Pro někoho jsou filmy, seriály a podcasty ideálními způsoby, jak si odpočinout od každodenního shonu. Jiní v nich nachází tunu inspirace a poučení. Pro nás v redakci jsou kombinací obou aspektů, proto nyní přinášíme bohatý přehled kvalitních filmů, poutavých seriálů a zajímavých podcastů, které nás v loňském roce nejvíce zaujaly.

Pokud vás oblast filmu a televize zajímá více, přihlaste se k odběru newsletteru CC Watch, kde pro vás každý týden shrnujeme to nejzajímavější z filmové i seriálové tvorby. Nezapomeňte také na naše vlastní podcasty, kde zpovídáme zajímavé osobnosti z byznysu i mimo něj. A všechny nejdůležitější zprávy ze zábavního průmyslu najdete na CzechCrunchi v sekci Entertainment.

Ondřej Holzman

Šéfredaktor

🎥 Vynálezkyně: Z kapky krve

Dokumentární snímek Vynálezkyně: Z kapky krve je sice z roku 2019, ale mohu ho právě teď doporučit – stejně jako jeho skvělou knižní předlohu Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup od novináře Johna Carreyroua. Jde o velmi známý případ, kdy zakladatelka startupu Theranos Elizabeth Holmes obelhala investory, kteří jí svěřili téměř miliardu dolarů, když tvrdila, že přinese revoluci do způsobu testování krve. Nakonec se projekt ukázal jako podvod a dvanáctičlenná porota u kalifornského soudu právě v těchto dnech rozhoduje o její vině či nevině. Proto není od věci si tento případ ze Silicon Valley připomenout, obzvlášť když do startupů teď proudí ještě mnohem větší balíky peněz.

📺 Had

Sám bych si s největší pravděpodobností tento seriál na Netflixu nevybral, ale když na začátku roku vyšel, pěly se na něj na internetu takové ódy, že jsem to zkusil. A musím říct, že to byla zajímavá a zábavná podívaná. Když do specifické atmosféry a prostředí seriálu Had (v originále The Serpent) vplujete, musíte si pak pustit všechny díly, dokud nedojdete k rozřešení. Vše je ještě zajímavější, když zjistíte, že seriál vychází ze zločinů sériového vraha Charlese Sobhraje, který v letech 1975 až 1976 vraždil mladé turisty v jihovýchodní Asii.

🎧 Sway by Kara Swisher

Přiznám, že podcast Sway z dílny deníku The New York Times a Kary Swisher zatím ještě neposlouchám zdaleka tak pravidelně, jak bych chtěl, ale přesto se ho nebojím doporučit. Kara Swisher patří mezi nejvlivnější technologické novináře v USA a sleduju ji už od dob konferencí All Things D s neméně legendárním kolegou Waltem Mossbergem. A právě podcast, v němž se Swisher s Mossbergem jako jedním ze svých hostů baví o tom, jaký je ve skutečnosti Mark Zuckerberg a jak se liší třeba od Steva Jobse či Billa Gatese, byl naprosto skvělý (najdete zde). Pokud vás zajímá, jak se dnes dělí moc napříč Washingtonem, Hollywoodem i Silicon Valley, pouštějte si do uší Sway.

Iva Brejlová

Redaktorka

📺 Rodiče

Oficiálně mu říkají temný komediální seriál a tím odkazují na jeho černý humor, pro Brity tak typický. A taky Čechy. Nečekejte tedy klasické filmové nebo seriálové rodičovské situace, taky se nejspíš nebudete popadat za břicho. Ale možná se tam někde najdete. Seriál Rodiče je víc o vztazích a dozrávání lidí do nich. Případně do vměstnání do role, ve které se tak nějak ocitli. Letos autoři natočili druhou sérii a stejně jako v první zaměření dílů trochu kolísá, ale pokaždé jsou netuctové. Už třeba proto, že se jeden z tvůrců a zároveň hlavních postav Martin Freeman nechal inspirovat vlastními zkušenostmi.

Lucie Černohlávková

Editorka

📺 Kaštánek

Syrová severská detektivka pro všechny, kdo mají tenhle žánr rádi. A ještě k tomu zabalená do seriálové formy v příjemné kombinaci zhruba padesátiminutové stopáže a menšího počtu dílů. S uzavřeným koncem. V seriálu Kaštánek se děj točí kolem podivných brutálních vražd, u kterých se vždycky objeví i dětská figurka z kaštanů. A na nich jsou otisky prstů zmizelé dcery dánské političky, kterou mají všichni za mrtvou.

