Čupr, Bobošíkovy, Kania a další. Připomeňte si to nejzajímavější, co nabídl podcast Money Maker

Víte, kdo do J&T přijímal tehdy mladého a neznámého právníka Daniela Křetínského? Kdo už v začátcích Slevomatu spatřil velký potenciál v Tomáši Čuprovi? A jak se dnes daří právě zakladateli Rohlíku? Proč o sobě české menstruační kalhotky nerady říkají, že jsou z Česka? A proč má být fotbalový klub nejlepší životní investicí Ondřeje Kanii? O tom všem jsme se bavili s předními osobnostmi českého byznysu a světa startupů nebo investic v průběhu celého loňského roku v našem podcastu Money Maker.

Nyní přinášíme výběr osmi z těch nejzajímavějších epizod, které by vašemu uchu či oku rozhodně neměly utéct, pokud jste je ještě neslyšeli. Všechny díly podcastu Money Maker, který samozřejmě poběží i v letošním roce, najdete přímo na našem webu nebo ve všech podcastových aplikacích i na YouTube.

Igor Rattaj

Nejúspěšnější a nejbohatší podnikatelé obyčejně nemají v lásce pozornost. Přijdou na párty, ale radši bez kamer a fotoaparátů. Igor Rattaj, zakladatel a spolumajitel skupiny Tatry Mountain Resorts, ale není typický byznysmen – a tak ve volném čase hraje ve filmech. V našem podcastu se rozpovídal i o tom, jak se dělá byznys ve Špindlerově Mlýně, kde jeho firma spravuje lyžařský areál, mluvil o budoucnosti lyžování, ale také o finanční skupině J&T, ze které vzešel a ke které má nadále blízko. Ostatně pro jejího šéfa Patrika Tkáče rozjížděl v Praze J&T Banku a také v ní kdysi zaměstnal jednoho nadějného právníka jménem Daniel Křetínský…

O Danielu Křetínském „Přišli dva mladí právníci s aktovkami, že hledají zaměstnání… Jeden se jmenoval Daniel Křetínský, já jsem ho přijímal. Dohodli jsme se na hrubé mzdě, podepsal jsem mu ji a řekl jsem mu, že dobře, že ho beru. Hned druhý den jsme šli na nějaké jednání. Byla to sranda. Dana Křetínského znám od začátku, protože jsem ho přijímal. Když ho dneska vidím, kam to dotáhl, nezávidím mu ani korunu. Je to génius. S tím se musíte narodit, to nezískáte v žádné škole. Mozart se narodil a bylo mu šest let, když začal hrát na klavír, prostě to odpozoroval a hrál úžasně. No a toto je stejné.“

Linda Šejdová

Český startup Snuggs a jeho menstruační kalhotky nejsou vidět jen v Česku, ale také v zahraničí – působí už na celkem sedmi trzích, předloňské tržby dosáhly půl miliardy a meziročně rostou pravidelně o 100 procent. Linda Šejdová, spoluzakladatelka a šéfka firmy, by si mohla, kdyby nebyla přirozeně plachá, nárokovat titul první dámy české startupové scény… Jenže Česko je její firmě už dávno malé, Snuggs chtějí růst dál a dál. Loni se proto zakladatelé značky přestěhovali do Londýna, kde čerpají know-how od dalších úspěšných direct to consumer startupů, a ve hře je i investice od některého ze zahraničních fondů.

Proč Česko nemá dobré jméno Česko bohužel v zahraničí nemá tak dobrý brand. Zákazníků v Německu jsme se ptali, jestli jim zní lépe Vyrobeno v Evropě, Vyrobeno v Evropské unii nebo Vyrobeno v Česku a Česko mělo řádově úplně nejhorší výsledek. Když někdo vyrábí ve Švédsku nebo Itálii, tak to má zvuk, ale u Česka jsme to zatím nenašli. Proto v zahraničí spíše skrýváme, že jsme z Česka, a zdůrazňujeme, že jsme z Evropy. V Německu se do posledního detailu snažíme, abychom vypadali úplně lokálně. To už se musí člověk hodně snažit, aby zjistil, že jsme česká značka.

