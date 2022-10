Čupr nebo finančníci z RSJ. Coworkingová legenda Impact Hub výrazně mění akcionářskou strukturu

Skupina Impact Hub, průkopník coworkingových prostor v Česku, získala po odchodu svého spoluzakladatele Zdeňka Rudolského a investora Roberta Tůmy novou akcionářskou strukturu. A jsou v ní mimořádně zvučná jména zdejší startupové scény. Impact Hub díky nim chce podstatně víc podporovat a rozvíjet odpovědné podnikání nejen mezi technologickou komunitou.

Libor Winkler, šéf a spolumajitel finanční skupiny RSJ, je stálicí tuzemské filantropie. Do pestrého vějíře svých mecenášských aktivit si nyní přidal i podíl v českém Impact Hubu, respektive ve společnosti Hub Ventures, která za sítí pěti coworkingů stojí. „Je důležitou součástí lokální startupové komunity. Chci přispět k jeho finanční stabilitě a pomoci mu více se rozkročit na poli akceleračních i dopadových projektů,“ řekl.

Winkler RSJ budoval spolu s bratry Karlem a Tomášem Janečkovými, které s sebou do Impact Hubu sice nepřivedl, přesto není jediným zástupcem algoritmického obchodníka – novým podílníkem skupiny Impact Hub se stal i menšinový akcionář RSJ Martin Ducháček, který s Winklerem podporuje například i vědeckou nadaci Neuron. Vedle toho investoval do startupu Opravárna, financuje ekologické farmy a založil fond na pomoc Ukrajině.

Nejzvučnějším jménem mezi novými akcionáři Impact Hubu je nepochybně zakladatel a většinový majitel online supermarketu Rohlík Tomáš Čupr: „Rád podpořím projekt, který není pouze finanční investicí, ale přispívá k úspěchu začínajících podnikatelů.“

To, co Čupr zdůrazňuje, je zároveň nová ambice Impact Hubu – chce ještě mnohem více fungovat jako místo, kde mladé firmy nejen najdou místo pro práci a inspiraci, ale kde načerpají i zkušenosti a získají peníze do začátku. A to hlavně ty startupy, které se snaží jak vydělávat, tak měnit svět k lepšímu. Právě to je cíl impaktového investování, tedy investování, které nestaví na první místo finanční profit, ale přihlíží i k dalším prioritám, jako jsou společenská nebo environmentální udržitelnost a odpovědnost.

„Pro běžného investora jsou rozhodující kritéria finanční návratnost a rizikovost. Dopadový investor k tomu přidává třetí dimenzi: měřitelný a vědomý dopad. S novými investory vidíme nové příležitosti pro růst. A to jak v tradičním finančním smyslu, tak ve smyslu šířky a hloubky pozitivního dopadu Impact Hubu, jednak v počtu členů, chcete-li v metrech čtverečních, ale také v programech, akcelerátorech a především v oblasti investic,“ uvedl Petr Vítek, spoluzakladatel Impact Hubu a zároveň spřízněného fondu Tilia Impact Ventures.

Foto: Impact Hub Spoluzakladatel Impact Hubu Petr Vítek (vlevo) a šéf firmy Petr Vondruš

Ambicí Impact Hubu je založit fond pro hodně rané investice do výše 50 tisíc eur, tedy lehce přes milion korun. Právě s tím mu pomohou noví akcionáři, mezi nimiž jsou kromě zástupců RSJ a Tomáše Čupra také agilní brněnský fond Purple Ventures nebo finančník Jiří Vojkovský.

Purple Ventures v minulosti investovali do firem, jako jsou blockchainoví průkopníci Tatum, online půjčovna karavanů Campiri nebo psychoterapeutický startup Hedepy. Jejich šéf Jan Staněk, známý průkopník elektromobility a udržitelné energetiky, který vystupuje na YouTube s přízviskem Electro Dad, k podpoře Impact Hubu dodal: „Impact Hub se za více než dekádu své existence stal z pionýra coworkingu v Česku hodnotným a důležitým hybatelem celého startupového ekosystému u nás. I jako celá naše skupina jsme s Impact Hubem úzce spolupracovali, takže jsme si mohli ověřit, jak skvělé služby poskytují a jak sehraný tým mají.“

O kolik peněz se v transakci jednalo, žádná ze stran nechtěla komentovat. Nicméně noví akcionáři vykoupili podíly od těch bývalých, jmenovitě od Zdeňka Rudolského, který odešel budovat nový coworking do Zlína, a Roberta Tůmy, kteří ve společnosti drželi majoritu. Mezi podílníky se nově zařadil i dosavadní ředitel Impact Hubu Petr Vondruš, část akcií navíc zamíří mezi klíčové zaměstnance skupiny.

Petr Vítek, dosavadní akcionář a spoluzakladatel Impact Hubu, svůj podíl navýšil na 35 procent. „Impact Hub nezískal žádné nové peníze. Noví investoři koupili podíl od dnes již bývalých investorů, zároveň pomohli s refinancováním našich závazků. Šlo o významnou transakci. Impact Hub už není startup, ale malý a střední podnik, od toho se odvíjí i valuace. Ta se odvíjela i od letošního provozního zisku EBITDA, který má dosáhnout 19 milionů korun,“ řekl Vítek pro CzechCrunch.

Takový provozní zisk by valuaci Impact Hubu, jenž provozuje pět coworkingových center v Praze, Brně a Ostravě, posunul spolehlivě nad 100 milionů korun. V roce 2021 skupina vygenerovala obrat 75 milionů korun a udržela se v černých číslech, rok předtím dokonce v tržbách atakovala stomilionovou hranici. Společnost aktuálně zvažuje otevření nového coworkingového centra v Mladé Boleslavi, má také podíl v prostoru ve Zlíně, který odešel řídit Zdeněk Rudolský.