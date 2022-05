CZ.NIC hrozí, že přestane blokovat proruské dezinformační weby. Chybí zákon, který by to dovolil

Začátek ruské invaze na Ukrajinu přinesl i jednu nebývalou reakci na poli českého internetu. Hned 25. února, tedy den po jejím začátku, přistoupilo sdružení CZ.NIC, správce české internetové domény, k bezprecedentnímu kroku a zablokovalo osm dezinformačních webů, které byly Vojenským zpravodajstvím označeny jako ohrožující. Tři měsíce po začátku blokace však mají opatření omezující ruskou propagandu skončit a servery jako Aeronet a Protiproud mají být znovu volně dostupné.

Sdružení to dnes oznámilo v tiskové zprávě. K prodloužení nebo opětovnému zapnutí blokace po 25. květnu přistoupí pouze „na základě příkazu soudu, Policie ČR nebo jiného kompetentního orgánu státu.“ Původní důvody k blokaci už podle sdružení pominuly.

„CZ.NIC od začátku jasně deklarovalo, že se jedná o mimořádné a bezprecedentní opatření, které bude v souladu s pravidly registrace jmen domén každý měsíc přezkoumáváno. Smyslem bylo vytvoření časového prostoru pro reakci příslušných orgánů veřejné moci. Také proto sdružení hned na počátku vyzvalo vládu České republiky k přijetí systémových opatření v oblasti prevence a zamezení šíření dezinformací v online prostředí,“ řekl výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip.

„Současná situace není v právním státě udržitelná. Není vhodné, aby stát prostě ukázal na web, který se mu nelíbí a ten byl zablokován, aniž by se tak stalo s náležitým právním podkladem. To ale rozhodně neznamená, že dezinformace nejde omezit. Jen na to není aktuálně potřebný zákon,“ komentuje Josef Bernard ze spolku Zvol si info, který se zabývá problematikou dezinformací.

Ani po třech měsících od začátku blokace skutečně neexistuje jasný právní rámec, který by omezení fungování dezinformačních webů umožnil. Provozovatelé webů tak hrozili žalobami. Možnou inspiraci mohou čeští zákonodárci najít v zákoně, který již vzniká na Slovensku.

Vládní netransparentnost trvá

CZ.NIC zablokoval weby Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz. Na začátku března pak mobilní operátoři zablokovali stránky cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu a Zvedavec.org.

Jak ale zjistil CzechCrunch, blokace vázla a na proruské weby bylo možné se jednoduše dostat. Jak následně zjišťoval server iRozhlas, stát odmítal říct, jaké weby a proč přesně nechal vypnout. Celkově jsou totiž zablokovaných webů více než dvě desítky.

O moc sdílnější nebyli vládní představitelé ani tentokrát. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan novinářům ve Sněmovně dnes řekl, že blokování dezinformačních webů není politickým rozhodnutím. „V počátku války rozhodně vláda nijak nebránila a nezasahovala proti tomu, aby čistě lživé weby podporující ruskou agresi byly blokovány. Ale v zásadě v tento moment instrumentů na to, jak situaci udržet nadále tímto způsobem, příliš nemáme. Je to finální rozhodnutí CZ.NIC,“ poznamenal ministr.

S přispěním ČTK.

Aktualizace 12. 4. 21:55 – Přidali jsme vyjádření člena spolku Zvol si info.