Sportovní SUV Zeekr 001 je nadupaný elektrický Číňan, který touží dobýt evropské silnice

Zatímco pro korejské a japonské automobilové značky se stala Evropa druhým domovem, čínské automobilky nemají na starém kontinentu ani zdaleka tak silnou pozici. Neznamená to však, že by byl Číňanům evropský trh cizí. Geely, coby vlastník Volva, moc dobře ví, na co evropští zákazníci slyší, a nyní se rozhodl odpovědět na jejich přání v ryze vlastním stylu. Do Evropy totiž posílá novinku 001 produkovanou pod zcela neznámou značkou Zeekr.

Čínský koncern Geely dobývá evropské trhy již nějaký ten pátek, prozatím však skrze evropské značky, které postupně přidává do svého portfolia. Kromě Volva říká čínskému kolosu pane také značka Polestar či britský Lotus, který by bez čínské investice nejspíše skončil v propadlišti dějin.

Nyní ovšem Číňané pomalu, ale jistě svou strategii mění a do boje o evropské zákazníky začínají vysílat i ryze čínské koně. V případě Geely se jedná například o značku Zeekr, která chce v Evropě zaujmout sportovním SUV 001 ve stylu kupé, jehož vzhled si bere trochu od Porsche či Jaguaru, má výkon Modelu X od Tesly, ale jeho cena je o polovinu nižší.

Novinka využívá koncernovou platformu SEA, která je uzpůsobena pro instalaci jednoho či dvou elektromotorů a může poskytovat výkon až 536 koňských sil. Zeekr 001 je díky ní schopen zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy a po silnici pelášit rychlostí až 200 kilometrů v hodině. K dispozici mu jsou baterie startující na kapacitě 86 kWh, které je možné dobíjet z 20 na 80 % za 30 minut. Dojezd vozu na jedno nabití dosahuje 500 kilometrů, což je porce, která by měla uspokojit potřebu drtivé většiny řidičů.

Foto: Zeekr 001 sází především na atraktivní design a příjemnou cenu

Sériová výroba novinky započala v říjnu minulého roku a ještě v tom samém měsíci byly odstartovány také první dodávky čínským zákazníkům. Výroba probíhá v hypermoderním závodu koncernu Geely v Chang-čou, kde jsou do vozu instalovány high-tech výstřelky světa automotive, díky kterým by měl být schopen zvládat například i autonomní jízdu v rychlostech přesahujících 100 km/h.

V Číně je o novinku zájem, je ovšem otázkou, jak se bude na neznámý emblém na přídi tvářit evropský zákazník. Ve prospěch vozu by však měla hovořit především jeho cena. Ta v Číně startuje na částce 300 tisíc jüanů, tedy necelých 1,1 milionu korun, přičemž vrcholná konfigurace je jen o 200 tisíc korun dražší.

Dalším silným lákadlem je bezesporu řada technologií ve spojitosti s přitažlivým designem. Ten tak trochu koketuje s vizáží SUV modelů značky Porsche a někteří v něm mohou vidět i podobnost s britskými křivkami Jaguaru.

Zeekr má pro Geely představovat luxusní značku, která bude sloužit jako testovací platforma pro nové a drahé technologie i dealerské programy. Prodeje novinky by měly na evropské půdě odstartovat během příštího roku, nejspíše by i zde mohl být 001 dostupný v rámci předplatného na určité časové období.

Foto: Zeekr Elektromobil 001 designem koketuje s křivkami německých i britských značek

Mimo Evropu se vůz podívá i do Spojených států. Ostatně právě záměr zamířit do Ameriky je jedním z možných důvodů, proč okolo 001 vznikla zcela samostatná značka. Původně se totiž vůz představil jako koncepce automobilky Lynk & Co, jenže takové jméno by se mohlo jednoduše plést s Lincolnem, který má v zemi daleko silnější tradici. A tak v Číně nejspíše usoudili, že založit zcela novou automobilku bude jednodušší než se neustále potýkat se zaměňováním těchto dvou značek.

Tento problém by ovšem neměl nastat v Evropě, kde se chce samotné Lynk & Co taktéž prosadit. Geely však není v této snaze jedinou čínskou značkou. Svými plány na dobytí Evropy se nikterak netají mladé automobilky jako Nio, Xpeng, Aiways či v Číně již zavedení hráči jako Saic a BYD. Můžeme se tedy těšit na příliv zcela nových výrobců, kteří mohou pořádně zamíchat kartami evropského automobilového trhu.