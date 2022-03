Na Ukrajinu už brzy dolétne pomoc z Česka – nebude to, aspoň zatím, stíhačka, ale sokol. Ne tedy stejnojmenný vojenský vrtulník polské provenience, jimiž disponuje zdejší armáda, nýbrž sportovní organizace. Ta se totiž spojila se známým výtvarníkem Michalem Škapou, který pro ni vytvořil sérii unikátních grafik, a výtěžek z prodeje putuje na pomoc Ukrajině. To ale není vše: výtisk číslo jedna s autorovým podpisem půjde do dražby pořádané CzechCrunchem.

Škapa, který ve svých třiačtyřiceti letech patří k nejvýraznějším a nejzkušenějším tvůrcům zdejší streetartové scény, se se Sokolem poprvé spojil loni na podzim: „Začali jsme se spolu bavit o tom, že bych navrhl motiv, kterým by se vyzdobila zeď u Tyršova domu. Protože to je v památkové zóně, nakonec se to protáhlo, bylo třeba jednat s úředníky.“

Letos už by sice na takzvaný mural art (tedy malba na stěnu ve veřejném prostoru) na Újezdě mohlo dojít, Škapa a Sokol se však dohodli ještě na jiném projektu, a to výroční edici speciální grafiky ke 160. narozeninám legendárního sportovního spolku. Symbolických 160 obrazů, které Škapa vyrobil ve vlastním ateliéru pomocí sítotisku, se v únoru během pár dní vyprodalo.

Prodávaly se za 2 500 korun za kus a částka, kterou z nich Sokol utržil, měla původně putovat na renovace sokoloven po celé republice. Jenže do toho 24. února přišla ruská invaze na Ukrajinu. „Rozhodli jsme se v podstatě hned, že 250 tisíc korun ze zisku z prodeje grafik pošleme na pomoc Ukrajině,“ říká ředitel České obce sokolské Marek Tesař.

To byl impulz i k nápadu vytvořit se Škapou speciální edici grafiky přímo s ukrajinskými motivy a sloganem Stay strong čili Zůstaňte silní. Vizuálně sice vychází z původního díla, poměrně výrazně se od něj ale liší. „Na tomto obrazu je sokol v letu, chtěl jsem symbolizovat, že je nositelem změny. Že přilétá s pomocí,“ popisuje Škapa nad listem s tiskovým číslem 1, který míří do dražby CzechCrunche.

Aukce proběhne na našem profilu na sociální síti LinkedIn, a to ve čtvrtek 24. března, tedy přesně měsíc po začátku ruské agrese, která zatím nekončí, a tak je třeba dál aktivně pomáhat. Start aukce je naplánován na osmou hodinu ráno a dražba poběží do šesté hodiny večerní. Pravidla budou velmi jednoduchá: v daný čas zveřejníme na našem profilu speciální výzvu a přihazovat budete prostřednictvím komentářů. Vyvolávací cenu jsme nechali na 2 500 korun, minimální výše příhozu by měla být 1 000 korun.

Michal Škapa podepisuje grafiku, která půjde do dražby

Nejsme první, dražbu pro Ukrajinu – ovšem hodinek a na Twitteru – už udělali například kolegové z Forbesu. Ještě předtím vyvolal milionářskou „dražbu“ tuzemských podnikatelů zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič.

Také výtěžek naší aukce půjde samozřejmě na dobrou věc. Celá částka z naší dražby grafiky s výrobním číslem 1 zamíří na pomoc ukrajinské armádě prostřednictvím sbírky, kterou organizuje zdejší velvyslanectví Ukrajiny. V tom je drobná změna, protože zatímco Česká obec sokolská výtěžek z prodeje všech ostatních Škapových obrazů směřuje na konto SOS Ukrajina Člověka v tísni, my jsme se rozhodli podpořit přímo ukrajinské vojáky.

„Podporu Ukrajině bereme jako samozřejmost. Speciálně pak pomoc jejím vojákům, kteří ji potřebují opravdu hodně. Spojení se Sokolem nám navíc dává smysl i kvůli jeho přesahu do historie, do sportu a důrazu na fair play,“ říká zakladatel CzechCrunche Michal Ptáček.

Takže sledujte náš LinkedIn a sláva Ukrajině!