Secret Network, jež zachovává také exkluzivní přístup jejich majitele k jejich obsahu. Jednoduše řečeno, pokud výherce aukce nebude chtít úryvek rukopisu Pulp Fiction ukázat nikomu jinému, nikdo jiný ho nebude moci vidět.

Americký režisér Quentin Tarantino Foto: Cage Skidmore/Flickr / CC

Režisér připravil kolekci celkem sedmi nejikoničtějších scén filmu a doplnil je nově nahraným komentářem. Zájemci o tyto balíčky se musí registrovat na speciálním webu, načež se mohou zúčastnit aukce pořádané prostřednictvím burzy OpenSea. První ze sedmi NFT, pojmenované Royale with Cheese, obsahuje scénu citovanou výše a prodalo se 21. ledna za 1,1 milionu dolarů (asi 24 milionů korun). Po dvou stovkách příhozů aukci vyhrála krypto skupina AnonDAO sestávající z mnoha menších investorů.

Včera do aukce vstoupila druhá scéna s názvem Pumpkin and Honey Bunny, zachycující přepadení kavárny na začátku filmu. Krátce po půlnoci skončila, zatím však není známo, kdo a s jak vysokým příhozem ji vyhrál. Mezi podmínkami aukce je však minimální cena 250 tisíc a cílová cena milion dolarů. Další scéna, pojmenovaná Foot Massage, představuje diskuzi mezi Vincentem a Julesem na téma akceptovatelnosti masáží nohou a vstupuje do aukce už dnes v jednu odpoledne.

Zbylé čtyři NFT s útržky ze scénáře Pulp Fiction se jmenují Check Out the Big Brain on Brett, Captain Koons Monologue – The Gold Watch, Bring Out the Gimp a Last Scene: Coffee Shop – Ezekiel 25:17. Jejich aukce mají proběhnout v dalších dnech vždy od jedné odpoledne s výjimkou poslední, stanovené na 31. ledna.

Fakt, že aukce probíhají právě nyní, je přitom poměrně překvapivý. Koncem loňského roku, nedlouho po Tarantinově ohlášení záměru NFT svého rukopisu scénáře nabídnout, totiž na režiséra podalo žalobu studio Miramax, vlastnící snímek Pulp Fiction. Filmař se podle něj prodejem scénáře provinil vůči autorskému právu.

Ačkoliv Tarantino má právo na publikaci scénáře, Miramaxu vadí, že s ním svůj NFT projekt nekonzultoval a narušil tak vlastní plány studia k dalšímu využití jeho duševního vlastnictví. Podle právníků režiséra žaloba nemá skutečné opodstatnění a před soudem neobstojí. První slyšení má podle The New York Times proběhnout až v únoru, kdy už má být celá kolekce Tarantinových NFT prodaná.

Vincent Vega a Jules Winnfield, jedni z hlavních protagonistů Pulp Fiction Reprofoto: GSE/YouTube

Režisérova akce je pak kontroverzní také kvůli obecnější diskuzi kolem nezaměnitelných tokenů. Zatímco jejich podporovatelé často zmiňují například údajně revoluční hodnotu digitální vzácnosti pro umění, druhá strana kritizuje třeba jejich tendenci ke komodifikaci potenciálně čehokoliv. NFT nemusí mít, a většinou nemají žádnou uměleckou hodnotu, slouží jen ke generování zisku výhradně na základě své uměle limitované dostupnosti.

Jedna z hlavních kritik se vztahuje také k údajné decentralizaci digitálního uměleckého trhu a možnosti tvůrců více vydělat na svém umění. Už v prvních měsících NFT boomu se ukázalo, že tuto funkci neplní, naprostá většina zisku z jejich prodeje totiž putuje jen několika málo stranám, těžícím z už předchozí popularity nebo rozsáhlých marketingových kampaní. Tarantino má štěstí, že mezi zavedená jména patří a tvrzení o demokratizaci umělecké sféry a bohatství v ní ho nemusí zajímat.