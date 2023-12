Uložit 0

Jméno automobilky BYD nejspíš nebude celá řada evropských řidičů vůbec znát. Přitom k nim bude mít tento největší čínský výrobce elektromobilů již brzy velice blízko. V maďarském Segedínu postaví svou první evropskou továrnu, která se má stát hlavním opěrným bodem automobilky na starém kontinentu.

Neoficiálně se o záměru čínského BYDu postavit nový závod v Maďarsku ví již nějakou dobu, nyní však byla informace potvrzena samotnou automobilkou i maďarských ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem. Ten výstavbu továrny nedaleko Segedínu označil za největší investici v maďarské ekonomické historii. Zároveň dodal, že rozhodnutí vybudovat závod právě v Maďarsku posílí pozici ekonomiky země a přispěje k jejímu růstu.

Podle maďarských představitelů předcházelo uzavření domluvy o vybudování závodu v Segedínu celkem 224 kol jednání. Továrna by měla nakonec vyrůst na pozemku o rozloze 300 hektarů a přinést do oblasti několik tisíc pracovních míst. Stěžejní při výběru lokality bylo její umístění poblíž železničního koridoru, který maďarská vláda vybudovala spolu s čínskými investory v rámci čínské globální iniciativy Belt and Road.

BYD představuje pro Maďarsko skutečně velmi silného partnera, který si podmanil domácí trh, stal se největším globálním rivalem Tesly. Nyní má chuť i na Evropu, kterou v poslední době berou ztečí i další čínské značky. Dobře to mapuje silná ofenziva automobilky MG i na našem trhu, nicméně v Evropě se pomalu zabydluje také čínské NIO, Xpeng nebo například Zeekr.

Foto: BYD Zakladatel BYD Wang Čchuan-fu

Podobně jako BYD i tyto automobilky přicházejí k evropským zákazníkům s modelovým portfoliem založeným výhradně na elektromobilech. V nabídce samotného BYDu tak najdeme kompaktní model Dolphin, sedany Seal a Han, crossover Atto 3 a SUV Tang, které brzy doplní i SUV Seal U. Ve všech případech se jedná o designově svébytná vozidla se zajímavou cenou, které se vůbec nemusí stydět za své technické parametry.

Nová továrna bude vůbec prvním evropským závodem BYDu, jehož produkce bude mířit přímo na koncové spotřebitele. Automobilka totiž v Maďarsku již jeden závod má, ovšem v Komáromu probíhá od roku 2016 produkce elektrických autobusů.

Maďarsko se v posledních letech snažilo prosadit na poli produkce lithium-iontových baterií. Své továrny zde postavil Samsung a nedaleko Debrecínu staví i čínský CATL, který zde slibuje nabídnout až devět tisíc nových pracovních míst. Důvodem, proč se Maďarsko tolik snaží přilákat výrobce baterií, je přítomnost celé řady evropských producentů automobilů a jejich vlastních výrobních závodů. Jejich linky dříve či později začnou produkovat výhradně elektromobily, a bude výhodné mít zdroj baterií co nejblíže.

Podobně jako v případě BYDu je strategií Maďarska poskytnou těmto investorům výhodné pobídky, aby pro ně bylo budování výrobní infrastruktury v Maďarsku co nejzajímavější, a dali mu tak přednost například i před Českou republikou. To bylo také jedno z témat, o kterém před několika měsíci mluvili v CzechCrunch Podcastu Michal Semotan z J&T a Jan Staněk z kanálu Electro Dad.