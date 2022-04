Poetiko – neboli POmalá ETická KOsmetika – je značka přírodní kosmetiky, za kterou stojí čtveřice kamarádek. Začaly teprve loni, již letos nicméně očekávají obrat na českém a slovenském trhu přesahující dvacet milionů korun. A byť zpočátku cílilo tvůrčí kvarteto Poetika hlavně na ženy, razí názor, že péče o pleť by měla být samozřejmostí jako třeba čištění zubů, bez ohledu na pohlaví.

Za konceptem značky stojí vývojářka Aneta Fránková spolu s produktovou manažerkou Monikou Šimonovou, které se poznaly v bývalé práci v kosmetickém odvětví. „Řekly jsme si, že kdyby to vyšlo, rády bychom si udělaly vše po svém a jinak,“ říká osmadvacetiletá Fránková.

Vyšlo to, Poetiko Organic oslaví v květnu první narozeniny. V portfoliu mají tělové oleje, sprchové gely či mýdla, především však produkty pro kompletní péči o pleť, ve které používají místo vody květinové hydroláty, tedy druhotnou surovinu při výrobě esenciálních olejů.

První rok byl podle marketérky Kristýny Volfové o tom poučit se z chyb. I navzdory těm se však byznysu daří. Jen do konce minulého roku zvládla firma otočit produkty za více než dva a půl milionu korun. Prvotní ideu dělat čistou kosmetiku s kvalitním složením musel tým nicméně vypilovat.

Poetiko je hlavně ženský tým. Vychází tak z vlastních potřeb a problémů

„Než jsme podnikání rozjely, trh s přírodní kosmetikou se začal abnormálně rychle rozvíjet. Nestačilo mít krém, který je fajn a přírodní. Zákaznice si všimly, že zahraniční přírodní kosmetika pracuje, obsahuje aktivní látky, které si poradí se suchu pokožkou, akné i vráskami,“ říká Kristýna Volfová. To dnes do Poetika přináší Fránková, která vyhledává nejmodernější technologie a textury.

Majitelem firmy je Karel Šotek, se kterým se čtveřice znala díky společným projektům. Šotek, šéf společnosti Naturlab.organic, pod kterou Poetiko spadá, se dlouhodobě profesně zajímá o využití bylin. Zkušenosti má rovněž s řízením obchodního a logistického oddělení a budováním značek. Bod zvratu pro návratnost Šotkových investic, jejichž celková výše se nyní pohybuje kolem třinácti milionů korun, odhadují manažerky na třetí rok.

Polovina zisků by měla podle plánů Poetiku přicházet z distributorských sítí, mezi které již dnes patří například prodejce přírodní kosmetiky Biooo. Třicet procent tržeb má přinést e-shop a zbytek plánují manažerky prodat skrze vlastní kamenné prodejny. První již otevřela v Brně, po druhém prostoru se aktuálně poohlíží také v Praze, kde sídlí kancelář i laboratoř Poetiko Organic – a kde se také zrodilo přátelství tvůrčího kvarteta.

Spojení chemie a bylinné alchymie

Aneta Fránková vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Domácí míchalkou, jak říká drobným amatérským mastičkářům, prý nikdy nebyla. „Myslet si, že mám něco exkluzivního, když smíchám pár exotických olejů, na tom se podle mě nestaví byznys,“ je přesvědčená Fránková, která ke kosmetice začala přičichávat díky zajímavým diplomkám a projektům starších studentů už na vysoké.

Spíš než schopnost umíchat si něco na koleni zájem Fránkové upoutaly inovativní suroviny a technologie, ke kterým se běžný člověk jen tak nedostane. A které texturu přírodní kosmetiky posunuly od mastných krémů (neboli mastí) na úroveň konvenčních, lehce roztíratelných krémů. Ty však v domácích podmínkách sotva vyrobíte.

„Díky derivátům přírodních surovin umíme vytvořit sexy texturu, to dřív přírodní kosmetika neuměla,“ vysvětluje produktová vývojářka Poetika. V týmu však Fránková není jedinou chemičkou. Na univerzitě totiž poznala parfumérku Kateřinu Novákovou, která studovala přírodní látky a zkušenosti sbírala poté i v Anglii u dvorního parfuméra královské rodiny.

S novými produkty přichází kreativní vývojářka Aneta Fránková

„Káťa je chemik za slovo vzatý, má šestý smysl. Přijde do místnosti a začne říkat, co cítí za sloučeniny molekul v chemických názvech. Nejspíš se už narodila s periodickou tabulkou v ruce,“ poznamenává Fránková na konto své kolegyně. A za pravdu jí dává i Volfová. „Pracovat s ní, když dostane inspiraci a míchá své vůně, je krásné. Je to nadšený génius,“ říká Volfová, která se o kosmetiku začala zajímat již v době, kdy studovala sociální antropologii.

Co podle Volfové Poetiko odlišuje od konkurence, jsou mimo jiné právě výše zmíněné hydroláty, kterými nahrazují běžněji používanou vodnou složku krémů. „Voda je spíše jen levná výplň. Hydroláty mají účinné látky, které jsou pro pleť prospěšné,“ vysvětluje Volfová. A jelikož vodných částí obsahují některé krémy až sedmdesát procent, odráží se užití hydrolátů i v ceně.

Pleťové krémy se pohybují kolem 500 korun. Ranní maska z konopného oleje, kopřiv, rozmarýnu a levandule stojí přes 300 korun. Své zákazníky si nová česká značka našla i přes stále narůstající konkurenci, mezi kterou počítá Poetiko v Česku a na Slovensku třeba projekt Malinna nebo Kvitok, z větších firem pak Manufakturu a Havlíkovu přírodní apotéku.

„Jsme hlavně ženský tým, takže reflektujeme naše potřeby a problémy. Vnímáme, že na ženy kolem třicítky je vyvíjen velký tlak. Mají mít skvělou kariéru, starat se o domácnost, vařit, péct, být matkami. Rolí je spousta a je těžké najít si čas na odpočinek. Tím může být právě chvilka s kosmetikou,“ vysvětluje Volfová a dodává, že Poetiko razí koncept slow beauty.

Jeho prostřednictvím se Poetiko snaží učit ženy zpomalovat a ukázat, že kosmetika nemusí být nutnou rutinou, ale že může být i relaxem. Produkty jsou nicméně určeny pro kohokoliv bez ohledu na pohlaví.

„Do budoucna je to něco, kde vidíme potenciál. Doba se mění. Dřív bylo nemyslitelné, že by čeští muži chtěli tolik pečovat o obličej. Řada našich mužských kamarádů nás překvapuje třeba tím, že používají ranní masku každé ráno,“ říká Volfová. Poetiko plánuje také dál rozšiřovat sortiment. Na příští rok pak čtveřice chystá také expanzi do dalších evropských zemí. Jako první zamíří do Pobaltí.