🎧 Vinohradská 12

Česká zpravodajská klasika, která sice není žádnou novinkou, ale je pořád dobrá a vyplatí se poslouchat. Tým Českého rozhlasu v čele s moderátorkou Lenkou Kabrhelovou v oceňovaném podcastu každý všední den mapuje jedno aktuální téma, dává ho do zajímavého kontextu a doplňuje výstižnou zvukovou kulisou. Jedním z claimů, které Vinohradská 12 používá, je ten, že s ní nemusíte sledovat každodenní zpravodajství, a přesto zůstanete v obraze. A to platí.

Tomáš Chlebek

Redaktor

🎥 Pig

Nevšímejte si hodnocení na ČSFD, Pig je jeden z nejzajímavějších filmů Nicolase Cage za dlouhou dobu. Zároveň ale vyžaduje se oprostit od očekávání spojených s projekty excentrického herce a zvláštního námětu o kuchaři, který se vydává hledat své ukradené lanýžové prase. Pig je hlavně melancholický příběh osamělého muže s komplikovanou minulostí, v němž se ponoříme hluboko do hrdinovy psychologie. Na druhé straně ovšem nechybí ani několik výpadů vcelku brutální akce. Řekněme John Wick, který více času než pomstou tráví přemítáním nad vlastní ztrátou a smutkem.

📺 Bílý lotos

Bílý lotos je jeden z nejlepších televizních počinů roku. Chytrá, nepříjemná a často velice vtipná satira na americkou (respektive západní) sebestřednost, konzumerismus, sklony k imperialismu, společenské rozdíly… A někdy skoro na každého z nás. „Hrdiny“ jsou Američané, kteří tráví týden dovolené na havajském ostrově. Všichni jsou velice bohatí a privilegovaní, ale samozřejmě také řeší vlastní problémy. Za zmínku stojí například mladá novinářka postupně si uvědomující, že si právě vzala za muže namyšleného idiota. Všechny postavy minisérie, na straně bohatých i ostatních, jsou ale unikátní a skvěle napsané.

Aneta Pospíšilová

Projektová manažerka

🎧 Pochlap se

Podcast Pochlap se je postaven jako otevřená zpověď chlapů různého věku s různým životním příběhem, různou dávkou emocí i ega. Autorem je designér a hudebník Václav Rouček, vtipný a stejně citlivý jako řada jeho hostů. Podcast je i díky němu krásným, inspirativním a často i vtipným poslechem. Inspirativní individualitou každého příběhu, krásný v pozorování proměny mužského světa a vtipně protkaný „rychlochlapo“ otázkami.

Adéla Pavlunová

Redaktorka

🎥 Smolný pich aneb Pitomý porno

Rumuni jedou. Tedy alespoň, co se týče filmů. Smolný pich aneb Pitomý porno totiž ocenila i porota Berlinale a není to první snímek za poslední dobu, který bodoval na prestižních festivalech. Ódy na svou zem však tento film zrovna nepěje. Stereotypy, přežitky, předsudky, malomyšlenkářství, násilí, rasismus, sexismus a mnohem víc režisér Radu Jude nakousne, přidá kontext, zamotá do děje a nasadí korunku tak, že nevíte, zda se smát či plakat. Ústředním tématem snímku se stala amatérská porno nahrávka hlavní hrdinky a jejího manžela, kterou film začíná.

📺 Scény z manželského života

Žádné velké závazky tento seriál nenese. Na rozdíl od manželství. Pět epizod švédské bergmanovské klasiky v novodobém podání Američanů nás však důvěrně seznamuje s psychologií manželů Jonathana a Miry a dynamikou jejich vztahu. Máte už dost vlastních problémů? Odpočiňte si od nich na chvíli u problémů druhých lidí ve Scénách z manželského života.

Filip Houska

Content creator

🎥 Spider-Man: Bez domova

Peter Parker, který přijímá odpovědnost za své činy a přestává být rozpustilým dítětem hrajícím si na superhrdinu. Nějak tak na mě působilo zavření pavoučí trilogie. Spider-Man: Bez domova má podle mě vše, co má správný superhrdinský film mít – skvělou akci, parádní zápletku, dobré herce a hlavně schopnost vás udržet před plátnem. A byť jsme v redakci měli ohledně něj menší při, pro mě jde o film loňského roku.

📺 Arcane

Ze seriálů jsem měl dva favority – Hru na oliheň a Arcane. Pokud bych si ale měl vybrat, hodím to přece jen seriálu z tajuplného světa hry League of Legends. Arcane mě naprosto pohltilo svým animovaným zpracováním, které je originální, poutavé a především skvěle zapadá do celkové koncepce seriálu. Pokud jste League of Legends nikdy nehráli, vůbec nevadí – Arcane si nejspíš zamilujete i tak.