Pavel Mucha

Kdyby nebylo Pavla Muchy, český startupový svět by dost možná vypadal jinak. Jako jeden z prvních venture kapitálových investorů stál u zrodu úspěšných projektů, jako je Slevomat, Dáme jídlo nebo Rohlík. U všech se potkal s Tomášem Čuprem, o němž říká, že zakladatel takového kalibru se rodí jednou za dekádu. Od té doby podpořil i řadu dalších projektů nejen u nás a miliardového jednorožce chytil také v Polsku. Jak se dostal k investicím do startupů? Jak vznikala značka Enern? Co ho naučila štace v Centrum.cz? A kdy se potkal s hledaným zločincem Janem Maršálkem?

Sázka na Slevomat Když jsem se přidával do Slevomatu, tak už tam byli kluci z Mitonu. Vedle toho, že jsem se díval na samotnou příležitost, tak co všechno přebíjelo, byl unikátní profil Tomáše Čupra. Myslím si, že zakladatelů jeho kalibru za dekádu potkáš třeba dva tři v celém regionu. Nemyslím si, že takoví zakladatelé se na trhu najdou každý měsíc. Samozřejmě extrémní talenty přináší spoustu extrémních situací, ale to, že extrémní talent je tak silný a dokáže protlačit výsledky kolikrát v tak těžkých tržních kategoriích, tak si nedovedu představit, že by firma jako Rohlík vůbec mohla dosáhnout něčeho takového, kdyby tam Tomáš nebyl.

Tomáš Čupr

Za předloňský rok skupina Rohlík Group utržila přes 17 miliard korun, loni její šéf a zakladatel Tomáš Čupr očekával růst o 50 procent, takže by měla překonat miliardu eur. A překlopit se kompletně do zisku včetně trhů v Německu a Rakousku. „To je crazy,“ říká Čupr v podcastu Money Maker. Jak to vidí se vstupem společnosti na burzu? Mohl by Rohlík někdo koupit? A nekoupí Rohlík někoho jiného, třeba Pilulku? Jak se mu spolupracuje se zahraničními investory? Jak se firma za posledních pár let změnila? A co on sám? Jak se udržuje fit? Jaké triky si přivezl z Ameriky? A kam se jezdí nabíjet, když ho semele moc dlouhá a nepříjemná zima v Česku?

O vstupu Rohlíku na burzu Pro nás asi největší smysl bude dávat Frankfurt, protože tam budeme mít i přítomnost. Říká se, že kde máš prézens, tam bys měl listovat. Británie, pokud tam nebudeme, je těžká. Lákavý je Amsterdam, ale tam asi taky nebudeme. Naše story je DACH winner a ani Holandsko, ani UK do téhle teze nespadají. Vypadá to na Frankfurt. Jsme teď v módu, že se interně připravujeme.

Pavel Řehák

Mediálním výstupům se spíše vyhýbá. Raději za sebe nechává mluvit činy. A aby měly pozitivní dopad na svět, dělá si pravidelně jejich inventuru. V Excelu. Pavel Řehák začínal v McKinsey, odkud ho nakonec investiční skupina PPF přetáhla do České pojišťovny. V ní se stal generálním ředitelem a byl u životního dealu Petra Kellnera, který ji za desítky miliard prodal skupině Generali. Pak se Řehák rozhodl postavit na vlastní nohy a začal nenápadně budovat byznys kolem značky Direct. Ten dnes rychle roste, brzy bude počítat tržby v desítkách miliard a v podcastu Money Maker se bavíme o tom, proč nejsou pojišťovny sexy, jak narazil na obří byznys s auty i jak vzpomíná na to, když se pokoušel zachránit Česko v době covidu.