🎧 Off Season

Sejdou se dva rappeři a povídají si především o fotbale. Na první pohled nezáživné? Možná, ale dejte tomu šanci. I já dlouho debatám mezi Ca$hanovou Bulharem a Labellem (případně dalšími hosty) odolával, ale nakonec jde o skvělý podcastový formát, který má hlavně pobavit. Explicitní mluva spojená s „odpodlažními“ fórky vytváří zábavu na dlouhé hodiny. Ta bezprostřednost obou tvůrců si vás získá. Spoiler alert – jen o fotbale Off Season samozřejmě není.

Luboš Kreč

Redaktor

📺 Fauda

Varování předem – tenhle seriál, jehož tři řady jsou k dispozici na Netflixu, je pro otrlé diváky. A navíc takové, kteří fandí Izraeli. Zapřisáhlí podporovatelé Palestiny nechť se mu radši vyhnou. Jinak je Fauda ale neskutečně dramatická jízda à la americký Homeland. Pokud jste kdo kdy navštívil Izrael, snadno si představíte, že takhle nějak tam boj s terorismem skutečně vypadá. A že řešení izraelsko-palestinského konfliktu je téměř nemožné kvůli hlubokým svárům a nenávisti na obou stranách.

🎧 Kecy & politika

Bohumil Pečinka je legenda české politické novinařiny, Petros Michopulos je legenda českého politického marketingu (90. léta) a lobbingu (nové tisíciletí). Poslouchat tyhle dva mimořádně vzdělané a skvěle informované pány rozebírat aktuální dění v nejvyšších patrech politiky je pro někoho, koho politika přirozeně zajímá, obohacující. Ne vždy s nimi musíte souhlasit a ne všechno, co říkají, je vtipné a přesné, ale baví mě, že mluví, jak jim zobáky narostly, na nic si nehrají a jdou vždy k věci. Prostě jako když dva týpci u piva řeší, co s námi je a bude. Přestože nejsem homo podcastus, pořad Kecy & politika si nenechám nikdy ujít.

Vojtěch Sedláček

Redaktor

🎥 Poslední souboj

Za vším hledej ženu. To je hlavní motiv dvou letošních snímků v podání Ridleyho Scotta. Zatímco Klan Gucci nahlíží do relativně nedávné historie, v případě snímku Poslední souboj Scott jitří bohužel stále aktuální téma hnutí Me Too skrze převyprávění reálné středověké legendy. Jako by tím chtěl naznačit, že pokud mohla ze znásilnění nařknout urozeného pána i žena v patriarchálním středověku, neměl by dnes mlčet nikdo.

Michal Mančař

Editor

🎥 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun

Jestli jste viděli jeden film Wese Andersona, tak trochu jste viděli všechny. Výrazná paleta barev, ještě pestřejší postavy a rozmanité střípky jejich spíš méně než více uvěřitelných příhod. Jenže ono to pokaždé funguje. The French Dispatch krásně wesandersonovsky trochu rozesmutní, ale především královsky pobaví uprostřed vězňů-umělců, revoluční francouzské mládeže i policejních kuchařů. A to vše rámuje melancholickým pohledem do redakce magazínu, jež v jistých ohledech není nepodobná té naší.

📺 Neporazitelný

Animovaný seriál na motivy komiksu o chlapci, jenž se vyrovnává se superschopnostmi i s dospíváním, přičemž jedno je často zrcadlem druhého a naopak. Že na vás tak zoufale neoriginální nápad zapůsobil jako smrtící kryptonit na Supermana? Tak v sobě probuďte vnitřního muže z oceli a dokoukejte první díl Invincible až do konce. Uvidíte, že vás chytne za srdce. Nebo za střeva. Nebo za krk, kterým bez mrknutí oka zakroutí. Ne všichni superhrdinové jsou totiž úplně super lidé.

Eliška Nová

Redaktorka

📺 Sexuální výchova

Modří už vědí, respektive znají, protože nejde o úplnou novinku. Letos ale Netflix uvedl třetí sérii britského seriálu a ani tentokrát nejde o zklamání. Je to totiž stále britské a stále taky vtipné, byť o vyloženou řachandu nejde. Pokud tak někdo plánuje na leden něco nenáročného a přitom sakra dobrého, je Sexuální výchova ideální. A to bez horní věkové hranice.

Peter Brejčák

Redaktor

🎧 99% Invisible

Jeden z nejlepších hlasů podcastového světa Roman Mars už přes deset let každý týden se svým týmem zpracovává v 99% Invisible témata, která běžně ujdou pozornosti médií, ale rozhodně stojí za poslech. Věnuje se zejména architektuře či designu a zasazuje je do technologického či historického kontextu. Na první poslech jsou ideální vánoční Mini-stories, kde reportéři popisují menší zajímavosti, které bohužel nejsou vhodné na rozpracování do celé epizody.