Životní inventura v Excelu Musím vidět potenciál udělat něco velkého. To je to, co mě přiměje se tomu věnovat. Začal jsem si před lety dělat cvičení, říkal jsem tomu „stodvanáctka“ – 112 je počet hodin, které vám zůstanou, když osm hodin denně spíte. Já potřebuji spát sedm až osm hodin. Ze 168 hodin vám zůstane 112 hodin a ty dělíte mezi rodinu, sebe a cokoliv, co děláte. Každý půl nebo třičtvrtě rok si dělám inventuru, zda těch 112 hodin využívám správně a jestli vybrané priority jsou v souladu s tím, že mám pozitivní dopad na svět kolem sebe. Už to nedělám tak striktně, ale původní verze byla, že jsem měl v excelové tabulce celý týden rozdělený po půl hodině.

Petr Zahradník

Počítače vládnou světu a burzám jakbysmet. Skvělým důkazem je český podnikatel Petr Zahradník a jeho společnost Qminers, která se věnuje takzvanému algoritmickému obchodování. Sice je širší veřejnost moc nezná, jenže jestli na někoho platí, že jede takříkajíc bomby, jsou to oni: v roce 2023 utržili 800 milionů a v čistém vydělali 400 milionů. Z fascinujícího Zahradníkova života je to ale jen jeden z dílků mozaiky. Talent na matematiku zdědil po otci, profesorovi na matfyzu, jeho strýček je miliardář Petr Němec, který v centru Prahy postavil unikátní DRN, a jeho prarodiče jsou světoznámí sklářští výtvarníci Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský.

O matematice a podpoře její kvalitní výuky Matematika je pro mě symbolem skutečně hlubokého uvažování… Učitelé na tom nejsou moc dobře, i když se to zlepšuje. Nekoukáme se ve větším detailu na to, co se děje u nejmladších učitelů. Data jasně říkají, že učitelé matematiky nebo fyziky mají zdaleka největší alternativy jiné práce, takže tito mladí učitelé prostě nepřichází do systému. Rozhodli jsme se proto podpořit mladé učitele matematiky nebo obecně technických předmětů. V našem systému podpory už máme 80 učitelů, kteří dostali 10 tisíc měsíčně, aby se to aspoň trochu zlepšilo. Dostali víc peněz. Druhá snaha je jim zjednodušit přípravy, zjednodušit jim cestu, aby se mohli stát opravdu výbornými učiteli.

Jana a Pavla Bobošíkovy

Od mládí doma viděly, že je normální hodně pracovat a budovat kariéru. A tak si šly cílevědomě za svým. Jana Bobošíková dnes žije v Kalifornii, postavila od nuly několik startupů a mezi investory má elitní fond Andreessen Horowitz nebo Estée Lauder. I její mladší sestra Pavla se usadila za oceánem a žije v Kanadě, kde postavila a prodala startup WFHomie a dnes se věnuje investování. Proč se vydaly studovat do zahraničí a v cizině už zůstaly? Jak je ovlivnila výchova dvou ambiciózních rodičů? Čeho chtějí v byznysu dosáhnout? A vrátí se někdy zpět do Čech?

Ondřej Kania

Ondřej Kania je prototypem úspěšného mladého muže – sice mu bylo teprve 32 let, ale už vybudoval mezinárodní vzdělávací skupinu Consilium a v ní prodal za stovky milionů majoritu síti elitních britských škol. Následně si pořídil fotbalový klub Slovan Liberec. Tomu se sice zatím výsledkově tolik nedaří, ale přesto Kania říká: „Fotbal bude moje nejlepší životní investice.“ V podcastu Money Maker popisuje nejen své plány ve sportovním byznysu či to, jak prožívá zápasy a proč do vedení klubu poslal manželku, ale také budoucnost své vzdělávací skupiny Consilium, které se nadále aktivně věnuje.